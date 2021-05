Giải pháp điện toán toàn diện HPE thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Để duy trì và phát triển bền vững, doanh nghiệp cần một hạ tầng công nghệ đột phá. Nơi mà hiệu năng, khả năng tự động hóa và bảo mật để tối ưu hóa các tải công việc, cạnh tranh và vượt qua thách thức chuyển đổi số.

19 nghìn tỷ USD cho chuyển đổi số

Theo ước tính của IDC, giá trị kinh tế của công cuộc chuyển đổi số sẽ chiếm gần 19 nghìn tỷ USD, tương đương 20% GDP toàn cầu. Năm qua, các tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới đã chi tiêu ước tính 1 nghìn tỷ USD để theo đuổi các sáng kiến chuyển đổi.

Khảo sát theo thứ tự ưu tiên của lãnh đạo doanh nghiệp khu vực châu Á Thái Bình Dương do IDC thực hiện thì sự quan tâm hàng đầu là làm cách nào để quản lý lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra từ số lượng lớn các thiết bị khác nhau, từ biên mạng đến đám mây? Làm thế nào để tạo ra một hạ tầng lai kết hợp giữa hạ tầng CNTT truyền thống và điện toán đám mây? Quan trọng nhất, làm thế nào để đơn giản hóa các hoạt động CNTT, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, trong khi vẫn tạo ra được một môi trường an toàn, hiệu quả cao đồng thời hỗ trợ tất cả các tải công việc.

Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn và sự phức tạp mà doanh nghiệp phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi khiến họ nản lòng. Hay nói cách khác, có nhiều trở ngại phát sinh giữa kỳ vọng của doanh nghiệp và thực tế quá trình chuyển đổi số.

Để duy trì và phát triển, doanh nghiệp cần đột phá những rào cản đó, tiếp tục chuyển đổi số để tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và vượt qua thách thức của thị trường.

Thực tế, dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi nhiều thói quen của người dân, từ mua sắm đến sử dụng dịch vụ, vui chơi giải trí... Và nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt đã nhanh chóng “bắt trend”, đầu tư lớn vào các sản phẩm, ứng dụng, công nghệ phục vụ khách hàng.

HPE thúc đẩy nhanh, hiệu quả chuyển đổi số

Báo cáo của Forbes năm 2020 cho thấy, sau làn sóng chuyển đổi số đầu tiên, khoảng 70% số tải công việc vẫn còn nằm trong môi trường tại chỗ bởi vì chúng không phù hợp với môi trường điện toán đám mây công cộng. Đây là một trong những rào cản chủ yếu trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, vì vậy, để có thể hoàn thành mục tiêu, doanh nghiệp cần phải có một hạ tầng hiện đại, đặc biệt là hệ thống máy chủ toàn diện và tối ưu.

Thấu hiểu nhu cầu đó, HPE đã xây dựng một danh mục hạ tầng điện toán toàn diện, gần đây nhất HPE đã đưa ra thị trường thế hệ máy chủ mới nhất HPE ProLiant Gen10 Plus. HPE ProLiant Gen 10 Plus được tối ưu hóa để đáp ứng được tất cả những yêu cầu của doanh nghiệp khi xây dựng các hệ thống IT: các hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu, xây dựng các giải pháp làm việc từ xa (VDI), triển khai các ứng dụng containers, cho tới nhu cầu phát triển điện toán đám mây lai…

Hệ thống máy chủ đa dạng của HPE phục vụ cho nhu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp

Đặc điểm chung của các giải pháp HPE khai thác tối đa tiềm năng hệ thống máy chủ mà không tốn thời gian. Nhiều doanh nghiệp hài lòng với hệ thống máy chủ mà họ đang có, bởi họ biết cách khai thác hiệu quả nhất những máy chủ của mình. Tuy nhiên, những tác vụ này đòi hỏi mất rất nhiều thời gian. Thay vì vậy, HPE giúp doanh nghiệp có thể tự động hóa các tác vụ thường nhật, sử dụng công nghệ AI để dự báo và xử lý các vấn đề, triển khai cơ sở hạ tầng một cách tự động và nhanh chóng, tạo ra tiền đề mạnh mẽ cho một nền tảng điện toán đám mây lai.

Tính năng HPE InfoSight được tích hợp sẵn trong hệ thống giúp phân tích và dự báo dựa trên công nghệ AI để phát hiện và tự động khắc phục sự cố. Khi triển khai cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp có thể loại bỏ yêu cầu viết mã triển khai tự động (scripting) và hơn 200 bước thực hiện được tự động hóa để đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp tập trung vào hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, doanh nghiệp rất dễ dàng triển khai môi trường điện toán đám mây lai. Được tích hợp cùng với công nghệ mới của Intel, các nền tảng máy chủ thế hệ mới của HPE kết hợp triển khai cùng VMware Cloud Foundation giúp doanh nghiệp đơn giản hóa lộ trình triển khai đám mây lai, mang tới một môi trường điện toán đám mây lai an toàn, có khả năng mở rộng ở bất cứ vị trí nào và bố trí các tải công việc vào môi trường tối ưu.

Có thể nói, các nền tảng máy chủ thế hệ mới HPE Gen10 Plus là giải pháp mang tới hiệu năng vượt trội, đáp ứng yêu cầu của những tải công việc có đòi hỏi khắt khe nhất ở thời điểm hiện tại cũng như được thiết kế để hỗ trợ làn sóng chuyển đổi số mới.

Sự kiện trực tuyến ra mắt thế hệ máy chủ mới HPE Gen10 Plus

Để tìm hiểu chi tiết hơn về các nền tảng máy chủ thế hệ mới – HPE Gen10 Plus, Quý vị có thể tham dự sự kiện trực tuyến với chủ đề "TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI SỨC MẠNH TÍNH TOÁN TỪ THẾ HỆ MÁY CHỦ MỚI - HPE GEN10 PLUS" do HPE và các đối tác Intel, Microsoft, VMware tổ chức vào lúc 10.00 ngày 26.05.2021.

