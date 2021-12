Giải pháp Make in Vietnam giúp nhà xe chuyển đổi số, tăng doanh thu

Sau thời gian triển khai phần mềm quản lý tổng thể Make in Vietnam, một hãng vận tải Việt ghi nhận tăng trưởng khách hàng, doanh thu và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kumho Samco là một trong các đơn vị vận tải lớn tại Việt Nam. Công ty lựa chọn An Vui, một startup công nghệ Việt Nam, để cung cấp giải pháp tổng thể giúp cho quá trình chuyển đổi số. Mục tiêu của Kumho Samco là xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm quản lý toàn bộ quá trình kinh doanh và tự động hoá để kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ và tài chính của công ty trong quá trình hoạt động.

Sau 1 năm hợp tác, đại diện Kumho Samco cho biết, hệ thống của An Vui có đầy đủ tính năng hỗ trợ doanh nghiệp tăng hành khách, doanh thu thông qua nhiều kênh bán vé và thanh toán (qua ứng dụng, website, thanh toán trực tuyến). Việc quản lý doanh thu dễ dàng, chặt chẽ hơn nhờ báo cáo thống kê chi tiết đến từng xe vận chuyển, từng nhân viên và luôn được cập nhật theo nhu cầu thực tế. Ngoài ra, phần mềm còn hoàn thiện công tác quản lý chi phí.

Ông Phan Bá Mạnh, CEO An Vui, chia sẻ công nghệ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của An Vui. Hiện tại, An Vui đang cung cấp các giải pháp cho Kumho Samco, bao gồm: hệ thống website đặt vé trực tuyến; hệ thống đẩy vé lên các kênh vé online để Kumho Samco có thể chủ động mở rộng các đại lý bán vé cho mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ đại lý bán vé nào; ứng dụng đặt vé trên nền tảng điện thoại di động Android/iOS; hệ thống điều hành bán vé tại các phòng vé; hệ thống điều hành ký gửi hàng hoá; hệ thống tổng đài trực tuyến giúp hành khách đặt vé xe; hệ thống vé điện tử; hệ thống SMS Brandname mang thương hiệu Kumho Samco nhằm thông báo nhắn tin tới hành khách.

Sắp tới, hai bên sẽ áp dụng công nghệ mới nhất vào quản lý, điều hành nhằm tăng cường trải nghiệm của hành khách như Wi-Fi marketing trên xe, hệ thống robot đặt vé tự động.

An Vui là giải pháp đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực chuyển đổi số cho ngành vận tải. Giải pháp được Bộ TT&TT giới thiệu trong Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam và từng lọt top 10 Nhân tài Đất Việt năm 2017.

Hải Lam