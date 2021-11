Khách hàng đổ xô săn hàng online giá rẻ ngày Độc thân

Tất cả các nền tảng trực tuyến lẫn cửa hàng trực tiếp đều tận dụng ngày mua sắm lớn nhất trong năm để tung khuyến mại, thu hút khách và gia tăng doanh số.

Sáng 11/11, anh Nguyễn Phước (Tân Bình, TP.HCM) “chốt đơn” đôi giày Asics Novablast trên Tiki với giá khá hời. Giá hiện tại của đôi giày trên một số trang mua sắm khác vẫn đang là 3,49 triệu đồng, tuy nhiên anh mua đúng dịp giảm giá 11/11 nên chỉ còn 1,919 triệu đồng, tiết kiệm 45%.

“Mặc dù không hẳn là đôi giày mình đang săn lùng nhưng do giá tốt quá nên mình mua luôn”, anh Phước cho hay.

Dòng người xếp hàng chờ mua hàng giảm giá tại một cửa hàng đồ thể thao. (Ảnh: Hải Đăng)

Mức giá này không áp dụng cho mọi màu sắc hay kích cỡ giày. Nhà bán có các cỡ 10, 10.5 và 11, với chỉ một màu xanh duy nhất. Các cỡ này khá to so với người Việt, vốn thường mang cỡ 10 trở xuống. Bản thân đôi giày nói trên đang “hot” ở màu trắng chứ không phải màu xanh. Do kén khách nên đôi giày nói trên được giảm tới 45%.

Trong nhóm bạn của anh Phước cũng có người “săn” được chiếc áo chạy bộ New Balance với giá 346 ngàn đồng, giảm 30% so với giá niêm yết. Tuy nhiên chiếc áo có màu đen, và cỡ XL - thường sẽ kén người mua.

Không chỉ các sàn thương mại điện tử tận dụng ngày mua sắm 11/11, hầu như tất cả mọi hệ thống bán lẻ hiện đại đều thu hút khách hàng bằng những đợt giảm giá rất tốt trong ngày này.

Chị Thu Vân (Quận 7, TP.HCM) sáng nay đặt cà phê trên ứng dụng The Coffee House thì nhận được ưu đãi chỉ 11.000 đồng/ly cà phê. Trên ứng dụng này, tất cả các thức uống liên quan đến cà phê đều có giá 11.000 đồng. Mức giá này giảm đến khoảng 70%, vì thông thường mỗi ly cà phê sữa ở chuỗi này có giá 35 ngàn đồng.

Chuỗi Pharmacity cũng không đứng ngoài lễ hội mua sắm. Tuỳ mỗi khung giờ khác nhau mà các nền tảng trực tuyến của hệ thống nhà thuốc này thực hiện giảm giá từng sản phẩm. Có những khuyến mại giảm 30-50% cho các loại kem đánh răng, dầu cá, khẩu trang y tế, nước tẩy trang,...

Chuỗi siêu thị BigC cũng “lên online” với các chương trình chỉ áp dụng khi mua trên ứng dụng hoặc qua kênh Zalo. Chẳng hạn, mua nước tương tặng nước gia vị, mua bàn chải tặng nước súc miệng, tặng ly khi mua sữa,...

Khuyến mại mạnh nhất vẫn là các thương hiệu thời trang, diễn ra cả trực tuyến lẫn khi mua trực tiếp. Hầu hết các nhãn hàng lớn như Adidas, New Balance, Levi’s, Gap, Nike, Asics... đều có chương trình giảm giá.

Anh T.V (nhân viên văn phòng ở Quận 7, TP.HCM) mấy ngày trước cũng săn được đợt giảm giá của Adidas. Anh mua 3 món gồm giày và quần áo ở cửa hàng tại trung tâm thương mại Vivo City (Quận 7) với tổng đơn 6,3 triệu đồng, nhưng chỉ phải thanh toán 2,52 triệu đồng. Trong đợt này, thương hiệu thể thao của Đức giảm giá 50% mọi sản phẩm tại cửa hàng, và giảm mạnh tại một số kênh online.

Dịp 11.11 được đánh giá là đợt mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Tất cả các nền tảng thương mại điện tử và các kênh bán hàng trực tuyến đều tận dụng dịp này để đẩy mạnh doanh số.

Phía Tiki đang có chương trình giảm giá khi thanh toán qua các ví điện tử Moca, MoMo, ZaloPay. Chẳng hạn, giảm 49 ngàn đồng cho đơn từ 299 ngàn đồng khi thanh toán Moca, giảm 30 ngàn cho đơn từ 300 ngàn khi trả bằng ZaloPay, hoặc giảm 100 ngàn cho đơn từ 999 ngàn với MoMo. Đồng thời, sàn này tung ra các mặt hàng với giá chỉ 1.000 đồng, hoặc tặng phiếu mua hàng 1,1 triệu, hoặc giảm 50% nhiều mặt hàng.

Tại Lazada, khách có thể tích luỹ phiếu để được giảm 800 ngàn đồng, tặng phiếu 1,1 triệu vào 12h trưa mỗi ngày, các món hàng chỉ có giá 1,1 ngàn đồng mỗi giờ, hoặc miễn phí giao hàng.

Shopee tặng mã miễn phí vận chuyển, tặng phiếu mua hàng 1,111 triệu, hoàn tiền 111 ngàn đồng. Ngoài ra, nền tảng này đang chạy chương trình mua hàng trúng iPhone 13, mua iPhone trả góp 0%, phiếu mua hàng giảm 50%, mua 1 tặng 1...

Hải Đăng