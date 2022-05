Google đối mặt cuộc chiến nội bộ về nghiên cứu AI để tăng tốc độ thiết kế chip

Google của Alphabet gần đây đã sa thải một giám đốc kỹ thuật cấp cao sau khi hai đồng nghiệp, vốn có nghiên cứu bước ngoặt về phần mềm trí tuệ nhân tạo, cáo buộc ông có hành vi quấy rối.

Bắt nguồn từ nỗ lực tự động hóa thiết kế chip, tranh chấp có nguy cơ làm suy yếu danh tiếng nghiên cứu của Google trong cộng đồng học thuật. Điều đó cũng có thể làm gián đoạn dòng tiền tài trợ hàng triệu USD của chính phủ Mỹ để nghiên cứu về AI và chip.

Đơn vị nghiên cứu của Google đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ kể từ cuối năm 2020 sau khi các nhân viên nộp đơn chỉ trích công khai việc xử lý các khiếu nại về nhân sự và cách thức xuất bản bài viết.

Tình tiết mới xuất hiện sau khi tạp chí khoa học Nature vào tháng 6.2021 đăng bài viết A graph placement methodology for fast chip design (phương pháp định vị đồ thị để thiết kế chip nhanh), do nhà khoa học Azalia Mirhoseini và Anna Goldie của Google đứng đầu. Họ phát hiện ra rằng AI có thể hoàn thành một bước quan trọng trong quá trình thiết kế chip, được gọi là sơ đồ tầng, nhanh hơn và tốt hơn so với một chuyên gia không xác định, một điểm tham chiếu chủ quan.

Thế nhưng, các đồng nghiệp khác của Google trong một bài viết ẩn danh được đăng trực tuyến vào tháng 3.2022 có tên Stronger Baselines for Evaluating Deep Reinforcement Learning in Chip Placementđã phát hiện ra rằng hai cách tiếp cận thay thế dựa trên phần mềm cơ bản tốt hơn AI. Một cách đánh bại AI trong một bài kiểm tra nổi tiếng và cách còn lại trên phiếu đánh giá độc quyền của Google.

Google từ chối bình luận về bài viết Stronger Baselines… bị rò rỉ, nhưng hai nhân viên đã xác nhận tính xác thực của nó.

Google cho biết từ chối công bố bài viết này vì không đáp ứng các tiêu chuẩn của họ và ngay sau đó đã sa thải Satrajit Chatterjee nhưng từ chối cho biết lý do tại sao.

Laurie Burgess, luật sư của Satrajit Chatterjee, cho biết: "Thật không may khi Google đã đi theo hướng này. Mục tiêu của ông ấy luôn là minh bạch về khoa học và ông đã thúc giục Google trong suốt hai năm giải quyết vấn đề này".

Anna Goldie, nhà nghiên cứu Google, nói với The New York Times, tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ sa thải vào hôm 2.4 rằng Satrajit Chatterjee đã quấy rối cô và Azalia Mirhoseini trong nhiều năm bằng cách truyền bá thông tin sai lệch về họ.

Laurie Burgess phủ nhận các cáo buộc và nói thêm rằng Satrajit Chatterjee không làm rò rỉ bài viết Stronger Baselines…

Patrick Madden, Phó giáo sư chuyên về thiết kế chip tại Đại học Binghamton (Mỹ), người đã đọc cả hai bài viết, cho biết: “Nó giống như một vấn đề tham khảo: Mọi người đều nhận được những mảnh ghép hình giống nhau và bạn có thể so sánh xem mình sắp hoàn thành mọi thứ như thế nào. Nếu họ tạo ra kết quả trên một số tiêu chuẩn và họ xuất sắc, tôi sẽ ca ngợi họ".

Google nói việc so sánh với con người phù hợp hơn và các vấn đề cấp phép phần mềm đã khiến họ không đề cập đến các thử nghiệm.

Những nghiên cứu của các tổ chức lớn như Google trên tạp chí nổi tiếng có thể có ảnh hưởng lớn đến việc các dự án tương tự có được tài trợ trong ngành hay không. Một nhà nghiên cứu của Google cho biết bài viết bị rò rỉ đã mở ra cho những câu hỏi bất công về độ tin cậy của bất kỳ tác phẩm nào do công ty xuất bản.

Tạp chí Nature không đưa ra bình luận ngay lập tức. Patrick Madden nói ông hy vọng tạp chí Nature sẽ xem lại ấn phẩm, lưu ý rằng các ghi chú của người đánh giá ngang hàng cho thấy ít nhất một người đã yêu cầu kết quả về điểm chuẩn.

