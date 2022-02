Ứng dụng gọi xe mở thêm điểm đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất

Ứng dụng gọi xe Grab, Be mở thêm điểm đón khách ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để tạo thuận tiện cho người dân khi nhu cầu đi lại tăng lên.

Theo đó, Grab và Be đều mở thêm điểm đón khách ở làn D1- ga quốc nội bên cạnh làn B – ga đến quốc tế đang khai thác.

Chia sẻ với ICTnews, đại diện ứng dụng gọi xe Be cho biết trong hôm nay, hãng đã hoàn tất các thỏa thuận để bổ sung khai thác kinh doanh vận tải hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất với việc mở thêm điểm đón khách ở làn D1 ga quốc nội (tầng trệt, nhà ga TCP), bên cạnh làn B - ga đến quốc tế đang khai thác. Khu vực đón khách dành cho Be được bố trí tại làn D1 (từ cột số 01 đến cột 05) - ga quốc nội và bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ hôm nay, 17/2/2022.

Tài xế ứng dụng Be phải đảm bảo các yêu cầu chống dịch khi hoạt động

“Be nỗ lực mang lại lợi ích di chuyển cho hành khách không phải chen lấn, xếp hàng hay vất vả di chuyển khoảng cách đón xe quá xa; đồng thời góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh an toàn sân bay”, đại diện hãng gọi xe công nghệ cho hay.

Hãng này cũng đưa ra quy định chất lượng dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo tài xế nhận được hướng dẫn đầy đủ khi tham gia đón trả khách tại sân bay, góp phần mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Cũng trong hôm nay, Grab Việt Nam thông báo tới tài xế về việc mở thêm làn đón khách tại làn xe D1 sân bay Tân Sơn Nhất khi được Cảng hàng không Tân Sơn Nhất chấp thuận nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đi/đến sân bay trong đợt cao điểm.

Vị trí đón khách của dịch vụ GrabCar sẽ từ cột F5 đến A5 (tức ô số 6 đến ô số 12) tại làn xe D1. Các đối tác tài xế của Grab chỉ được đón khách tại vị trí này, các cột còn lại sẽ được phân bổ cho những công ty khác. Ngoài ra, tài xế Grab vẫn có thể đón khách tại khu vực tầng 3, 4, 5 nhà xe TCP như hiện tại.

Theo quy định tại sân bay Tân Sơn Nhất, các tài xế chạy xe công nghệ không được dừng xe đón/trả khách quá 3 phút. Trong giai đoạn từ ngày 17/2 cho đến khi có thông báo mới, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất chưa thu thêm phí cho việc đón khách tại làn D1. Tổng mức phí ra vào cổng áp dụng là 25.000 đồng/lượt tại ga quốc nội.

Duy Vũ