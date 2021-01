Các ứng dụng gọi xe tắt toàn bộ dịch vụ tại Quảng Ninh

Đại diện Grab Việt Nam và ứng dụng be cho biết đã tắt toàn bộ các dịch vụ gọi xe tại Quảng Ninh ngay khi những ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được công bố.

Màng ngăn chống dịch trên xe GrabCar

Trả lời phóng viên ICTnews, đại diện Grab Việt Nam cho biết: “Từ sáng nay, Grab đã tắt toàn bộ các dịch vụ đang triển khai tại tỉnh Quảng Ninh”.

Đại diện Grab cho hay, ứng dụng này đã dừng toàn bộ các dịch vụ ngay sau khi Sở GTVT Quảng Ninh ra văn bản khẩn tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khi những ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện.

Đến trưa ngày 28/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống, dịch Covid-19 chính thức công bố đã phát hiện thêm 82 ca lây nhiễm cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó 72 ca tại Hải Dương và 10 ca tại Quảng Ninh. Tất cả những ca mắc mới này đều nằm trong số các trường hợp F1 liên quan tới hai ca dương tính là bệnh nhân 1552 và bệnh nhân 1553. Đến nay, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Để khoanh vùng dịch và ngăn chặn lây nhiễm, hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh, tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà trên địa bàn tỉnh bao gồm cả phương tiện đi và đến Quảng Ninh tạm dừng hoạt động từ 28/1.

Theo đại diện ứng dụng Grab, dù chính quyền Quảng Ninh không yêu cầu nhưng ứng dụng này cũng chủ động tắt cả ứng dụng GrabFood từ 12h trưa ngày 28/1 để phòng dịch. Đồng thời, đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tại Hải Dương và các địa phương khác.

Ứng dụng be cũng sử dụng màng ngăn dịch trên xe

Đại diện ứng dụng gọi xe be vừa thông tin cho ICTnews biết: toàn bộ các dịch vụ của be gồm: beCar 4 chỗ vá 7 chỗ, be đi tỉnh tại Quảng Ninh; dịch vụ be đi tỉnh đến Quảng Ninh đã tạm dừng hoạt động từ hôm nay.

Với lượng người có nhu cầu di chuyển cao trong thời điểm cuối năm, đại diện Grab cho biết sẽ nâng mức cảnh báo phòng dịch. Ứng dụng này liên tục thông báo, nhắc nhở tài xế thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch. Ngoài ra, trên mỗi chuyến xe đều có thông báo đề nghị khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay mỗi khi đặt xe.

Trên thực tế, các yêu cầu tuân thủ quy tắc phòng, chống dịch đã được Grab cập nhật vào bộ quy tắc ứng xử đối với tài xế kể từ tháng 3/2020. Theo đó, quy định mới yêu cầu tất cả đối tác tài xế Grab bắt buộc mang khẩu trang đúng cách trong quá trình hoạt động. Trường hợp đối tác tài xế không mang khẩu trang khi hoạt động sẽ bị nhắc nhở, tạm ngưng quyền truy cập tài khoản Grab trong vòng 3 ngày hoặc 7 ngày tùy vào mức độ vi phạm.

Không chỉ Grab, các ứng dụng gọi xe khác đang hoạt động tại thị trường Việt Nam như Gojek, be cũng có khuyến cáo đặc biệt đến tài xế cũng như khách hàng. Đồng thời yêu cầu tài xế tuân thủ đặc biệt những yêu cầu này để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh.

Duy Vũ