Hà Nội cấm shipper công nghệ hoạt động, sẽ xử lý nếu vi phạm

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Grab, Gojek, be, MyGo, Fastgo dừng cung cấp dịch vụ gọi xe và giao hàng, đồng thời đề nghị Sở TT&TT xử lý nếu các doanh nghiệp vi phạm.

Hà Nội tạm dừng hoạt động của shipper để đảm bảo phòng dịch.

Ngày 24/7, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã có văn bản chính thức về việc dừng hoạt động đối với xe mô tô hai bánh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản được gửi đến các đơn vị cung cấp ứng dụng gọi xe gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab (ứng dụng Grab); Công ty cổ phần be Group (ứng dụng be); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gojek Việt Nam (ứng dụng Gojek); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Logistics Viettel (ứng dụng My Go); Công ty cổ phần FastGo Việt Nam (ứng dụng FastGo).

Sở GTVT Hà Nội nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19, Sở GTVT yêu cầu dừng các hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và “xe ôm,” kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper).

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm dừng việc cung cấp ứng dụng gọi xe từ ngày 24/7 cho đến khi có thông báo mới đối với hoạt động vận tải vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và “xe ôm” kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper).

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đề nghị Sở TT&TT Hà Nội kiểm tra, xử lý nếu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Grab, Gojek, FastGo, be và Mygo vi phạm yêu cầu trên.

Như ICTnews đã thông tin, từ 6 giờ sáng ngày 24/7, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong vòng 15 ngày.

Theo đó, Hà Nội dừng các hoạt động vận tải hành khách: Xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công cộng vận chuyển hành khách bằng xe mô tô.

Để ưu tiên phòng dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân, Hà Nội cũng sẽ tạm thời dừng hoạt động của các shipper bởi chưa kiểm soát được lực lượng này.

Lý giải thêm về quy định tạm thời cấm đội ngũ shipper, trả lời phóng viên ICTnews, ông Vũ Văn Viện giải thích rõ: Hiện nay thành phố chỉ cấm đội ngũ shipper của các ứng dụng công nghệ vì hiện lực lượng này không ai quản lý. Đối với đội ngũ nhân viên chuyển phát của các doanh nghiệp bưu chính (bưu tá – PV) và lực lượng giao nhận của các siêu thị có cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm nên không bị cấm, vẫn được cho phép hoạt động.

“Các siêu thị và doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm quản lý và triển khai các biện pháp phòng dịch cho đội ngũ nhân viên tham gia chuyển hàng hóa thiết yếu đến người tiêu dùng. Các đơn vị này cần gửi danh sách nhân viên giao nhận và chịu trách nhiệm quản lý công tác phòng dịch về Sở Giao thông vận tải. Chúng tôi sẽ chấp thuận thông qua tin nhắn”, ông Vũ Văn Viện thông tin thêm.

Duy Vũ