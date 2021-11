Hà Nội triển khai các tổ lưu động nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip

Bên cạnh việc nhận hồ sơ tại trụ sở Công an quận, huyện, thị xã, từ nay đến hết ngày 30/11, Công an Hà Nội tiếp tục triển khai các tổ lưu động để thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip trên toàn thành phố.

Cấp CCCD gắn chíp cho toàn bộ công dân từ 14 tuổi trở lên

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện dự án “Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD)” của Bộ Công an, từ ngày 31/12/2020 đến nay, cơ quan này đã hoàn thành việc thu nhận trên 5 triệu hồ sơ CCCD gắn chíp, tạo nhiều thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng. Qua rà soát, trên địa bàn Hà Nội hiện còn khoảng 1 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD gắn chíp.

Để đạt được mục tiêu cấp CCCD gắn chíp cho toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trước ngày 1/12/2021, Công an thành phố Hà Nội đã mở đợt thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp trong tháng 11.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/11, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các tổ lưu động để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp trên toàn thành phố. Cùng với đó, tại trụ sở Công an các quận, huyện, thị xã, lực lượng Công an tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7h đến 22h.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) dùng xe bus lưu động để phục vụ người dân làm CCCD gắn chíp (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Các trường hợp thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip đợt này bao gồm tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú, làm việc trên địa bàn Hà Nội; và công dân đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp Chứng minh nhân dân 12 số hoặc CCCD mẫu cũ nhưng chưa làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp.

Lệ phí để chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp CCCD gắn chíp là 15.000 đồng; đổi thẻ CCCD gắn chip là 25.000 đồng; và cấp lại thẻ khi bị mất, khi trở lại quốc tịch Việt Nam là 35.000 đồng;

Các trường hợp không phải nộp lệ phí gồm: Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu; đổi thẻ CCCD khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

CCCD gắn chíp được Bưu điện chuyển phát tận tay người dân có nhu cầu

Dự án “Sản xuất, cấp và quản lý CCCD” cùng dự án “Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư” đều do Bộ Công an là cơ quan chủ quản, là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Ngày 22/6, Bộ Công an đã công bố vận hành 2 hệ thống gồm CSDL quốc gia về dân cư và CSDL căn cước công dân từ ngày 1/7.

Trước 1 tháng so với thời điểm vận hành chính thức 2 hệ thống trên, Bộ Công an cho biết, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song lực lượng Công an cả nước đã hoàn thành sớm kế hoạch đã đề ra cho chiến dịch cấp CCCD gắn chíp, đó là đạt mốc thu nhận 50 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử từ ngày 1/6.

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), trong suốt chiến dịch cấp mới 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp, đơn vị đã luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cũng như các lực lượng chức năng để tổ chức tiếp nhận nhu cầu và nhanh chóng chuyển phát CCCD đến tay người dân. Tính đến tuần đầu tháng 11, Vietnam Post đã chuyển phát thẻ CCCD gắn chíp đến người dân trên cả nước đạt tỷ lệ 97%.

Trong đó, Bưu điện Nghệ An, Vĩnh Long, Thái Bình, Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, TP.HCM, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa,… đã hoàn thành chuyển phát CCCD gắn chíp với tỷ lệ cao. Nhiều Bưu điện tỉnh, thành phố khác cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ chuyển phát CCCD ngay khi tiếp nhận từ cơ quan Công an.

Vietnam Post đang huy động toàn bộ lực lượng để tổng lực chuyển phát thẻ CCCD gắn chíp đến người dân nhanh chóng nhất.

Vietnam Post cũng cho biết, xác định thẻ CCCD là loại giấy tờ quan trọng, được sử dụng thường xuyên, đơn vị đã tiến hành phân vùng theo màu xanh - cam - vàng - đỏ, huy động 100% cán bộ công nhân viên, bao gồm cả lao động phụ trợ ở các khối chức năng và ưu tiên chuyển phát thẻ CCCD gắn chíp sớm nhất có thể, kể cả phát ngoài giờ để người dân yên tâm thực hiện các công việc, thủ tục liên quan.

Những tiện ích nổi bật của CCCD gắn chíp

Theo Bộ Công an, CCCD gắn chíp có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm, như: ứng dụng chữ ký số, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần… có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân. Khi sử dụng, CCCD gắn chíp có thể thay thế một số giấy tờ như: Chứng minh nhân dân và CCCD mã vạch, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe,…

CCCD gắn chíp được tích hợp đầy đủ các thông tin. Do đó, khi thực hiện các giao dịch, các thủ tục hành chính, người dân chỉ cần sử CCCD gắn chíp mà không phải mang theo nhiều loại giấy tờ.

CCCD gắn chip còn có tính linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin của công dân. Dữ liệu thông tin có trong CCCD gắn chíp có thể truy cập ngay lập tức thông qua thiết bị cho phép đọc thông tin, mà không phụ thuộc vào kết nối mạng, giúp cho việc xác thực danh tính công dân nhanh và chính xác.

CCCD gắn chíp có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm (Ảnh: Phạm Hải)

Cũng theo Bộ công an, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ này đã và đang triển khai tích hợp đồng bộ các thông tin liên quan phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên CCCD gắn chíp.

Vì thế, tới đây người dân có thể sử dụng CCCD gắn chíp để thay thế được một số loại giấy tờ khác như: xác định thông tin tiêm chủng Covid-19 của công dân để xét mức độ ưu tiên; giấy đi đường; thông tin xét nghiệm; thông tin khai báo y tế trong vòng 72 tiếng; thông tin về người được hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ (hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19); bảo lãnh người phụ thuộc đi cùng (con chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự…).

Vân Anh