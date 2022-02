Hà Nội dùng cơ sở dữ liệu nguồn nước trên Google Maps phục vụ công tác chữa cháy

Công an Thành phố Hà Nội đã cập nhật được 9.860 dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy vào bản đồ Google Maps và vừa tiến hành bàn giao, hướng dẫn Công an các quận, huyện thị xã quản lý, sử dụng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, ngày 18/2, Công an thành phố đã tổ chức bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy cho Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Việc sử dụng dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy sẽ giúp Công an các quận, huyện, thị xã tại Hà Nội chủ động nắm thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn nước khi có cháy, nổ (Ảnh minh họa: Internet)

Thực hiện Kế hoạch 359 ngày 19/5/2021 của Công an thành phố Hà Nội về điều tra, khảo sát, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua, Công an Thành phố đã cập nhật được 9.860 dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy vào bản đồ Google Maps và tiến hành bàn giao, hướng dẫn công an các quận, huyện thị xã quản lý, sử dụng.

Để có được kết quả trên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn thành phố đã phải khắc phục nhiều khó khăn để khảo sát, cập nhật số lượng lớn dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy vào bản đồ Google Maps, bao gồm hệ thống trụ nước của thành phố; trụ nước chữa cháy trong các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, làng nghề; nguồn nước tự nhiên như ao, hồ, sông, suối, kênh và bể nước thuộc cơ sở, doanh nghiệp có khối tích trên 20m3.

Việc bàn giao, hướng dẫn các Công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn nước phục vụ chữa cháy được nhận định sẽ giúp các đơn vị tra cứu thông tin về các nguồn nước gần địa điểm, khu vực xảy ra cháy kịp thời, thuận tiện và chính xác. Đồng thời, chủ động nắm thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra, góp phần ngăn chặn cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn thành phố.

Vân Anh