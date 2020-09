Hai cá nhân bị phạt 15 triệu đồng vì chia sẻ tin giả lên Facebook

Chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân nội dung thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch Covid-19, 2 phụ nữ ở Hà Nội vừa bị phạt vi phạm hành chính với mức phạt 7,5 triệu đồng mỗi người.

Sở TT&TT TP. Hà Nội vừa ban hành các quyết định 70, 72 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân là bà Đinh Thị Kiều Hương ở quận Bắc Từ Liêm, chủ tài khoản Facebook “Cau Hương” và bà Trần Thị Bích Hường ở Long Biên, chủ tài khoản Facebook “Trần Bích Hường” vì chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình dịch Covid-19.

Nội dung thông tin mà 2 phụ nữ ở Hà Nội chia sẻ trên Facebook ngày 27/7 đã được Bộ Y tế khẳng định là thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình dịch Covid-19 (Ảnh Vụ Tuyên truyền, Bộ Y tế)

Cụ thể, theo các quyết định xử phạt được Thanh tra Sở TT&TT TP. Hà Nội ban hành cùng ngày 9/9, vào ngày 27/7/2020, trên trang Facebook “Cau Hương” và “Trần Bích Hường”, bà Hương và bà Hường đã đăng bài viết có nội dung được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nội dung thông tin này đã được Bộ Y tế khẳng định đây là tin giả, trong thông báo phát ra ngày 27/7/2020. Bộ Y tế cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không phát ngôn như vậy và đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin này.

Quyết định của Thanh tra Sở TT&TT TP. Hà Nội nêu rõ, như vậy, nội dung được các bà Đinh Thị Kiều Hương và Trần Thị Bích Hường chia sẻ lên mạng xã hội Facebook là sai sự thật, vi phạm quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 5 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính tại điểm a, khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở TT&TT TP. Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính các bà Đinh Thị Kiều Hương và Trần Thị Bích Hường mỗi người 7,5 triệu đồng. Hai cá nhân này cũng được yêu cầu phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật (hiện thông tin vi phạm đã được gỡ bỏ).

Được biết, bà Trần Bích Hường dù được mời đến nhiều lần nhưng không phối hợp, do đó Thanh tra Sở đã phải phối hợp với Công an phường Đức Giang, quận Long Biên mời đối tượng đến trụ sở Công an phường để xử lý hành vi sai phạm.

Thanh tra Sở TT&TT TP. Hà Nội cũng cho biết thêm, thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường phối hợp với Công an Hà Nội và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố để xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm quy định nhưng cố tình chây ỳ, không chấp hành đến làm việc theo giấy mời.

M.T