Hà Nội xử phạt 965,5 triệu đồng trong lĩnh vực thông tin điện tử và mạng xã hội

Năm 2021, Sở TT&TT Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính 98 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 1,325 tỷ đồng. Trong đó riêng lĩnh vực thông tin điện tử và mạng xã hội, số tiền xử phạt đã là 965,5 triệu đồng.

Thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra, Sở TT&TT thành phố Hà Nội cho biết, trong năm ngoái, cơ quan này đã thực hiện 8 cuộc thanh tra, 6 cuộc kiểm tra. Xử phạt vi phạm hành chính 98 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 1,325 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Sở TT&TT Hà Nội đã phối hợp cơ quan chức năng rà soát 90 trang thông tin điện tử, 150 tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật trên mạng về dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, với lĩnh vực thông tin điện tử, mạng xã hội, Sở TT&TT Hà Nội đã phối hợp cơ quan chức năng rà soát 90 trang thông tin điện tử, 150 tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật trên môi trường mạng về dịch Covid-19, xử phạt vi phạm hành chính 69 tổ chức, cá nhân với số tiền là 965,5 triệu đồng. Trong đó, 60 cá nhân bị phạt tổng số tiền 615,5 triệu đồng và 9 tổ chức bị phạt 350 triệu đồng.

Sở TT&TT thành phố cũng đã đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ TT&TT thu hồi 02 tên miền, tạm ngừng hoạt động 50 tên miền; đề nghị Công an Thành phố xác minh thông tin cá nhân 63 tài khoản Facebook; xử lý theo quy định, chuyển hồ sơ 7 vụ việc liên quan mạng xã hội Facebook đến Sở TT&TT các tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, ngành TT&TT Hà Nội đã tiến hành thanh tra đối 6 tổ chức, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh SIM thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố; xử phạt vi phạm hành chính 11 tổ chức, cá nhân số tiền 71,25 triệu đồng do vi phạm quy định về tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thực hiện gọi điện quảng cáo dịch vụ đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý; không gắn nhãn tin nhắn quảng cáo theo quy định.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô, xe 2 bánh có ứng dụng công nghệ trên địa bàn Hà Nội theo Chỉ thị 22 ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố tại 5 doanh nghiệp.

Với lĩnh vực quản lý đại lý Internet, đã có 6 đại lý Internet bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 51,25 triệu đồng; 3 đại lý Internet bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 2 tháng do thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Tổng số tiền Sở TT&TT Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2021 với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực báo chí, in và phát hành là 237 triệu đồng. Trong đó, có 3 cơ quan báo chí bị phạt tổng số tiền 120 triệu đồng do thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích; 9 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in, phát hành bị phạt vi phạm hành chính 117 triệu đồng do sử dụng máy photocopy để nhân bản xuất bản phẩm, hoạt động in xuất bản phẩm không phép, phát hành xuất bản phẩm không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sở TT&TT thành phố cũng đã tịch thu 9.700 xuất bản phẩm, 650 kg bán thành phẩm vi phạm; phát hiện, chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan Công an khởi tố với 2 vụ việc về tàng trữ sách giả và in xuất bản phẩm không phép, với tổng số 44.718 cuốn sách và gần 21 tấn bán thành phẩm.

Ngoài ra, cũng trong năm ngoái, thực hiện Chỉ thị 22 ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Sở TT&TT đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quét mã QR tại 2.791 điểm trên địa bàn 26 quận, huyện. Trong đó, có 84 điểm cơ quan, công sở và 2.717 điểm công cộng như siêu thị, cửa hàng kinh doanh, siêu thị, ngân hàng, điểm trông giữ xe... Kết quả kiểm tra cho thấy, có 682/2.791 điểm được kiểm tra không dán mã QR hoặc mã QR sai - không phải mã địa điểm, sai địa điểm, sử dụng mã QR của đơn vị khác, mã QR được tạo từ ứng dụng khác, mã QR của tài khoản Zalo cá nhân.

Vân Anh