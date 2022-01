Hãng công nghệ giáo dục Trung Quốc sa thải 60.000 nhân sự, doanh thu sụt giảm 80%

New Oriental Education & Technology Group đã đuổi việc hàng chục ngàn lao động kể từ khi Trung Quốc siết chặt các doanh nghiệp tư nhân hơn một năm trước.

Yu Minhong, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch New Oriental Education & Technology Group. (Ảnh: China Daily)

Trong bài đăng WeChat hồi cuối tuần trước, Yu Minhong, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch New Oriental Education & Technology Group, tiết lộ công ty đã phải cho 60.000 nhân sự nghỉ việc năm 2021. Doanh thu của gã khổng lồ gia sư Trung Quốc sụt giảm 80% sau khi chấm dứt tất cả dịch vụ dạy thêm cho trẻ từ 6 tới 15 tuổi (K-9) sau khi Bắc Kinh siết hoạt động dạy thêm từ tháng 7/2021. Hiện nay, công ty vẫn còn khoảng 50.000 nhân viên và giáo viên.

Tiết lộ của ông Minhong cho thấy ảnh hưởng sâu rộng đến từ quyết định chưa từng có của Bắc Kinh. Thị trường dạy thêm Trung Quốc thời kỳ đỉnh cao ước tính đạt giá trị 100 tỷ USD. Ba công ty lớn nhất trên thị trường từng tuyển dụng hơn 170.000 lao động. Tổng cộng nhân sự trong ngành có thể lên tới hàng triệu do có hàng trăm doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động.

Ông Yu viết trên WeChat: “Năm 2021, New Oriental gặp phải quá nhiều sự kiện chưa từng chứng kiến từ các yếu tố như chính sách, dịch bệnh và quan hệ quốc tế. Phần lớn việc kinh doanh của chúng tôi vẫn trong trạng thái bất ổn”.

Từng là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư hàng đầu Trung Quốc, New Oriental mất 90% giá trị thị trường năm 2021 sau khi Bắc Kinh cấm các công ty gia sư kiếm lời và huy động vốn. Kết hợp các khoản thanh toán thôi việc, hoàn trả học phí và phí hủy thuê địa điểm dạy học khiến công ty thiệt hại gần 20 tỷ NDT (3,1 tỷ USD).

New Oriental và đối thủ TAL Education có thể tiếp tục thua lỗ đến năm 2024 do chính phủ Trung Quốc áp đặt kiểm soát chi phí lớp học và cấm các lớp học cuối tuần, ngày lễ. New Oriental đã phải tìm cách tăng cường đầu tư vào các hoạt động hướng đến sinh viên đại học, thị trường nước ngoài, đồng thời khám phá các lĩnh vực mới như livestreaming, bán sản phẩm nông nghiệp. Tìm hướng đi mới sẽ là trọng tâm năm 2022 của tập đoàn. Bản thân ông Yu đã tham gia một chương trình livestream kéo dài 1 tiếng và bán được gần 200.000 cuốn sách.

Thay đổi quy định trong lĩnh vực công nghệ giáo dục phản ánh nỗ lực lớn hơn của Trung Quốc lên các công ty Internet. Điều đó buộc những người chơi lớn phải thích ứng để sống sót, trong đó có mở rộng các thời khóa biểu không liên quan đến học thuật hay cung cấp các lớp học thêm miễn phí. Truyền thông đưa tin TAL cũng phải cắt giảm 90.000 nhân sự, dù không rõ số liệu lấy ở đâu.

Ngày 31/12, nhà chức trách tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải công bố học phí tiêu chuẩn cho dịch vụ gia sư K-9 phi lợi nhuận, 20 NDT/tiết học trực tuyến. Các công ty được phép thu thêm không quá 10%.

Du Lam (Theo Bloomberg)