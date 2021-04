Hanwha Techwin Security đẩy mạnh giải pháp an ninh an toàn đô thị

Là một nhà cung cấp các giải pháp camera an ninh hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm, Hanwha Techwin Security đã cung cấp nhiều giải pháp giám sát thông minh, tối ưu hóa nhất để giám sát thành phố và phân tích dữ liệu trên diện rộng.

Trước làn sóng đô thị hóa ngày càng tăng, Liên Hợp Quốc dự đoán rằng đến năm 2022, khoảng 56% dân số thế giới sẽ trở thành cư dân thành thị và đến năm 2050 con số này sẽ tăng lên 68%. Thực tế là các tòa nhà có thể đóng vai trò quyết định trong việc giải quyết thách thức này. Hệ thống tự động hóa và điều khiển tòa nhà thông minh có thể giúp tăng hiệu quả hoạt động của tòa nhà bằng cách khai thác thông tin dữ liệu từ các cảm biến. Thị trường thiết bị xây dựng thông minh được dự đoán sẽ tăng gấp đôi vào năm 2022 với tốc độ tăng trưởng trung bình năm khoảng 16%.

Bằng cách kết nối các thiết bị công nghệ cao trong đó có hệ thống Camera giám sát ..., các thành phố có thể quản lý cơ sở hạ tầng, tài nguyên và quy hoạch đô thị một cách thông minh và hiệu quả. Trong một thành phố thông minh, giám sát video không chỉ là giám sát hình ảnh đơn thuần mà còn đưa ra các dữ liệu phân tích thông minh dựa trên công nghệ AI trí tuệ nhân tạo. Giám sát video hiện đóng vai trò là công cụ phân tích cũng như các chỉ số cho hoạt động của thành phố. Là một nhà cung cấp các giải pháp camera an ninh hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm trên toàn cầu, Hanwha Techwin Security đã cung cấp nhiều giải pháp giám sát thông minh, tối ưu hóa nhất để giám sát thành phố và phân tích dữ liệu trên diện rộng.

Từ năm 1990, Hanwha Techwin đã có bước tiến đầu tiên trong ngành kinh doanh Camera giám sát với việc ra mắt camera quan sát đầu tiên. Hành trình bắt đầu từ Camera Analog, tiếp theo là hệ thống Camera IP và giải pháp AI trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất. Hiện tại, sản phẩm Camera AI Wisenet P series, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo của Hanwha Techwin đã chứng minh tính hiệu quả trong việc giám sát giao thông đô thị.

Để giám sát và đảm bảo an toàn, an ninh cho thành phố, chính quyền cần xây dựng những cơ sở hạ tầng cần thiết, như trung tâm kiểm soát dữ liệu tạm thời. Tuy nhiên, ở vùng ngoại ô, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, khiến việc chuyển dữ liệu đến trung tâm điều khiển trở nên khó khăn.

Câu trả lời của Hanwha Techwin cho vấn đề này là hệ thống camera giám sát tích hợp GPS. Các giải pháp di động không dây của Hanwha Techwin cho phép dữ liệu được chuyển đến bất cứ nơi nào. Camera và thiết bị lưu trữ được tối ưu hóa cho các tình huống di động, cho phép theo dõi thời gian thực trong khi các phương tiện giao thông di chuyển liên tục cùng với thông tin vị trí phương tiện.

Với những kinh nghiệm và công nghệ tiến bộ trong lĩnh vực giám sát, an toàn an ninh đô thị, vừa qua, Hanwha Techwin Security Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối với Công ty Cổ Phần Phân Phối Công Nghệ Quang Dũng (QD.TEK).

Ông Tạ Quang Huy, đại diện Hanwha Techwin Security Việt Nam, trao Chứng nhận Nhà Phân Phối cho Công ty Cổ Phần Phân Phối Công Nghệ Quang Dũng (QD.TEK)

Được thành lập vào năm 2004, QD.TEK là một trong những nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm, giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin tổng thể, IT, giám sát an ninh, viễn thông và hạ tầng điện tại Việt Nam. QD.TEK đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều dự án CNTT & An ninh lớn có tính tổng thể, thẩm mỹ cao, an toàn, thuận lợi cho việc bảo trì/bảo hành, và tiết kiệm chi phí vận hành cho mọi công trình, góp phần đảm bảo đầu tư bền vững cho doanh nghiệp.

Dựa trên kinh nghiệm về công nghệ quang học và xử lý hình ảnh tích lũy trên 30 năm nay, Hanwha Techwin ngày càng củng cố vị trí dẫn đầu trong ngành an ninh bằng cách phát triển và sản xuất các hệ thống an ninh tối tân nhất. Với nhãn hiệu dẫn đầu Wisenet, Hanwha Techwin sẽ liên tục mở rộng việc phát triển và đầu tư vào tiếp thị trong ngành an ninh để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.

An Nhiên