Hanwha Techwin trình làng các giải pháp Bảo mật và An toàn mới nhất

Cuối tháng 8 vừa qua, hãng sản xuất thiết bị an ninh giám sát hàng đầu tới từ Hàn Quốc – Hanwha Techwin đã cho ra mắt dòng sản phẩm công nghệ cao của năm 2020: Wisenet7.

Đồng thời cập nhật những giải pháp tối ưu vượt trội dành cho những vấn đề về an ninh và an toàn đang được quan tâm nhất hiện nay như: Bảo mật thông tin, an ninh mạng, hay các giải pháp giám sát an toàn cho tòa nhà trong đại dịch COVID-19.

Trong buổi ra mắt sản phẩm lần này, Hanwha Techwin Security Việt Nam đã trình làng chipset Wisenet 7 với những cải tiến đầy ấn tượng nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, tích hợp trí tuệ nhân tạo, và đặc biệt tăng cường anh ninh mạng ở cấp độ cao. Nhờ đó, dòng sản phẩm mới của năm nay hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều lợi ích cho người dùng, không chỉ về công nghệ mà còn bao gồm các giải pháp giúp tiết kiệm chi phí, nhân lực, tài chính, hay các biện pháp ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, hoặc nâng cao cấp độ bảo mật cho các lĩnh vực đòi hỏi an ninh an toàn cao.

Là một trong 2 hãng duy nhất trên thế giới tự sản xuất được chipset cho camera giám sát, Hanwha Techwin luôn không ngừng cải tiến để đảm bảo vị trí dẫn đầu về công nghệ.

Một điểm nhấn khác của sự kiện ra mắt là các giải pháp hỗ trợ quản lý giám sát tòa nhà trong đại dịch COVID-19 (như giám sát mật độ người trong tòa nhà hay cảnh báo khi vi phạm việc đeo khẩu trang nơi công cộng). Điều này một lần nữa thể hiện tính thích nghi cao cũng như cam kết về trách nhiệm xã hội của Hanwha Techwin khi luôn sẵn sàng đầu tư nhân lực và công nghệ để đưa ra những giải pháp mới phù hợp với các biến động của môi trường kinh tế, xã hội.

Riêng với các đối tác của mình, Hanwha Techwin Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định sự cam kết và hỗ trợ khi tiếp tục nâng cấp Toolbox PLUS, công cụ dành cho các chuyên gia thiết kế hệ thống. Toolbox mới là 1 bước ngoặt giúp tiết kiệm hơn rất nhiều thời gian, chi phí, và công sức của đội ngũ các nhà thiết kế hệ thống.

Hanwha Techwin liên tục đưa ra các chương trình hỗ trợ và gắn kết đối tác.

Tự hào là một trong số rất ít các hãng sản xuất thiết bị an ninh giám sát hàng đầu có nhà máy tại Việt Nam, Hanwha Techwin đang từng bước khẳng định vai trò của một trong những công ty có vai trò dẫn đầu trong ngành với những công nghệ đột phá đem lại sự an toàn cho con người. “Với hơn 30 năm kinh nghiệm, cùng sự cam kết của mình về chất lượng sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ không phải thất vọng về những bước đột phá mới trong giải pháp dành cho an ninh, an toàn mà Hanwha Techwin đã, đang, và sẽ đem lại”, ông Shim Sungho, Giám đốc Hanwha Techwin Việt Nam cho hay.

Ông Shim Sungho và cam kết dành cho thị trường Việt Nam

Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam; Lô 0-2 Khu CN Quế Võ mở rộng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh; Văn phòng Hà Nội: Tầng 28, Tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội