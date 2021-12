Hệ sinh thái ứng dụng Kids UP giúp hàng triệu trẻ em tiếp cận giáo dục sớm

Kids UP là thương hiệu ứng dụng giáo dục sớm hàng đầu tại Việt Nam và Thái Lan, đã và đang giúp hàng triệu trẻ em tiếp cận giáo dục sớm ngay tại nhà.

Phát triển sản phẩm giúp trẻ em tương tác lành mạnh trên mạng

Một mục tiêu của Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 6/2021 là hình thành và phổ cập hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam trên môi trường mạng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên Internet.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí cho trẻ em. Hệ sinh thái ứng dụng giáo dục sớm Kids UP của Công ty CP Công nghệ Kids Up Việt Nam là một sản phẩm hướng tới mục tiêu này. Sản phẩm vừa được Hội Truyền thông số Việt Nam trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021, ở hạng mục giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu”.

KidsUP ứng dụng công nghệ vào việc chuyển hóa chương trình giáo dục sớm từ nền tảng offline sang online, giúp cho mọi học sinh, đặc biệt là những học sinh ở khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, nông thôn được tiếp cận chương trình giáo dục sớm chất lượng. Bởi lẽ, chỉ cần có điện thoại thông minh (smartphone), không phải kết nối Internet, trẻ cũng có thể tự học mà không cần có giáo viên hướng dẫn.

2 ứng dụng hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em

Hiện nay, KidsUP cung cấp 2 ứng dụng trong hệ sinh thái giáo dục sớm gồm Kids UP – Montessori Online và KidsUP Soroban - Toán tư duy.

Trong đó, Kids UP - Montessori giúp trẻ học giáo dục sớm đa giác quan qua các môn: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc, IQ... Hiện ứng dụng đã có hơn 1.000 bài học theo chủ đề được thiết kế trực quan, sinh động; hơn 20 trò chơi rèn luyện tư duy toán học; 1.000 thẻ học flashcards chia theo chủ đề.

Cùng với đó, ứng dụng cung cấp hơn 90 bài tập thực hành tương tác, gồm các bài tập về logic, toán tư duy, tìm đường, quy luật, ngôn ngữ, từ vựng cho não trái; các bài tập về tưởng tượng, ghi nhớ, trực giác, tiếp thu thông tin tốc độ cao, cảm thụ âm nhạc giúp phát triển não phải.

Đối với ứng dụng KidsUP Soroban - Toán tư duy, theo đại diện Công ty CP Công nghệ Kids Up Việt Nam, đây là sản phẩm ứng dụng về phương pháp toán Soroban duy nhất tại Việt Nam, giúp trẻ từ 4 - 12 tuổi học toán Soroban và tương tác trực tiếp trên ứng dụng thay cho bàn tính vật lý.

Ứng dụng hiện cung cấp hơn 120 bài học luyện tập tư duy toán học, tính nhẩm nhanh theo từng chủ đề, cấp độ từ dễ đến khó, giúp trẻ tiếp cận, trải nghiệm, làm quen, nắm vững, ứng dụng và thực hành thành thạo phương pháp tính nhẩm siêu tốc cộng trừ không giới hạn.

Bốn giáo viên AI sẽ đồng hành trong suốt quá trình học của học sinh để hướng dẫn trẻ làm quen với bàn tính soroban, các thao tác trên bàn tính, tính nhẩm trên bàn tính...; đồng thời theo sát việc học hàng ngày của trẻ, thông báo kết quả học tập hàng tuần cho phụ huynh, xây dựng biểu đồ học lực, kỹ năng của trẻ và hướng dẫn phụ huynh cùng con cải thiện kỹ năng yếu.

Ứng dụng cũng cung cấp hơn 20 trò chơi, bài tập luyện tập giúp trẻ làm quen với bàn tính soroban một cách dễ dàng, nắm vững phương pháp tính toán cùng bàn tính và ảo tính (tính nhanh không dùng bàn tính). Cấu trúc bài học gồm Lý thuyết – Thực hành – Kiểm tra – Ôn luyện giúp trẻ hiểu sâu, thực hành thường xuyên, lặp đi lặp lại, qua đó nắm chắc kiến thức bài học.

Cùng với đó là hơn 1.000 dạng bài tập khác nhau trên ứng dụng, giúp trẻ thỏa sức thực hành không giới hạn, theo các dạng bài từ dễ đến khó. Phụ huynh không phải mất công mua sách bài tập hoặc tìm kiếm các dạng bài tập cho con.

Hệ sinh thái ứng dụng giáo dục sớm Kids UP đã có hơn 500.000 người dùng

Chia sẻ về tính sáng tạo và đột phá của Hệ sinh thái ứng dụng giáo dục sớm Kids UP so với những sản phẩm khác cùng loại trên thị trường, đại diện Công ty Kids Up Việt Nam cho hay: “Tính tương tác 2 chiều là một đặc điểm nổi bật của các sản phẩm ứng dụng Kids UP – Montessori Online và KidsUP Soroban - Toán tư duy. Cùng với đó, còn là việc kiểm tra trình độ và thay đổi lộ trình giảng dạy tự động theo năng lực học viên. Thiết kế hấp dẫn phù hợp tâm lý trẻ cùng các tính năng cho phép kiểm soát thời gian học, đưa ra cảnh báo hết giờ học và dừng chương trình tự động cũng là những điểm nổi trội của sản phẩm”.

Đến nay, Hệ sinh thái ứng dụng giáo dục sớm Kids UP đã có hơn 500.000 người dùng và hệ thống hơn 3.000 đại lý trên toàn quốc. Doanh thu của Kids UP Việt Nam đã tăng từ hơn 286 triệu đồng trong năm 2019 lên đạt trên 6,2 tỷ đồng trong năm 2020.

Trong năm 2021, Công ty KidsUp Việt Nam đã mở rộng thị trường cung cấp hệ sinh thái giáo dục sớm KidsUP ra Thái Lan. Trước khi đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, hệ sinh thái giáo dục sớm KidsUP đã nhận được nhiều giải thưởng như: Top 10 StartupWheel 2019, Top 10 ICT năm 2020, giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 và giải thưởng Sao Khuê năm 2021.

Vân Anh