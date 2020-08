Hệ thống camera giám sát đã giúp truy tìm bé trai mất tích ở Bắc Ninh như thế nào?

Đại diện Sở TT&TT Bắc Ninh cho biết hệ thống camera giám sát của tỉnh đã có đóng góp quan trọng vào việc rút ngắn thời gian truy tìm và giải cứu bé trai bị bắt cóc tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh.

Hỗ trợ phá án nhanh vụ bắt cóc trẻ em

Tối ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng và giải cứu thành công bé trai 2,5 tuổi Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc tại Công viên Nguyễn Văn Cừ. T.P Bắc Ninh.

Trong thông tin phản ánh hành trình hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh, các phương tiện truyền thông đã đề cập đến sự tham gia hỗ trợ của hệ thống camera giám sát giúp truy dấu đối tượng có hành vi bắt cóc bé trai.

Hình ảnh đối tượng bắt cóc đưa cháu bé ra khỏi địa bàn TP. Bắc Ninh vào 17h28 phút được ghi nhận trên hệ thống camera giám sát do Sở TT&TT vận hành (Ảnh: Bắc Ninh 24h)

Chia sẻ rõ hơn về sự giúp sức của hệ thống “mắt thần đường phố”, đại diện Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, vào sáng ngày 22/8, Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Sở chủ động trích xuất video ở các vị trí xung quanh Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh và các địa điểm cửa ngõ ra/vào thành phố.

“Các dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera giám sát đã cung cấp thông tin cụ thể về lịch trình di chuyển của đối tượng theo các mốc thời gian. Có thể nói, hệ thống đã có đóng góp rất quan trọng vào việc rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm bé trai mất tích, bao gồm việc trích xuất hình ảnh của đối tượng tại khu công viên Nguyễn Văn Cừ, xác định hướng di chuyển, biển số xe của đối tượng”, đại diện Sở TT&TT Bắc Ninh cho biết.

Trong quá trình tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện điều tra, cán bộ kỹ thuật của Sở TT&TT đã phối hợp cùng các chiến sỹ của tổ công tác trong cả ngày 22/8 để phục vụ công tác điều tra.

“Với vai trò là đơn vị chủ trì quản trị, vận hành hệ thống camera giám sát, những năm qua, Sở TT&TT thường xuyên phối hợp cùng với các cơ quan chức năng cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông”, đại diện Sở TT&TT Bắc Ninh thông tin thêm.

Thiết lập nền tảng thu thập dữ liệu dùng chung

Trao đổi với phóng viên ICTnews, đại diện Sở TT&TT Bắc Ninh cho biết tỉnh đã triển khai mô hình camera giám sát an ninh nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, theo dõi mức độ chấp hành Luật Giao thông đường bộ, ý thức bảo vệ môi trường… của người dân. Từ đó, hệ thống camera giám sát đã giúp nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hệ thống hơn 300 camera giám sát an ninh đã được triển khai phục vụ giám sát an ninh và giao thông tại các cơ sở trọng yếu ở TP. Bắc Ninh (Ảnh: Sở TT&TT Bắc Ninh cung cấp)

Khác với một số địa phương triển khai hệ thống camera theo từng ngành, lĩnh vực, tỉnh Bắc Ninh chọn giải pháp triển khai hệ thống camera là một nền tảng thu thập dữ liệu dùng chung, có khả năng tích hợp với hệ thống camera hiện có. Từ đó, tùy theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền, các cơ quan được cấp tài khoản và phân quyền sử dụng phù hợp với phạm vi, tính chất, nghiệp vụ.

Với cách làm trên, tỉnh có nguồn dữ liệu tập trung để có thể nhanh chóng phân tích, giải quyết các vấn đề phức tạp trên quy mô lớn hơn, liên ngành, đồng thời phát huy tính chủ động của các cơ quan chức năng trong phạm vi thẩm quyền.

Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh đã cấp tài khoản, phân quyền theo chức năng nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị có lắp đặt hệ thống như: các cơ quan Đảng, nhà nước đóng trên địa bàn, công an thành phố, các đơn vị trực thuộc công an tỉnh, các đơn vị quản lý tài nguyên môi trường… để các đơn vị có thể chủ động trong việc tra cứu, trích xuất thông tin.

Trước khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em vừa qua, hệ thống camera giám sát của tỉnh Bắc Ninh cũng đã cung cấp dữ liệu về hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông không chỉ cho cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh mà cả cơ quan chức năng của một số địa phương khác.

Bên cạnh giám sát an ninh, thời gian qua, việc “phạt nguội” vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giám sát đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa tham gia giao thông, chấp hành tốt quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Theo thống kê, hệ thống camera đã hỗ trợ lực lượng chức năng xử phạt hàng nghìn trường hợp, thu ngân sách hơn 3 tỷ đồng và được nhiều người dân Bắc Ninh ủng hộ.

Đưa Bắc Ninh thành địa bàn “khắc tinh” với tội phạm

Trên cơ sở kết quả dự án thí điểm, tỉnh Bắc Ninh dự kiến tiếp tục phát triển hệ thống camera giám sát giai đoạn 2, trong đó có việc lắp đặt hệ thống camera ngoại vi tại hiện trường của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Cụ thể, ở giai đoạn 2, Bắc Ninh sẽ lắp đặt camera tại hơn 1.000 vị trí, với khoảng 3.200 camera trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung vào 11 nhóm địa điểm ưu tiên như: trường học, bệnh viện, quảng trường, công viên, nhà ga, bến xe, các điểm nút giao thông, chợ, siêu thị, trụ sở cơ quan…

Trên cơ sở kết quả dự án thí điểm, trong giai đoạn 2 sắp tới, Bắc Ninh dự kiến lắp đặt camera tại hơn 1.000 vị trí, với khoảng 3.200 camera trên địa bàn toàn tỉnh (Ảnh: Sở TT&TT Bắc Ninh cung cấp)

Sở TT&TT Bắc Ninh mong muốn việc triển khai hệ thống camera giám sát thời gian tới sẽ cung cấp cho chính quyền nguồn dữ liệu video phong phú, cùng với khả năng tiếp nhận dữ liệu video từ quần chúng nhân dân và việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong phân tích dữ liệu sẽ giúp các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh ứng phó hiệu quả, kịp thời với các tình huống về an ninh trật tự trên quy mô toàn tỉnh.

Với mỗi nhóm địa điểm khác nhau, sẽ có các mô hình dữ liệu khác nhau tùy theo nghiệp vụ quản lý của từng ngành liên quan, tương ứng sẽ phát triển các hệ thống phân tích dữ liệu phù hợp để phát hiện các sự kiện như: vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, tụ tập đông người, đánh nhau, cầm vũ khí, đột nhập trụ sở, đổ rác thải, trộm cắp… để hỗ trợ cơ quan nhà nước đưa ra các quyết định điều hành kịp thời.

“Bằng cách này, chúng tôi kỳ vọng đưa Bắc Ninh trở thành một địa bàn “đất lành, chim đậu”, một thành phố an toàn với người dân và là nơi khắc tinh với tội phạm”, đại diện Sở TT&TT Bắc Ninh nhấn mạnh.

Vân Anh

Hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn TP. Bắc Ninh đã được triển khai với số lượng hơn 300 camera phục vụ giám sát an ninh và giao thông tại các cơ sở trọng yếu như: trụ sở cơ quan, khu vực quảng trường, công viên đông người, các nút giao thông lớn, trường học, bệnh viện, các nút cửa ngõ quan trọng...

Là một dự án thí điểm để tỉnh Bắc Ninh đánh giá, có kinh nghiệm cho việc triển khai tiếp thời gian tới, hệ thống camera giám sát này có khả năng phân tích hình ảnh, bám bắt đối tượng chuyển động, biển kiểm soát, truyền dữ liệu về trung tâm để quản lý, lưu trữ tập trung phục vụ các cơ quan chức năng trong phân tích, giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự. Ngoài ra, hệ thống còn phân tích dữ liệu phục vụ việc xử phạt nguội với các lỗi vi phạm luật giao thông.