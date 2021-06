Hiểu đúng công nghệ nanoe X giúp bạn chọn chính xác điều hòa chủ động ức chế virus, vi khuẩn

Ba lưu ý dưới đây sẽ giúp người tiêu dùng hiểu đúng về công nghệ nanoe X để lựa chọn những chiếc điều hòa chủ động ức chế virus, vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Công nghệ nano là một thuật ngữ dùng chung cho tất cả các vật liệu, thiết bị và công nghệ với kích cỡ ít nhất từ 1 đến 100 nanomet. Khi nói đến công nghệ nano, chúng ta thường liên tưởng đến các công nghệ sử dụng những phân tử có cấu trúc siêu siêu nhỏ với những ứng dụng đa dạng trong cuộc sống.

Có rất nhiều cách để tạo ra vật chất có kích thước nano, tùy thuộc vào từng ngành và từng loại vật chất khác nhau, nhà sản xuất sẽ nghiên cứu để tạo ra ứng dụng phù hợp với mục đích của mình.

Nhiều hãng điện tử trên thị trường sử dụng từ “nano” để đặt tên cho công nghệ làm sạch không khí của mình. Tuy nhiên, người khổng lồ đến từ đất nước mặt trời mọc, Panasonic, đã dành hơn 20 năm để nghiên cứu ra một công nghệ độc quyền có khả năng ức chế không chỉ vi khuẩn mà còn cả các loại virus, nấm mốc, phấn hoa, các tác nhân gây ô nhiễm và khử mùi hiệu quả có tên nanoe X (đọc là na-nô-i-ích).

Nanoe X - phân tử nước chứa 4.800 tỷ gốc OH

Năm 1997, các nhà nghiên cứu của Panasonic đã bắt tay vào việc tìm ra một giải pháp làm sạch không khí tối ưu. Thành quả là sự ra đời của công nghệ nanoe X vào năm 2001. Đến nay, nanoe X là công nghệ lọc khí tiên tiến nhất của Panasonic.

Đặc tính hóa học của các gốc OH là có tính oxy hóa cao, không tồn tại lâu, nhưng khi được bọc trong nước, các gốc OH này có tuổi thọ lâu hơn và di chuyển xa hơn trong không khí. Đồng thời, các gốc OH là nguồn gốc mang lại hiệu quả ức chế các chất độc hại trong không khí nên số lượng gốc OH càng lớn thì hiệu quả càng cao.

Nanoe X chứa 4.800 tỷ gốc OH bọc trong nước, hiệu quả mạnh mẽ trong việc ức chế virus, vi khuẩn.

Nanoe X đã được nghiên cứu để phát huy tối đa những ưu điểm kể trên. Đây là phân tử nước tích điện giàu gốc OH, có tuổi thọ khoảng 600 giây, cao gấp 6 lần các ion nói chung trong không khí, dễ dàng len lỏi tới mọi ngóc ngách trong phòng. Với số lượng khổng lồ 4.800 tỷ gốc OH được tạo ra trong một giây, nanoe X có hiệu quả mạnh mẽ ức chế virus, vi khuẩn, khử mùi, giữ ẩm cho da tóc. Hơn nữa, nanoe X được tạo ra bằng cách tập hợp hơi nước trong không khí nên rất an toàn với sức khỏe con người.

Nanoe X chủ động ức chế virus, vi khuẩn như thế nào?

Khi tiếp xúc với virus, vi khuẩn, các gốc OH của nanoe X tách lấy Hydro (H) trong virus, vi khuẩn để tạo thành nước, từ đó thay đổi cấu trúc protein và ức chế hoạt động của chúng. Cơ chế này cũng được thực hiện khi nanoe X ức chế nấm mốc, phấn hoa, các tác nhân gây dị ứng hoặc chất gây hại khác, cũng như khử mùi.

Với 4.800 tỷ gốc OH tự do được tạo ra trong một giây, nanoe X chủ động di chuyển, tìm kiếm, tấn công và ức chế virus, vi khuẩn trong không khí cũng như trên bề mặt bám dính mang lại không gian trong lành, sạch khuẩn. Đồng thời, nanoe X được thiết kế để hoạt động độc lập, không cần sử dụng đồng thời với chức năng làm mát của điều hòa, với lượng điện năng tiêu thụ tương đương thắp sáng một chiếc bóng đèn LED (25W/h) giúp bảo vệ bầu không khí suốt 24 giờ hiệu quả, tiết kiệm.

Nanoe X được Texcell chứng nhận có khả năng ức chế virus SARS-CoV-2.

Tháng 3/2021, Tổ chức Nghiên cứu Tiếp xúc Toàn cầu Texcell đã xác minh việc bật điều hòa được trang bị nanoe X trong vòng 8 giờ có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2 trong không gian 6,7m3. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín, và không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong không gian sống không được kiểm soát.

Nanoe X có trên dòng sản phẩm nào?

Công nghệ nanoe X được tích hợp trên các dòng điều hòa cao cấp của Panasonic như XU, VU. Trong đó, dòng điều hòa một chiều Inverter cao cấp Aero Series CU/CS-XU9/12/18/24UKH-8 với công suất từ 9.000Btu đến 24.000Btu là những lựa chọn hàng đầu dành cho người tiêu dùng quan tâm tới công nghệ lọc khí nanoe X của Panasonic. Dòng máy còn được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến khác như nanoe-G lọc bụi PM2.5; cánh đảo gió kép Aerowings đưa luồng gió đi xa hơn, nhanh hơn; iAuto-X làm lạnh nhanh hơn 35%; Inverter tiết kiệm điện, kiểm soát nhiệt độ chính xác cũng như thiết kế sang trọng, tinh tế.

Với nanoe X, điều hòa Panasonic mang lại bầu không khí sạch cho cả gia đình.

Bên cạnh đó, dòng điều hòa Inverter tiêu chuẩn CU/CS-XPU9/12/18/24WKH-8 sẽ là lựa chọn tiết kiệm hơn nhưng vẫn đảm bảo chức năng lọc không khí của nanoe X. Đồng thời, dòng máy này có các công nghệ hiện đại khác như nanoe-G, chế độ ECO mới tích hợp trí tuệ nhân tạo A.I. giúp kiểm soát nhiệt độ, tiết kiệm năng lượng.

Chỉ cần lắp đặt thêm bộ điều hợp mạng CZ-TACG1, cả hai dòng sản phẩm đều có thể sử dụng tính năng điều khiển thông minh Panasonic Comfort Cloud giúp điều khiển, kiểm soát hệ thống điều hòa của gia đình, mức tiêu thụ năng lượng và khắc phục sự cố một cách dễ dàng dù bạn ở nơi đâu chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Làm sạch điều hòa với quy trình chuẩn Nhật để bảo vệ sức khỏe gia đình.

Chăm sóc điều hòa để bảo vệ sức khỏe gia đình – chỉ cần 01 giờ làm sạch chuyên sâu với các chuyên gia được đào tạo từ Panasonic, điều hòa nhà bạn sẽ được làm sạch tỉ mỉ và tận tâm với quy trình chuẩn Nhật. Liên hệ ngay hotline 18001593 để được trợ giúp 24/7.

An Nhiên