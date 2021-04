Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ở giai đoạn ban đầu của chuyển đổi số

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa cho rằng, chuyển đổi số với doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ở giai đoạn ban đầu do đó, nhận thức về vấn đề này vẫn rất mới.

Công cụ số Make in Vietnam giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý tài chính

Chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính kế toán có thể giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn.

"Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ chuyển đổi số trong quản lý tài chính kế toán thông qua Nền tảng kế toán dịch vụ Misa ASP" do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) và Công ty cổ phần Misa phối hợp tổ chức sáng nay, 9/4.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch VAA cho biết: Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ (SME) chiếm tỷ trọng lớn của nền kinh tế nhưng lại là phân khúc gặp nhiều khó khăn nhất khi tiếp cận chuyển đổi số. Họ không chỉ thiếu nguồn lực về ngân sách mà còn thiếu nhân lực có chất lượng, hạn chế về năng lực quản trị và đặc biệt là quản lý tài chính – kế toán. Đây cũng là đối tượng cần đến sự hỗ trợ từ rất nhiều phía như cơ quan có chuyên môn và các doanh nghiệp cung cấp công cụ, nền tảng xử lý nghiệp vụ, dữ liệu kế toán.

Ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch VAA phát biểu tại hội thảo

Theo ông Thanh, cuộc CMCN 4.0 đã khiến cho công tác kế toán, kiểm toán có sự thay đổi cả về quy trình, phương thức xử lý, cách thức cung cấp thông tin cũng như phân tích sử dụng dữ liệu thông tin. Các công nghệ mới như IoT, Big Data, Cloud… là cơ hội cho phép kiểm toán sớm đổi mới và đi vào công nghệ số.

Chủ tịch VAA chia sẻ rằng các nền tảng số trong lĩnh vực quản lý tài chính sẽ góp phần hạn chế nhiều nhất rủi ro có thể xảy ra. Quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp quản trị dữ liệu tốt hơn, minh bạch hơn. "Trước hết chúng ta có thể chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Xa hơn nữa là hình thành kế toán số, kiểm toán số trong nền kinh tế", ông Thanh nói.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Cổ phần Misa thực hiện ký kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán đã đăng ký tham gia Nền tảng Misa ASP. Đây là một trong những nền tảng số Make in Vietnam đã được Bộ TT&TT lựa chọn tham gia Chương trình SMEdx. Nền tảng này kết nối những doanh nghiệp có nhu cầu thuê dịch vụ kế toán/thuế với các tổ chức cung cấp dịch vụ. Doanh nghiệp có thể tìm đúng kế toán có năng lực ở bất kỳ đâu và đáp ứng mọi mảng nghiệp vụ mà mình cần.

Đại diện Misa cho biết các doanh nghiệp có thể dễ dàng giao tiếp, trao đổi thông tin với kế toán dịch vụ trực tiếp trên nền tảng. Dữ liệu được lưu trữ an toàn, tập trung trên Cloud nên khi tra cứu lại khá đơn giản. Nhờ nền tảng, doanh nghiệp có được những báo cáo tài chính liền mạch, minh bạch, đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành, là cơ sở để tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng và tổ chức tín dụng. Từ đó, tiến hành chuyển đổi số chính mảng tài chính - kế toán của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi tham gia vào nền tảng, các đơn vị kế toán dịch vụ sẽ trao đổi và gửi nhận toàn bộ dữ liệu khách hàng trên MISA ASP. Điều này giúp việc quản lý dữ liệu được tập trung và nhanh chóng truy cập, tìm kiếm dữ liệu từng khách hàng chỉ bằng 1 tài khoản duy nhất.

Bộ TT&TT hỗ trợ tối đa doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa trong chuyển đổi số

Chia sẻ về tầm quan trọng của chuyển đổi số với doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp SME nói riêng, ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT nhấn mạnh: “Covid -19 đã tạo ra điểm bùng phát cho chuyển đổi số. 47% doanh nghiệp vừa và nhỏ được khảo sát coi chuyển đổi số là cấp thiết và sẵn sàng chuyển mình. Họ tuy hạn chế nguồn lực nhưng lại có khả năng thay đổi và thích ứng nhanh hơn để chuyển đổi”.

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ được Bộ TT&TT đặt lên hàng đầu và nhanh chóng thực hiện. Tháng 1/2021, Bộ TT&TT đã công bố Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx).

Lãnh đạo cục Tin học hóa cho hay: Tại chương trình này, Bộ TT&TT đã đánh giá kỹ lưỡng và lựa chọn ra nhiều nền tảng số hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp để hỗ trợ truyền thông, giới thiệu và hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số. MISA ASP là một trong những nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý tài chính.

Các nền tảng được lựa chọn phải đáp ứng được nhu cầu thiết yếu về chuyển đổi số của doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh hơn dựa vào nền tảng số. "Với cách làm như vậy, chúng tôi đang hỗ trợ các nền tảng số tổ chức sự kiện để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Nguyễn Trọng Đường trao đổi thêm bên lề sự kiện.

Ông Nguyễn Trọng Đường nhận định rằng chuyển đổi số với doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ở giai đoạn ban đầu. Do đó, nhận thức của các doanh nghiệp về chuyển đổi số vẫn rất mới. Các doanh nghiệp SME đã và đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, do đó phải tuyên truyền nâng cao nhận thức. Từ đó, giúp họ hiểu rõ về tầm quan trọng của chuyển đổi số để sống còn vượt qua đại dịch, khôi phục tăng trưởng.

Cũng theo lãnh đạo Cục Tin học hóa, đơn vị này sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố thực hiện chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương trong thời gian tới.

Duy Vũ