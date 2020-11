Hòa Bình nâng cấp kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh lên phiên bản 2.0

Một điểm mới của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 so với phiên bản 1.0 là cập nhật các xu thế công nghệ như Cloud Computing, AI, Big Data và hạ tầng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cơ sở để lãnh đạo tỉnh ra quyết định đầu tư

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 vừa được UBND tỉnh này ra quyết định phê duyệt.

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 sẽ giúp đảm bảo khả năng ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai của các cơ quan nhà nước (Ảnh: Báo Hòa Bình).

UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình nhằm giúp lãnh đạo tỉnh có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Đặc biệt, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Hòa Bình ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Kiến trúc chính phủ điện tử sẽ giúp đạt được các mục tiêu: tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, đảm bảo khả năng ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình.

Cùng với đó, Kiến trúc chính quyền điện tử cũng hướng tới nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại tỉnh Hòa Bình; tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Trong bản Kiến trúc chính quyền điện tử mới nâng cấp lên phiên bản 2.0, UBND tỉnh Hòa Bình cũng chỉ rõ các điểm mới, cải tiến của phiên bản này so với phiên bản đầu tiên như: bổ sung, cập nhật mô hình kiến trúc phù hợp với sự phát triển của xu hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; cập nhật, bổ sung các khái niệm “Khung kiến trúc chính phủ điện tử”, “Kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ”, “Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh”.

Phiên bản mới còn cập nhật các nguyên tắc xây dựng kiến trúc, tầm nhìn kiến trúc, định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam phù hợp với hiện tại cũng như thể hiện rõ 5 mô hình tham chiếu để tỉnh Hòa Bình xây dựng kiến trúc (gồm kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc kỹ thuật công nghệ, kiến trúc an toàn thông tin).

Ngoài ra, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 còn ban hành kèm theo chi tiết các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu tạo nền tảng để tham chiếu khi xây dựng.

Tài liệu Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình phiên bản 2.0 được áp dụng cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh. Các cơ quan khác gồm cơ quan Đảng, đoàn thể, hội... có thể tham khảo để triển khai ứng dụng CNTT của đơn vị mình.

3 định hướng phát triển chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình

Trong Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh phiên bản 2.0 mới ban hành, UBND tỉnh Hòa Bình đã nêu rõ các định hướng phát triển chính quyền điện tử của địa phương, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT; Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với xu thế phát triển chính quyền điện tử; Xây dựng chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân.

Cụ thể, để hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT, thời gian tới, Hòa Bình sẽ tập trung xây dựng Nghị quyết, đề án, chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT tỉnh, phát triển chính quyền số các cấp; thử nghiệm phát triển dịch vụ đô thị thông minh; xây dựng, cập nhật bộ mã định danh điện tử các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu...

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm xây dựng chính quyền điện tử gắn kết với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, song song với việc tăng cường hoạt động bảo đảm an toàn cho hệ thống CNTT của tỉnh, Hòa Bình sẽ tập trung triển khai dịch vụ chứng thực điện tử chữ ký số cho các hệ thống thông tin. Đặc biệt là, triển khai giải pháp ký số từ xa, trên thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 2021 – 2025.

Một mục tiêu cụ thể đặt ra trong phát triển chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 là xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng bước đầu cho thành phố thông minh, xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh (giao thông, y tế, điện...); kiểm tra giám sát toàn bộ chất lượng hệ thống ứng dụng CNTT trên toàn tỉnh.

Cũng đến năm 2025, 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền; 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại...

