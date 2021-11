Hòa Bình thống nhất sử dụng PC-Covid trong phòng, chống dịch

UBND tỉnh Hòa Bình thống nhất sử dụng 1 ứng dụng duy nhất trong phòng, chống dịch là PC-Covid. Sở TT&TT được giao chủ trì việc truyền thông, vận động, hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid và các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cùng các Sở, ban, ngành đoàn thể và địa phương trên địa bàn thống nhất triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19.

Việc này nhằm đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, hướng tới trở lại của các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu thống nhất sử dụng một ứng dụng duy nhất trong phòng, chống dịch là PC-Covid, do ba Bộ Y tế, TT&TT, Công an phối hợp triển khai. PC-Covid tích hợp các chức năng từ những ứng dụng trước đây như Bluezone, NCOVI… thành một ứng dụng thống nhất.

Hòa Bình hiện có hơn 183.000 người dùng ứng dụng PC-Covid, chiếm 21,43% dân số toàn tỉnh và đạt tỷ lệ PC-Covid trên smartphone là 34,9%, xếp thứ 35 toàn quốc về tỷ lệ người cài PC-Covid trên dân số.

Ứng dụng PC-Covid được đưa vào vận hành từ cuối tháng 9/2021, hiện đã có gần 29,6 triệu người dùng.

Sở TT&TT Hòa Bình được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các điểm khai báo y tế trên địa bàn tập trung truyền thông, vận động, hướng dẫn cài đặt, sử dụng PC-Covid và các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT khẩn trương triển khai nền tảng quản lý xét nghiệm quốc gia đến tất cả các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở y tế cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 hằng ngày vào nền tảng quản lý tiêm chủng quốc gia; hướng dẫn thống nhất quy trình khai báo y tế điện tử tại các điểm khai báo y tế từ ứng dụng PC-Covid.

Các điểm khai báo y tế phải nghiêm túc thực hiện việc ứng dụng PC-Covid và các nền tảng công nghệ trong kiểm soát người đến/về tỉnh Hòa Bình bằng quét mã QR hỗ trợ cơ quan chức năng trong điều tra, truy vết các F0, F1…; truyền thông, vận động, hướng dẫn người dân đến/về tỉnh Hòa Bình cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa và quét mã QR để kiểm soát...

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp tại Hòa Bình cần tạo và sử dụng mã QR Code cho cơ quan, đơn vị trên ứng dụng PC-Covid; kiểm soát vào/ra cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến/đi thông qua quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động gương mẫu cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, Sổ Sức khỏe điện tử để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, đăng ký tiêm chủng thông qua các ứng dụng này.

Người đứng đầu các huyện, thành phố của Hòa Bình có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai kiểm dịch điện tử thông qua quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid để kiểm soát người ra vào; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân và khách khi đến địa bàn quản lý phải cài ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế điện tử, quét mã QR theo quy định...

Trước đó, vào ngày 13/11, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 3 Bộ Y tế, TT&TT, Công an đã thống nhất ứng dụng PC-Covid do Ban Chi đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng, là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, VNeID do Bộ Công an quản lý là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. VNeID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. VNeID và PC-Covid hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.

Ba Bộ cũng yêu cầu thống nhất sử dụng QR Code: Người dân sẽ sử dụng mã QRCode trên thẻ căn cước công dân, khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR theo Quyết định 1405 ngày 11/9/2021 của Bộ TT&TT. Địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống Covid-19 để thuận tiện nhất cho người dân.

Vân Anh