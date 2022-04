Sẽ thử nghiệm kết nối đám mây Chính phủ với hệ thống của 3 bộ, tỉnh

Sau khi kết nối với đám mây của 2 doanh nghiệp trong tháng 4, dự kiến vào cuối tháng 5 Bộ TT&TT sẽ thử nghiệm kết nối nền tảng điện toán đám mây Chính phủ với đám mây của 2 bộ và 1 tỉnh.

Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ là một trong những nền tảng số quốc gia do Bộ TT&TT chủ trì phát triển. Trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, Ủy ban đã giao Bộ TT&TT xây dựng và phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng điện toán đám mây Chính phủ.

Kế hoạch của Bộ TT&TT về triển khai nền tảng điện toán đám mây Chính phủ năm 2022 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC) thống nhất trên cơ sở quy hoạch, kết nối đám mây của các cơ quan nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương (AGC) nhằm tạo môi trường để lưu trữ, chia sẻ tài nguyên, phát triển dịch vụ dùng chung cho Chính phủ số trên quy mô toàn quốc được linh hoạt, hiệu quả, nhanh chóng; kết nối, khai thác hiệu quả các hệ thống đám mây của doanh nghiệp (EGC) để cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho Chính phủ số. Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT là cơ quan được giao đầu mối chủ trì triển khai, thúc đẩy phát triển nền tảng số này.

Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ có đối tượng sử dụng là các cơ quan thuộc Bộ TT&TT và những cơ quan nhà nước khác có nhu cầu kết nối, sử dụng và chia sẻ tài nguyên.

Dự kiến trong tháng 6, Bộ TT&TT sẽ hoàn thành việc xây dựng thử nghiệm nền tảng điện toán đám mây Chính phủ thống nhất trên cơ sở quy hoạch, kết nối đám mây của các cơ quan nhà nước tại 2 bộ, 1 tỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo lộ trình, trước ngày 30/4 sẽ thực hiện kết nối nền tảng điện toán đám mây Chính phủ với đám mây của 2 doanh nghiệp; và trước ngày 30/5 sẽ kết nối xong nền tảng điện toán đám mây Chính phủ với đám mây của 2 bộ và 1 tỉnh. Trong thời gian trước đó, Bộ TT&TT dự kiến sẽ tổ chức làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, tỉnh Thừa Thiên Huế và một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đáp ứng yêu cầu để trao đổi về phương án triển khai.

Dự kiến, khoảng giữa tháng 6, sẽ vận hành thử theo các kịch bản lưu trữ, chia sẻ tài nguyên giữa các cơ quan, doanh nghiệp tham gia thử nghiệm, trước khi tổ chức công bố hoàn thành việc thử nghiệm kết nối nền tảng điện toán đám mây Chính phủ với đám mây của bộ, ngành, địa phương và đám mây của doanh nghiệp vào cuối tháng 6.

Trong nội dung hướng dẫn đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, ngành, địa phương về định hướng và nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm nay tại chương trình bồi dưỡng, tập huấn ngày 6/4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đã nhấn mạnh, điện toán đám mây là một trong những nền tảng quan trọng, sẽ thay đổi cách thức sử dụng hạ tầng trong cơ quan nhà nước.

Bộ TT&TT đề nghị các đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho bộ, tỉnh ban hành kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây. Đặc biệt chú trọng việc rà soát, đánh giá bảo đảm cho trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số, chính quyền số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

Lưu ý các bộ, tỉnh về điểm khác biệt giữa chuyển đổi số và ứng dụng CNTT, là trong chuyển đổi số, hạ tầng dùng chung, nền tảng dùng chung, dữ liệu liên thông và dùng chung, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chỉ rõ: Chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật, đưa các nền tảng ứng dụng lên nền tảng điện toán đám mây có thể coi là một nhiệm vụ cốt lõi của chuyển đổi số, để các cơ quan, đơn vị có thể cấp phát tài nguyên một linh hoạt theo yêu cầu.

Điện toán đám mây như điện, nước... dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu và dễ dàng mở rộng theo nhu cầu. Các bộ, ngành, địa phương không có điều kiện về nguồn lực, kỹ thuật để đầu tư, duy trì, vận hành Trung tâm dữ liệu, cần sớm có kế hoạch chuyển đổi hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây; ưu tiên chuyển đổi lên nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cung cấp dịch vụ.

“Hiện nay Bộ TT&TT đã đánh giá và công bố 5 nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước, phục vụ Chính phủ số, chính quyền số. Đưa hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây do doanh nghiệp chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ, các bộ, ngành, địa phương sẽ giải quyết được vấn đề nhân lực, kỹ thuật vận hành bảo đảm an toàn, an ninh mạng”, Thứ trưởng cho biết.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Bộ TT&TT đang xây dựng Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc chuyển đổi này.

