Hoàng tử 27 tuổi của hoàng gia Đức: Các nước đang phát triển như Việt Nam có thể vượt qua phương Tây về Web 3.0 với blockchain, metaverse...

Theo vị hoàng tử trẻ tuổi đến từ Đức, Web 3.0 không chỉ là một lĩnh vực công nghệ, Web 3.0 còn là nền kinh tế thứ hai. "Đừng nghĩ đến việc kiếm tiền một cách nhanh chóng, điều đó sẽ phá hủy ngành công nghiệp này. Thứ các bạn cần tập trung là làm sao để giúp đỡ mọi người trong đất nước của mình".

Hoàng tử Heinrich Donatus gây chú ý trên thế giới khi thực hiện ý tưởng mang tòa lâu đài Bückeburg nguy nga phía Bắc nước Đức mà gia tộc anh sở hữu suốt 700 năm qua lên vũ trụ ảo metaverse để bảo tồn địa danh lịch sử này. Anh hiện trực tiếp kinh doanh trong lĩnh vực blockchain và là nhà đồng sáng lập của 3.0 Labs, một studio nghiên cứu và phát triển các dự án ứng dụng công nghệ blockchain.

Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, vị doanh nhân trẻ đã nhìn thấy ở dải đất hình chữ S sự phát triển mạnh mẽ của blockchain và Web 3.0, hứa hẹn nhiều cơ hội đột phá trong tương lai.

Web 3.0 có thể sẽ tạo ra một nền kinh tế thứ hai

Heinrich Donatus tham gia cùng đoàn với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ Philipp Rosler (Nguyên Phó Thủ tướng Đức) và làm việc với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 28/6 vừa qua để tìm hiểm cơ hội thúc đẩy hợp tác, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đức, Thụy Sỹ.

Vị hoàng tử chưa đầy 30 tuổi này cho biết anh đã vô cùng ấn tượng với sự năng động và nền tảng của cộng đồng doanh nhân và kỹ sư công nghệ trẻ Việt Nam trong lĩnh vực blockchain.

"Các quốc gia đang phát triển có cơ hội to lớn hơn nhiều so với các nước phương Tây (về công nghệ web thế hệ thứ 3 - Web 3.0)", Heinrich Donatus phát biểu tại talkhshow The Next Power. "Các nước phương Tây có cơ sở hạ tầng quá vững chắc, việc đó trở thành một rào cản cho việc triển khai những thứ mới. Trong khi đó ở các nước như Việt Nam, có cơ hội để chúng ta nhảy vọt và bỏ qua những bước phát triển như phương Tây, thậm chí vượt qua họ".

Hoàng gia Đức – Heinrich Donatus và người dẫn Lê Trí Thông tại talkshow The Next Power.

Theo lý giải của Heinrich Donatus, Web 3.0 hay Web 3 được hiểu là thế hệ web thứ 3 nơi mà người dùng có thể tham gia vào việc quản trị và vận hành các giao thức web một cách phi tập trung, chứ không còn chỉ là người dùng hay khách hàng của các ông lớn như ở thế hệ web thứ 2.

Web 3 là một môi trường rộng lớn ứng dụng blockchain, nơi các lĩnh vực như Defi (tài chính phi tập trung), NFT (tài sản không thể thay thế), vũ trụ ảo (metaverse) hay DAO (tổ chức tự trị phi tập trung) có điều kiện phát triển mạnh mẽ.

Ứng dụng cơ bản nhất của Web 3 là cho phép mọi người có thể tương tác, giao dịch tín dụng, đầu tư, hoặc mua bán xuyên quốc gia một cách an toàn mà không cần biết đối tác là ai nhờ có công nghệ blockchain giúp việc trao đổi thông tin và tài sản một cách bảo mật mà không thể sửa đổi. Trước đó, để thực hiện các hoạt động này cần rất nhiều biện pháp an toàn như sử dụng luật sư, bảo hiểm, an ninh, kiểm toán và tốn rất nhiều chi phí.

Trong khi đó Web 3 và blockchain cho phép các hoạt động được thực hiện với tốc độ giao dịch cao hơn và tạo điều kiện cho nhiều tương tác hơn giữa các cá nhân.

"Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô, tôi có thể nói rằng việc loại bỏ hoặc tự động hóa các nhân tố quản trị trước đây thậm chí có thể giúp chúng ta vượt qua những cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế nhanh hơn trước rất nhiều", Donatus nhấn mạnh.

Mặt khác, mô hình tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được hình thành tại Web 3 mang đến một nền kinh tế gắn kết mọi người lại thành các cộng đồng với cùng một sứ mệnh và sau đó mới xây dựng những ứng dụng thực tiễn hoặc kinh doanh để phục vụ cộng đồng.

"Ở Web 2, các tập đoàn Internet cung cấp dịch vụ cho người dùng miễn phí và kiếm tiền từ dữ liệu", hoàng tử Donatus cho biết. "Nhưng blockchain đã cho phép mọi người có thể đầu tư và sở hữu một phần của cộng đồng. Từ đó, họ có động lực để tham gia kiến tạo, đóng góp và hình thành một nền kinh tề vì các bên tương quan (stakeholder economy)".

Việt Nam cần đổi mới sáng tạo với Web 3 như thế nào?

So sánh với mô hình phát triển kinh tế của Nhật Bản và Hàn Quốc những năm 1960s, khi các công ty đã cách mạng hóa ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng cách tiếp thu kiến thức và nguồn lực từ Hoa Kỳ để nâng cao hiệu suất triển khai, hoàng tử Donatus nhận thấy Việt Nam và các nước đang phát triển hiện ở vị trí tương tự khi đang tiếp cận rất nhanh công nghệ blockchain và có thể tạo ra những ứng dụng hiệu quả hơn cho thế giới trong tương lai.

"Với dân số trẻ, 60% dưới 35 tuổi, Việt Nam đang có tiềm năng cực kỳ to lớn", Donatus nhận định. "Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị từ thời Web 2 và đó là nền tảng cho người trẻ Việt Nam có thể tiếp cận và ứng dụng crypto với tốc độ hàng đầu thế giới".

Vị hoàng tử của hoàng gia Đức cho rằng những năm qua, sự thành công của mảng trò chơi ứng dụng blockchain với điển hình là tựa game Axie Infinity do người Việt xây dựng đã và đang mở ra một con đường cho sự phát triển nhanh chóng hơn nữa của các công nghệ liên quan đến NFT và vũ trụ ảo metaverse tại Việt Nam.

Hiện nay ở Việt Nam có ít nhất 1.000 dự án game blockchain, theo số liệu từ báo cáo của cộng đồng game Yield Guide Games, với khoảng 10 công ty có vốn hóa trên 100 triệu đô. Việt Nam, cùng với Ấn Độ, Pakistan và Ukraine, cũng nằm trong top những quốc gia có tỉ lệ tiếp nhận tiền mã hóa lớn nhất thế giới năm 2021, theo số liệu từ Chainalysis.

Thậm chí khi thế giới nói chung đang trải qua thời kỳ đi xuống của tiền mã hóa, những người hoạt động sâu trong cộng đồng blockchain như Donatus tin rằng, các công ty vẫn có thể thành công khi có thể vượt qua "mùa đông băng giá" và trở thành Google, Facebook hay Amazon tiếp theo, giống như những gì đã diễn ra ở thời kỳ "dot-com" những năm 2000.

"Dĩ nhiên đó là những sự thử nghiệm và có thể có những mô hình không thành công hoặc chưa rõ tương lai sẽ đi về đâu", Donatus cho biết. "Thế nhưng, nguyên tắc là mọi người rất sẵn sàng để thử nghiệm cái mới và đối với Web 3, Việt Nam đang xây dựng rất nhiều thứ khiến tôi hứng thú. Nơi đây rất có thể sẽ trở thành trường học tiếp theo của thế giới".

Chính vì vậy, vị hoàng tử khuyến khích các kỹ sư và doanh nhân tham gia vào lĩnh vực này tại Việt Nam, hãy loại bỏ tư duy dự án ngắn hạn mà thay vào đó là suy nghĩ đến việc xây dựng những giá trị dài dạn cho cộng đồng.

"Đừng nghĩ đến việc kiếm tiền một cách nhanh chóng, điều đó sẽ phá hủy ngành công nghiệp này. Thứ các bạn cần tập trung là làm sao để giúp đỡ mọi người trong đất nước của mình", Donatus nhấn mạnh.

