Năm đầu tiên Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển sinh ngành CNTT tại TP.HCM

Năm 2021 là năm đầu tiên cơ sở đào tạo TP.HCM của Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển sinh đại học chính quy - hệ đóng học phí với ngành CNTT. Các năm trước, cơ sở TP.HCM của trường chỉ tuyển sinh, đào tạo ngành An toàn thông tin.

Từ khi được mở vào năm 2016 cho đến kỳ tuyển sinh đại học 2020, ngành CNTT của Học viện Kỹ thuật Mật mã chỉ tuyển sinh và đào tạo tại cơ sở đào tạo Hà Nội.

Phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy – hệ đóng học phí năm 2021 của Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa được nhà trường thông báo.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Học viện Kỹ thuật Mật mã cho cả 3 ngành đào tạo hệ đóng học phí tại 2 cơ sở đào tạo Hà Nội, TP.HCM là 720 sinh viên. Trong đó, chỉ tiêu của cơ sở đào tạo Hà Nội là 600 sinh viên và 120 là chỉ tiêu tuyển sinh tại cơ sở TP.HCM.

Cũng như các năm trước, năm 2021 Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức tuyển sinh trên toàn quốc cho 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TP.HCM theo phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường theo 3 tổ hợp môn thi: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh); và D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh).

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy - hệ đóng học phí năm 2021 của Học viện Kỹ thuật Mật mã là 720 sinh viên cho cả hai cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM.

Đại diện Học viện Kỹ thuật Mật mã cho biết, một điểm mới trong tuyển sinh năm 2021 của Học viện là cơ sở đào tạo TP.HCM của trường sẽ lần đầu tuyển sinh ngành CNTT (chuyên ngành Công nghệ phần mềm). Chỉ tiêu tuyển sinh ngành CNTT tại cơ sở đào tạo TP.HCM là 60 sinh viên.

Cùng với đó, trong kỳ tuyển sinh năm 2021, Học viện Kỹ thuật Mật mã sẽ tổ chức xét tuyển sinh cơ sở đào tạo Hà Nội độc lập với cơ sở đào tạo TP.HCM. Mã ngành xét tuyển tại cơ sở đào tạo Hà Nội có ba ký tự “KMA” sau mã ngành chuẩn, còn mã ngành xét tuyển cơ sở đào tạo TP.HCM có ba ký tự “KMP” sau mã ngành chuẩn.

Ba ngành đào tạo đại học chính quy - hệ đóng học phí của Học viện Kỹ thuật Mật mã gồm có: An toàn thông tin (với 3 chuyên ngành An toàn hệ thống thông tin, Kỹ nghệ an toàn thông tin, Công nghiệp phần mềm an toàn), CNTT (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động), Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động). Các ngành này lần lượt được Học viện Kỹ thuật Mật mã mở vào các năm 2004, 2016 và 2017.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2020, CNTT là ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất trong 3 ngành đào tạo đại học hệ đóng học phí của Học viện Kỹ thuật Mật mã, với mức điểm 25,8 điểm. Hai ngành An toàn thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông có các mức điểm chuẩn trúng tuyển là 24,9 điểm và 24,25 điểm, tăng lần lượt 3,4 và 3,5 điểm so với mùa tuyển sinh năm 2019.

M.T