Hợp tác cùng VNPT, hệ sinh thái điện tử Hưng Yên hướng đến phát triển toàn diện

Với vai trò là đối tác chiến lược về VT-CNTT, VNPT đã tập trung đầu tư công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên.

Việc Hệ thống trung tâm điều hành thông minh (IOC) Hưng Yên khai trương 26/3/2021, một lần nữa khẳng định thành tựu đáng tự hào giữa Hưng Yên và VNPT trên hành trình số hóa.

Hưng Yên vào Top 10 Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên chính thức triển khai mạng truyền số liệu (TSL) chuyên dùng kết nối đến 100% UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn. Như vậy, Hưng Yên đã đưa các ứng dụng CNTT phục vụ khối chính quyền chạy trên hạ tầng mạng TSL chuyên dùng đảm bảo tính an toàn bảo mật theo quy định của nhà nước.

Trên nền tảng đó, Hưng Yên ứng dụng thành công hệ thống một cửa điện tử VNPT – IGATE. Phần mềm một cửa điện tử đã đáp ứng được các yêu cầu về liên thông các cấp tỉnh, huyện, xã. Hệ thống Dịch vụ công của Tỉnh đã kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 9/12/2019 để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả, trong năm 2020, Hưng Yên đã đồng bộ gần 300.000 hồ sơ, cung cấp thêm 241 thủ tục mức 3, 4 lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, giúp tỉnh giữ vững vị trí trong Top 10 các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai đồng bộ trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Song song với đó, Hưng Yên xây dựng thành công hệ sinh thái điện tử trên hầu khắp các lĩnh vực trọng yếu như: Triển khai hệ thống quản lý khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế điện tử VNPT-HIS; Hóa đơn điện tử và Biên lai thu phí điện tử; Triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử Office; Hệ thống phòng họp không giấy tờ eCabinet cho các cuộc họp của Tỉnh Ủy và UBND tỉnh; Cổng thông tin điện tử - Portal cho các cơ quan nhà nước; Ứng dụng cho ngành giáo dục và CNTT cho ngành du lịch cùng hệ thống CNTT đặc thù phục vụ công tác quản lý chuyên ngành.

Có thể khẳng định, hệ sinh thái điện tử Hưng Yên đã mở ra giai đoạn phát triển toàn diện và là tiền đề cho tỉnh xây dựng tầm nhìn chiến lược giai đoạn 2020- 2025.

Hưng Yên và tầm nhìn 2020- 2025

Phát biểu tại Lễ khai trương IOC Hưng Yên được tổ chức ngày 26/3/2021, Lãnh đạo Tập đoàn VNPT khẳng định, nếu như sự hợp tác trước đây giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng VT-CNTT cho tỉnh thì thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới. Đó là hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.

IOC do VNPT xây dựng tại Hưng Yên hiện đã tích hợp các số liệu của ngành y tế, giáo dục và hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông… Đến tháng 2/2021, VNPT hoàn thành xây dựng hệ thống phần mềm lõi vận hành IOC Hưng Yên, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu cơ bản cho 6 phân hệ quản lý. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tích hợp, phân tích dữ liệu từ các hệ thống thông tin để đưa vào hệ thống lõi IOC phục vụ cho lĩnh vực giám sát, điều hành. Trên tổng thể, các hệ thống phần mềm lõi vận hành IOC đã được khảo sát, phân tích, thiết kế đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, chỉ huy của lãnh đạo UBND tỉnh và được Tập đoàn VNPT cung cấp hạ tầng, cài đặt, vận hành và khai thác hệ thống trên Trung tâm tích hợp dữ liệu đạt tiêu chuẩn Quốc tế Tier3 đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn thông tin, dữ liệu và an ninh mạng.

Để hỗ trợ tỉnh Hưng Yên hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, lãnh đạo Tập đoàn VNPT nhấn mạnh đến sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm giữa hai đơn vị. Đó là việc tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hạ tầng mạng VT-CNTT tại Hưng Yên, đặc biệt là hạ tầng mạng di động; Nâng cao hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan Đảng, chính quyền; Đẩy mạnh triển khai các hệ thống ứng dụng mới phục vụ chính quyền điện tử… Với sự quyết tâm của lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cùng nguồn lực, kinh nghiệm của Tập đoàn VNPT, lãnh đạo hai bên đều có niềm tin sâu sắc vào sự thành công của tỉnh.

Phương Dung