Hứa hẹn lợi nhuận khủng, các sàn đầu tư tiền ảo liên tục 'bay màu'

Chỉ trong vòng vài tháng qua, hàng loạt sàn giao dịch đầu tư tiền ảo, bảo hiểm vốn 100% lần lượt 'bốc hơi'. Điều này khiến hàng trăm nhà đầu tư mất trắng tiền tỷ.

Thời gian gần đây, mô hình đa cấp tiền số nở rộ tại Việt Nam. Hàng loạt dự án đầu tư tiền số, sàn giao dịch được ra đời cùng với đó là những hứa hẹn về mức lãi suất khủng dành cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chưa kịp làm giàu, hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin đã bị "cuốn trôi" theo các dự án lừa đảo. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo đã "bay màu" tại Việt Nam.

Coolcat - Sàn giao dịch bảo hiểm đền 100%

Theo quảng cáo, Coolcat là sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn đầu tiên tại Việt Nam và được ủy quyền, quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Bahamas. Sàn giao dịch này thực hiện các giao dịch vàng, USD, Bitcoin, giao dịch dự đoán giá ngắn hạn với 6 mức đầu tư. Thấp nhất là 1,26 triệu đồng, cao nhất là 210 triệu đồng.

Những lời quảng cáo đầy "mật ngọt" từ Coolcat.

Người chơi dự đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng. Nếu thua 6 lần liên tiếp thì phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%. Ngoài ra, việc hoàn trả bảo hiểm được thực hiện tự động trong ngày.

Với những lời mời chào như rót mật vào tai, rất nhiều nhà đầu tư đã tham gia vào dự án này. Tuy nhiên, đến ngày 16/4, ứng dụng Coolcat đã không thể truy cập được. Điều đó khiến cho các nhà đầu tư khóc dở mếu dở bởi toàn bộ số tiền mà họ đổ vào đây đã "không cánh mà bay".

Tính đến thời điểm bị sập, sàn giao dịch này có khoảng 68.000 thành viên khắp cả nước tham gia. Số tiền giao dịch trung bình của mỗi tài khoản là 10 triệu đồng và thiệt hại ước tính có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Sau khi sàn Coolcat bị sập, từ ngày 23-26/4, hàng trăm người dân đã nộp đơn tố cáo sàn Coolcat lừa đảo lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM. Chiều 28/4, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết cơ quan công an đang điều tra, truy xét đối tượng chủ chốt trong vụ sàn giao dịch Coolcat lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

"Thủ đoạn của các đối tượng này là kêu gọi đầu tư để được hưởng lợi rồi chiếm đoạt. Bản chất sự việc sẽ được điều tra, truy xét", Đại tá Quang nói.

Theo Đại tá Quang, loại tội phạm này rất khó xác định đối tượng phạm tội vì tính ẩn danh trên không gian mạng và cơ quan điều tra vẫn đang tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, đồng thời điều tra, truy xét những đối tượng có liên quan.

Busstrade cam kết lãi đến 30%/tháng

Busstrade được giới thiệu là nền tảng giao dịch tiền ảo theo quyền chọn nhị phân (Binary Option). Theo quảng cáo, sàn giao dịch này sẽ bảo hiểm 100% vốn và cam kết lợi nhuận lên tới 30%/tháng.

Người tham gia Busstrade chỉ cần dự đoán xu hướng và chọn giao dịch Sell (Mua) hoặc Buy (Bán) trong 30 giây, sau đó ngồi chờ kết quả, nếu đoán đúng sẽ được nhận mức lợi nhuận lên tới 95%. Bên cạnh đó, Busstrade cũng có chính sách bảo hiểm 100% vốn.

Theo quảng cáo, sàn Busstrade cam kết lợi nhuận 20-30%/tháng và bảo hiểm vốn 100%.

Ngoài ra, Busstrade cho biết nếu nhà đầu tư là người chơi không có kinh nghiệm hay kiến thức về tài chính, sàn sẽ có đội chuyên gia hỗ trợ bắn lệnh và chỉ việc copy. Có thể thấy, những chiêu trò mà Busstrade sử dụng gần như tương đồng với Coolcat và dĩ nhiên không ít nhà đầu tư "tay mơ" đã bị cắn câu.

Thậm chí, để dụ khách hàng, tháng 2/2021, ứng dụng này đã làm "cháy" tài khoản của một số nhà đầu tư. Sau đó, người đứng đầu sàn đền lại số tiền theo thỏa thuận để tạo sự tin tưởng. Bước tiếp theo là kêu gọi việc nâng vốn, khi đủ vốn thì quay sang bảo trì sàn.

Ngày 22/4, sàn thông báo các tài khoản nâng vốn và đóng bảo hiểm 2% trong ngày này sẽ nhận được ưu đãi "khủng" như nạp 1.000-2.000 USD sẽ nhận được lợi nhuận 5%, nạp 5.000 USD lợi nhuận tới 7%. Còn các tài khoản nâng vốn ngày 23/4 vẫn miễn phí bảo hiểm và nhận lợi nhuận 2% trong tuần.

Sau đó, sàn tiếp tục bảo trì và mở lại vào ngày 5/5. Tuy nhiên, đến ngày 5/5, sàn cho biết, toàn bộ đồng USD trên tài khoản sẽ chuyển về BToken với giá 10 USD = 1 BToken. Theo người chơi, đồng BToken không có giá trị gì, bởi đây là sản phẩm do các dự án tự phát hành.

"Việc bảo trì sàn cứ diễn ra liên tục như một thói quen. Cứ bảo trì vài ngày xong sẽ mở lại. Nếu ai có ý kích động hoặc nói tiêu cực sàn sập sẽ bị kích ra khỏi các hội, nhóm. Và đến ngày 7/5, sàn sập thật, chúng tôi không thể truy cập vào bất cứ website nào của hãng cũng như không thể liên lạc với người đứng đầu sàn", một nhà đầu tư Busstrade nói.

Như vậy, sau khi sàn sập, toàn bộ số tiền mà các nhà đầu tư đổ vào Busstrade đã "không cánh mà bay". Sau sự việc trên, rất nhiều người chơi bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền đã đồng loạt làm đơn tố cáo, gửi các cơ quan chức năng.

FXTradingMarkets hứa hẹn lãi 1%/ngày

Sàn giao dịch này sử dụng tên miền là Fxtradingmarkets.com và máy chủ được đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn FXTradingMarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Sàn FXTradingMarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary Option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua một ví tiền kỹ thuật số (mã FXT Token) do các quản trị sàn FXTradingMarkets tạo ra. FXTradingMarkets quảng cáo rằng ai chơi cũng sẽ thắng. Đồng thời, nền tảng này còn cam kết nhà đầu tư có thể rút vốn bất kỳ lúc nào và ngồi im hưởng lãi 1%/ngày vì lệnh giao dịch được tự động đánh theo "Ban Chuyên gia".

Bức "tâm thư" gửi đến các nhà đầu tư thông báo đóng cửa sàn giao dịch FXTradingmarkets.

Những người không chơi đoán giá thì được khuyến khích "ôm" nhiều FXT để chờ sau này tăng giá gấp 5, gấp 7 lần; hoặc mời thêm người chơi mới để nhận thưởng hoa hồng với 5 cấp bậc. Cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Họ còn lập ra nhóm Lion Teams nhằm mục đích quảng bá, mời chào người tham gia sàn FXTradingMarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (facebook, youtube…). Nhiều hội, nhóm khác cũng được các đối tượng lập ra hoạt động trên mạng xã hội facebook nhằm thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, đến sáng 28/6, website của sàn giao dịch ngoại hối FxTradingmarkets không thể truy cập được. Thậm chí, các nhà đầu tư còn nhận được đoạn tin nhắn được cho là của thủ lĩnh sàn có tên là Iker Phương (Hồ Ngọc Phương) nói về lý do đóng cửa sàn.

Theo Công an TPHCM, các đối tượng quản trị sàn FXTradingMarkets có dấu hiệu lập sàn giao dịch ngoại hối mới (tại địa chỉ website sp500stock.com) đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020 với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingMarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong đó, điểm chung của sàn giao dịch ngoại hối trái phép là tới một thời điểm nhất định, các đối tượng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

