Huawei vẫn tăng trưởng dù chậm, bất chấp lệnh cấm của Mỹ

Tốc độ tăng trưởng của Huawei trong quý III chậm lại đáng kể so với trước đây do lệnh cấm vận của Mỹ ảnh hưởng nặng nề tới công việc kinh doanh.

Huawei cho biết doanh thu quý III đạt 217,3 tỷ NDT (31,91 tỷ USD), tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 671,3 tỷ NDT (98,57 tỷ USD), tăng 9,9% so với một năm trước đó. Số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng của Huawei đã giảm mạnh do lệnh cấm vận của Mỹ.

Năm 2019, Huawei có tên trong danh sách đen thương mại Entity List. Google cũng phải ngừng kinh doanh với công ty Trung Quốc, đồng nghĩa mọi smartphone mới của hãng không còn được dùng hệ điều hành Android chính thức mà phải chuyển sang phiên bản nguồn mở. Điều này làm ảnh hưởng lớn tới doanh số smartphone Huawei bên ngoài Trung Quốc, trong khi thị trường nội địa khả quan hơn.

Huawei không tiết lộ doanh thu của từng bộ phận. Đầu năm nay, công ty cho hay bộ phận tiêu dùng, bao gồm smartphone, chịu trách nhiệm cho gần 12 tỷ USD không đạt chỉ tiêu năm 2019. Dù vậy, đối với ba quý đầu năm 2020, kết quả kinh doanh cơ bản khớp với dự đoán.

Huawei cũng nhắc tới Covid-19 như một nguyên nhân tăng trưởng chậm lại. Covid-19 khiến chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng trở nên căng thẳng và gây khó khăn trong hoạt động sản xuất, vận hành.

Hiện tại, Huawei còn đối mặt với thách thức lớn hơn. Washington tiếp tục mở rộng lệnh cấm vận, đe dọa chặn đứng nguồn cung chip bán dẫn quan trọng mà Huawei dùng cho smartphone và hạ tầng 5G. Rất khó để tìm ra giải pháp xử lý vấn đề hóc búa này. CEO bộ phận tiêu dùng Richard Yu thừa nhận Huawei có thể phải ngừng sản xuất chip Kirin cao cấp, còn các nhà phân tích ước tính lượng chip dự trữ của hãng sẽ cạn kiệt vào năm sau.

Du Lam (Theo CNBC)