Huawei tập trung vào thị trường mới nổi

Huawei đặt cược vào các thị trường đang phát triển nhằm khôi phục kinh doanh tại nước ngoài, do lệnh cấm vận của Mỹ ảnh hưởng đến triển vọng tại phương Tây.

Tháng 6, Senegal mở trung tâm dữ liệu trị giá 83 triệu USD. Báo chí địa phương trích lời Tổng thống Macky Sall tại lễ khai trương cho biết, dữ liệu từ mỗi tỉnh sẽ đi qua trung tâm mới này. Trung tâm được xây dựng bằng một khoản vay từ chính phủ Trung Quốc, cơ sở hạ tầng do Huawei cung ứng.

Mỹ đang thúc giục các nước loại trừ sản phẩm Huawei khỏi mạng 5G do nguy cơ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc vẫn thống trị các thị trường mới nổi tại châu Phi và Trung Đông. Các đơn hàng vẫn kéo về do thiết bị Huawei rẻ hơn 20 tới 30% so với Ericsson, Nokia nhưng chất lượng tương đương. Công ty vẫn chưa từ bỏ nỗ lực mở rộng kinh doanh tại các nước phát triển nhưng nay tập trung hơn vào các nước đang phát triển, bao gồm Đông Nam Á.

Doanh thu trong nước và nước ngoài của Huawei giai đoạn 2015-2020 (đơn vị: tỷ NDT). (Ảnh: Nikkei)

Huawei cung ứng thiết bị viễn thông và hệ thống liên quan cho nhiều nước. Một trong những mục tiêu quan trọng của hãng là thành phố thông minh. Tính đến cuối năm 2020, Huawei được cho là đã tham gia vào các dự án thành phố thông minh tại hơn 700 thành phố của 40 quốc gia.

Chẳng hạn, tại Dubai, Huawei tham gia xây dựng hạ tầng 5G trong khi cung cấp “đèn đường thông minh”, trang bị camera an ninh và cảm biến nhiệt độ. Công ty còn cung cấp hệ thống kết hợp trạm gốc 4G và camera an ninh tại Kenya, giúp giảm hành vi phạm tội.

Áp lực từ Mỹ có hiệu quả tại các nền kinh tế phát triển. Nhật Bản, Australia, Anh đều đã loại Huawei khỏi hạ tầng 5G. Pháp và Đức tuy không công khai, nhưng cũng áp đặt các biện pháp về cơ bản khiến đường vào của Huawei khó khăn hơn. Doanh số thiết bị viễn thông của công ty Trung Quốc vẫn tăng đến năm 2020, nhưng đang dần để mất thị phần vào tay Nokia và đối thủ.

Khoảng chục năm trước, doanh số từ thị trường ngoại đóng góp gần 70% tổng doanh số Huawei, song đến năm 2020 giảm còn 34%. Hiện nay, Huawei chủ yếu dựa vào thị trường nội địa. Theo nhà phân tích Tianfan Li, thị trường Trung Quốc giờ đây chiếm phần quan trọng hơn trong doanh thu Huawei, do hoạt động tại nước ngoài bị ảnh hưởng bởi quan hệ Mỹ - Trung và các biến động quốc tế khác.

Huawei tích cực mở rộng kinh doanh nước ngoài từ năm 1997. Sau hơn 30 năm thành lập, công ty đang tuyển dụng gần 200.000 nhân viên tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một trong những thách thức lớn của hãng là tiếp tục phát triển bên ngoài Trung Quốc và toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh.

Ông Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập 76 tuổi, vẫn là “đầu tàu” của Huawei bất chấp hoạt động hàng ngày do ba Chủ tịch luân phiên phụ trách. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC năm 2019, ông Nhậm từng bày tỏ muốn ở lại vị trí này cho tới khi tìm ra con đường sống sót và tăng trưởng cho Huawei, ám chỉ ông sẽ không nghỉ hưu sớm. Con gái của ông, Mạnh Vãn Chu, đang đối mặt với cáo buộc vi phạm luật trừng phạt của Mỹ với Iran. Phiên điều trần dẫn độ của bà vừa khép lại hôm 18/8 tại Canada. Thẩm phán Canada dự kiến ra phán quyết vào ngày 21/10.

Du Lam (Theo Nikkei)

Tính năng được mong đợi nhất iOS 15 bị hoãn Một trong các tính năng thú vị nhất trên iOS 15 được Apple giới thiệu tại WWDC 2021 sẽ không thể ra mắt đúng hẹn.