Huế yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo an ninh mạng cho ứng dụng trực tuyến

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện chuyển đổi nhiều hoạt động sang môi trường mạng, sử dụng các ứng dụng online như Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Join.me, ClickMeeting, eMeeting.vn... với đầy đủ các tính năng chia sẻ nội dung màn hình trên máy tính, cuộc gọi âm thanh/hình ảnh trực tuyến, chia sẻ tài liệu, thuyết trình, lên lịch họp, họp tập...

Với việc gia tăng về số lượng người dùng các ứng dụng trực tuyến thời gian qua, ngày 17/4/2020, Bộ Công an đã có thông báo về nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến.

Ngay trước đó, vào ngày 14/4/2020, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cũng đã có cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom. Qua đó, ứng dụng đã lộ lọt thông tin cá nhân của người sử dụng, trong đó bao gồm email, mật khẩu, đường dẫn URL các cuộc họp và mật khẩu kèm theo.

Do đó, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong việc sử dụng ứng dụng trực tuyến, trong chỉ đạo mới gửi tới các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung công việc.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được khuyến nghị không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến tại đơn vị mình. Đối với tổ chức, cá nhân cân nhắc cẩn thận khi sử dụng phần mềm họp trực tuyến Zoom cho các hoạt động học trực tuyến, trao đổi trực tuyến hoặc các tổ chức hội họp khác.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu nghiên cứu kỹ trong việc lựa chọn sử dụng các ứng dụng; tránh cài đặt, sử dụng các ứng dụng đang bị cảnh báo tồn tại lỗ hổng, điểm yếu bảo mật; tải và cài đặt ứng dụng từ các nguồn chính thống.

Đồng thời, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phần mềm học trực tuyến, tổ chức hội họp và làm việc từ xa do doanh nghiệp uy tín sản suất, đặc biệt là các sản phẩm do doanh nghiệp uy tín trong nước cung cấp; thường xuyên cập nhập bản vá lỗ hổng của các ứng dụng và hệ điều hành.