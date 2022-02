Sửa lỗi Zoom bật mic máy Mac liên tục như thế nào?

Để khắc phục lỗi phần mềm họp trực tuyến Zoom bật mic máy Mac liên tục, người dùng nhấn vào hình ảnh hồ sơ cá nhân, sau đó chọn “Check for Updates”.

Thời gian qua, cộng đồng người dùng Zoom phản ánh tình trạng công cụ này khiến máy Mac bật micro liên tục cho dù phiên họp trực tuyến đã kết thúc. Điều này làm sự nghi ngại mới đối với Zoom về tính bảo mật và quyền riêng tư.

Nhờ vào tính năng bảo mật trên phiên bản hệ điều hành mới macOS Monterey, người dùng Mac có thể thấy đèn báo sáng khi có ứng dụng sử dụng mic của máy. Đến nay, Zoom đã phát hành bản vá lỗi 5.9.3 để khắc phục tình trạng này.

Sửa lỗi Zoom bật mic máy Mac liên tục như thế nào?

Để khắc phục lỗi Zoom bật mic máy Mac liên tục, người dùng cập nhật lên bản 5.9.3 bằng cách mở phần mềm, nhấn vào hình ảnh hồ sơ cá nhân, sau đó chọn “Check for Updates”.

Nếu còn sử dụng Zoom lâu dài về sau, người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra lại để cập nhật phiên bản mới nhất, vì chưa chắc phiên bản mới nhất đã sửa hết lỗi bảo mật. Người dùng có thể chọn "Automatically keep Zoom desktop client up to date" để tự động cập nhật trong phần cài đặt Zoom.

Hơn nữa, người dùng Mac nói chung cũng nên cập nhật lên macOS Monterey để có khả năng nhận biết bảo mật mic và cam.

Anh Hào

