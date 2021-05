Instagram đã cho người dùng ẩn like tại Việt Nam

Người dùng ứng dụng Instagram đã có thể ẩn like trên bài viết cá nhân và toàn bộ bài viết người khác mà mình đang theo dõi.

Facebook và Instagram bắt đầu cho phép người dùng ẩn số lượng like trên các bài viết của họ. Đến thời điểm này, Facebook vẫn chưa áp dụng tính năng đó cho thị trường Việt Nam, tuy nhiên người dùng Instagram trong nước đã có thể sử dụng tính năng này.

Instagram không còn hiện tổng số lượt like nếu người dùng muốn ẩn nó đi. (Ảnh: Hải Đăng)

Người dùng Instagram có thể ẩn số lượng like trên bài viết cũ, khi tạo bài viết mới. Đồng thời, họ có thể chọn ẩn like của tất cả các bài viết từ những tài khoản mình theo dõi. Điều này đồng nghĩa tất cả nội dung hiển thị trên bảng tin Instagram của người dùng sẽ không nhìn thấy lượng like, hay lượt xem (đối với video).

Để ẩn số like trên một hình ảnh cũ, người dùng bấm vào nút tuỳ chọn ngay trên ảnh, sau đó chọn ẩn số lượng like trên bảng hiện ra. Người dùng cũng có thể cho hiện trở lại số like trên hình đã ẩn.

Đối với ảnh mới đăng, trong phần tuỳ chọn nâng cao (Advanced Settings) sẽ có tuỳ chọn ẩn số lượt tương tác.

Nếu muốn ẩn số like của tất cả bài viết (từ tài khoản khác) hiện trên bảng tin, người dùng vào tài khoản cá nhân, chọn Cài đặt (Settings), chọn Riêng tư (Privacy), chọn Bài viết (Post) rồi chọn ẩn số lượt like.

Giao diện Instagram không hiển thị số like trên các bài viết. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Facebook (chủ sở hữu mạng xã hội Facebook và Instagram), việc ẩn số lượt tương tác sẽ giúp mọi người có thể tập trung vào hình ảnh hay video được chia sẻ thay vì quan tâm tới số lượt thích.

Tính năng này đã được thử nghiệm trên Instagram trong thời gian vừa qua nhằm tìm hiểu xem việc ẩn số lượt thích có làm giảm trải nghiệm của người dùng hay không. Facebook cho hay, người dùng và các chuyên gia cho rằng, việc không nhìn thấy số lượt thích mang lại lợi ích cho một số người, nhưng lại gây khó chịu cho không ít người khác, đặc biệt trong bối cảnh mọi người căn cứ vào số lượt thích để đánh giá mức độ thịnh hành và phổ biến của một nội dung.

Do đó, tính năng này sẽ do người dùng quyết định có dùng hay không, tuỳ theo trải nghiệm của mỗi cá nhân.

Hải Đăng