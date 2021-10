Vào 9h ngày 13/10/2021, CMC Telecom sẽ phối hợp cùng Intel, Dell và các đối tác tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên sâu về “Giải pháp video giám sát cho doanh nghiệp - Video Surveillance Solutions” trên nền tảng Webex.

Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất hệ thống camera giám sát tại khu vực Đông Nam Á. Giải pháp video ứng dụng vào quản lý, giám sát an ninh, an toàn đã và đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ thành phố thông minh, trong nhà máy sản xuất, trong doanh nghiệp, đến các trường học... Và nhu cầu này vẫn đang càng ngày càng tăng do những lợi ích to lớn mà các giải pháp video đem lại khi được tích hợp với các công nghệ IOT, trí tuệ nhân tạo, big data, điện toán đám mây...

Hội thảo “Giải pháp video giám sát cho doanh nghiệp - Video Surveillance Solutions” do Intel và CMC Telecom phối hợp cùng các đối tác tổ chức sẽ cập nhật cho doanh nghiệp những giải pháp công nghệ chuyên sâu về video giám sát, đồng thời chia sẻ những tình huống thực tế và lợi ích các giải pháp mang lại giúp doanh nghiệp triển khai nhanh chóng, tận dụng được hệ thống hiện tại để tiết kiệm chi phí đầu tư.

Intel và CMC Telecom chia sẻ các giải pháp mới nhất về video giám sát cho doanh nghiệp

Tại hội thảo, ông Eric Wong - Giám đốc Phát triển kinh doanh khu vực Châu Á, Bộ phận IOT, Tập đoàn Intel sẽ chia sẻ về các giải pháp công nghệ mới, giải pháp biên thông minh Edge Intelligence cho phép doanh nghiệp tận dụng sức mạnh của AI để quản lý và khai thác hệ thống camera một cách hiệu quả nhất.

Đại diện CMC Telecom tham dự có ông Chử Quang Thắng - Giám đốc trung tâm Điều hành Nền tảng và Phần mềm - Khối Công nghệ Điện toán đám mây. Ông Thắng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông, CNTT và các mảng dịch vụ Giá trị Gia tăng (VAS). Bên cạnh câu chuyện ứng dụng Edge Computing trong Cloud Camera, ông Thắng sẽ chia sẻ thêm về CMC Cloud camera - giải pháp đang được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng hiện nay để đảm bảo an toàn và toàn vẹn cho dữ liệu của khách hàng, tránh các rủi do rò rỉ và mất mát dữ liệu. CMC Cloud camera ứng dụng các công nghệ, nền tảng do Intel cung cấp như: Intel NUC, Intel OpenVINO, hay công nghệ Big-Memory của Intel HPC/Optance… đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, ông Trịnh Đình Hiếu - Trưởng nhóm giải pháp và công nghệ, trung tâm R&D thuộc khối Cloud CMC Telecom sẽ tham gia giải đáp những câu hỏi liên quan đến việc sử dụng các công nghệ hỗ trợ phân tích hình ảnh AI , công nghệ camera 3D Intel®️ RealSense, công nghệ big memory Intel®️ Optane của Intel trong hệ sinh thái cloud camera với gần 20 dụng (AI, Security, Integration ..) của CMC Telecom.

Các diễn giả tham dự hội thảo “Giải pháp video giám sát cho doanh nghiệp”



Thông tin liên hệ: Hotline - 038.575.2704 Link đăng ký tham gia: https://webinar.intel.com/VNVideoSurveillance-Reg?trackSrc=CMC

An Nhiên