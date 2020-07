9 lỗi thường gặp với các trình duyệt và cách khắc phục chúng

Các trình duyệt web đóng một vai trò rất lớn trong hoạt động sử dụng máy tính mỗi ngày của chúng ta, do đó chỉ cần một vấn đề xảy ra với trình duyệt yêu thích của bạn cũng có thể gây tác động nghiêm trọng lên công việc.

Tin tốt là, việc chẩn đoán các vấn đề liên quan trình duyệt không phải quá khó - quy trình xử lý sẽ tương tự nhau đối với nhiều vấn đề mà bạn sắp sửa gặp phải. Các trình duyệt ngày nay cũng được tích hợp sẵn một loạt các công cụ để tự sửa chữa, do đó bạn sẽ có thể đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo chỉ trong một vài phút mà thôi.

Dưới đây là một số vấn đề phổ biến nhất mà bạn có thể gặp trên trình duyệt, và những điều nên làm để khắc phục chúng.

1. Hiệu năng và tốc độ nạp trang chậm

Giả dụ tốc độ kết nối internet nhà bạn không phải quá tệ, hiệu năng và tốc độ nạp trang ì ạch có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Bạn nên chắc chắn mình đang sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách kiểm tra trong các mục sau:

- Chrome: mở menu > Help > About Google Chrome

- Firefox trên macOS: mở menu > About Firefox

- Firefox trên Windows: Help > About Firefox

- Edge: mở menu > Help & Feedback > About Microsoft Edge.

- Safari: mở menu > About Safari.

Có phải một phần mở rộng đang kéo rê hiệu năng của trình duyệt? Hãy lần lượt tắt từng phần mở rộng để xem tình hình có khả quan hơn không.

- Chrome: mở menu > More Tools > Extensions

- Firefox: mở menu > Add-ons

- Edge: mở menu > Extensions

- Safari: mở menu > Preferences > Extensions.

Nếu nguyên nhân không phải các phần mở rộng, thì có thể cache đã bị lỗi. Bạn có thể dễ dàng xoá bỏ những tập tin tạm thời đó và cho trình duyệt một khởi đầu mới - chỉ cần nhớ rằng bạn sẽ phải đăng nhập trở lại đối với mọi website, do đó trước tiên hãy ghi lại mọi mật mã cần thiết.

Để xoá cache:

- Chrome: mở menu > Settings > Clear browsing data

- Firefox: mở menu > Preferences > Privacy & Security > Clear Data

- Edge: mở menu > Settings > Privacy and Services > Clear browsing data > Choose What to clear

- Safari: mở menu > Preferences > Privacy > Manage Website Data.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần chú ý đến cache và cookies mà thôi. Trong Safari, tuỳ chọn cache sẽ bị ẩn đi. Bạn cần vào tab Advanced trong Preferences, sau đó chọn Show Develop menu trên thanh menu. Sau đó mở menu Develop vừa xuất hiện và chọn Empty Caches.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy gỡ bỏ và cài lại trình duyệt - nếu cài mới hoàn toàn không hiệu quả, có một thứ gì đó ngoài trình duyệt đang khiến hiệu năng bị ảnh hưởng. Đó có thể là malware, và chúng ta sẽ đề cập đến nó ở phần sau.

Chrome, Firefox, và Edge đều có một tuỳ chọn cho phép bạn reset trình duyệt, còn Safari thì không.

- Chrome: mở menu > Settings > cuộn xuống dưới cùng và chọn Restore settings to their original defaults

- Firefox: mở menu > Help > Troubleshooting Information > tìm tuỳ chọn reset

- Edge: mở menu > Reset Settings.

2. Trình duyệt đề xuất các địa chỉ web bạn không hề muốn

Trong quá trình lướt web, bạn có thể gặp một số địa chỉ được đề xuất - nhưng bản thân chẳng hề muốn thấy - xuất hiện khi gõ các đường dẫn vào thanh địa chỉ. Cách tốt nhất để xoá sạch những thứ đó là xoá lịch sử duyệt web theo cùng phương thức xoá dữ liệu đã nêu ở phần trên.

Nếu bạn muốn xoá một một địa chỉ đề xuất cụ thể mà không phải xoá toàn bộ lịch sử duyệt web, bạn có thể làm điều đó trong Chrome, Edge và Firefox.

- Chrome hoặc Edge: gõ địa chỉ cho đến khi thấy đề xuất hiện ra, sử dụng nút mũi tên trên bàn phím để di chuyển xuống đề xuất đó và nhấn Shift + Delete (hoặc Shift + Fn + Delete trên máy Mac).

- Firefox: quy trình cũng tương tự, trừ việc chỉ cần nhấn Delete (hoặc Backspace) mà thôi.

Đối với Edge, Safari, Chrome và Firefox, bạn có thể tìm trong lịch sử duyệt web và xoá từng website nếu bạn tìm thấy được nó - nhưng cách xoá từ thanh địa chỉ có lẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ có một địa chỉ đề xuất cụ thể mà bạn không muốn thấy, và bạn không muốn tắt hoàn toàn tính năng tự động đề xuất.

3. Trang web không hiển thị như mong đợi

Nếu thấy các trang web hiển thị một cách lộn xộn, thiếu đầu thiếu đuôi, thì có lẽ có vấn đề với trình duyệt, hoặc máy chủ chưa truyền tải toàn bộ trang web xuống cho bạn, hoặc kết nối internet của bạn gặp sự cố, hoặc một thứ gì đó khác. Sau khi thử cách xoá cache ở trên (và không được), bạn có thể thử mở trang trên một trình duyệt khác hoặc một thiết bị khác nếu có thể - nhờ đó, bạn có thể biết vấn đề có phải do phía bạn mà ra hay không. Nếu hệ thống của bạn ổn, thì có lẽ bạn nên chờ đợi một chút rồi thử lại.

Một dấu hiệu nhận biết khác là vấn đề chỉ xảy ra với một trang hay nhiều trang. Nếu xảy ra với nhiều trang, khả năng vấn đề nằm ở trình duyệt hoặc đường truyền internet của bạn sẽ cao hơn. Hãy thử chuyển sang một trình duyệt khác để xem bạn đang rơi vào trường hợp nào.

Nếu bạn tìm được cách để thu hẹp phạm vi vấn đề, hãy thử xoá cache theo phương thức đã nêu ở phần 1 - việc này sẽ buộc chương trình phải nạp lại mọi thứ trên trang và sẽ khắc phục được vấn đề. Nếu không, lần lượt tắt từng phần mở rộng (cũng theo phương thức đã nêu ở phần 1), hoặc gỡ bỏ và cài đặt lại trình duyệt - những cách này thông thường sẽ giúp mọi thứ hoạt động bình thường trở lại.

Nhưng vẫn có những lý do khác khiến một số website nhất định không hiển thị đúng như mong đợi, và đôi lúc cách khắc phục đơn giản hơn nhiều so với bạn nghĩ. Ví dụ, phải chăng bạn đã lỡ tay zoom quá đà trên trang? Nếu có, trên thanh địa chỉ của Chrome, Firefox, và Edge sẽ hiển thị một biểu tượng kính lúp hoặc số phần trăm. Bạn có thể bấm vào đó để đưa mức zoom trở về như ban đầu; còn trong Safari, hãy thử xem trong menu View.

Ngoài ra còn có nhiều thiết lập khác có thể ảnh hưởng đến cách hiển thị của các trang web trên màn hình, và mỗi trình duyệt lại có những khác biệt. Ví dụ, trên Microsoft Edge, chọn Appearance từ Settings để điều chỉnh font chữ và màu sắc được sử dụng cho các website.

Bạn sẽ tìm thấy các tuỳ chọn tương tự trong mục Appearance của Settings đối với Google Chrome, và trong mục Language and Appearance thuộc tab General của trang Preference đối với Mozilla Firefox. Safari không cung cấp các tuỳ biến như vậy.

4. Tính năng tự động điền không hoạt động như mong đợi

Một trong những lỗi thường xuyên được nhắc đến trên các diễn đàn hỗ trợ người dùng là tính năng tự động điền - vốn đã hiện diện trên hầu hết các trình duyệt ngày nay - gặp vấn đề. Một mục nào đó bỗng biến mất, hay không thể lưu được thông tin, hoặc thông tin tự động điền không chính xác…

Đầu tiên, hãy kiểm tra xem tính năng này được bật lên hay chưa.

- Chrome: Settings > Autofill

- Firefox: Preferences > Privacy & Security > Logins and Passwords

- Edge: Settings > Profiles

- Safari: Safari trên thanh menu > Preferences > Autofill

Nếu tính năng đã được kích hoạt, có một vài thứ phổ biến có thể là nguyên nhân: dữ liệu trình duyệt bị hỏng, hay một phần mở rộng bên thứ ba xung đột với chức năng này (đặc biệt là các phần mở rộng có chức năng điền biểu mẫu hoặc quản lý mật mã). Xoá cache và kiểm tra lại các add-on là điều đầu tiên nên làm, và nếu xác định được phần mở rộng là nguyên nhân gây ra vấn đề, hãy xem thử phần mở rộng đó có bản cập nhật nào cần cài đặt hay không chứ đừng nên ngay lập tức xoá bỏ nó đi.

5. Trình duyệt liên tục bị crash một cách ngẫu nhiên

Nếu trình duyệt liên tục crash (bị treo hoặc tự động tắt) mà không có cảnh báo nào, hãy xem lại phần 1 của bài viết và làm mọi thứ đã đề cập ở đó, bởi phần lớn quy trình tìm lỗi đều như nhau. Trình duyệt của bạn đã cập nhật chưa? Mọi phần mở rộng đều hoạt động tốt chứ? Bạn có cần cài đặt lại hay reset trình duyệt không?

Đối với vấn đề crash, các phần mở rộng hoặc thậm chí là một số website cụ thể nhiều khả năng là nguyên nhân. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt bản beta, hãy thử chuyển sang bản ổn định để xem vấn đề có được giải quyết hay không.

Bất kỳ thứ gì khác trên hệ thống cũng có thể gây ra vấn đề tương thích. Bạn có vừa cài đặt một máy in và rồi trình duyệt ngay lập tức bị crash? Bạn chắc chứ? Không may là rất khó để biết chính xác các yếu tố khác có thể khiến trình duyệt bị crash, trừ việc bạn phải lần lượt gỡ bỏ và cài đặt lại mọi thiết bị phần cứng và chương trình phần mềm, và cứ mỗi lần như vậy hãy thử mở trình duyệt web lên lần nữa.

Một nguyên tắc chung là hãy cập nhật mọi thứ lên bản mới nhất - driver thiết bị, các phần mềm, và cả hệ điều hành nữa. Việc cập nhật sẽ giúp giảm thiểu các vấn đề tương thích và chặn đứng bất kỳ thứ gì khác xung đột với trình duyệt.

6. Quá nhiều cửa sổ pop-up

Các cửa sổ pop-up là một phần không thể tránh khỏi của web, nhưng nếu bạn để ý thấy chúng xuất hiện nhiều một cách đột biến, thì có khả năng một malware hay adware đã xâm chiếm máy tính của bạn rồi.

Các phần mềm độc hại này có thể đã tự cài đặt dưới dạng một phần mở rộng hoặc một chương trình độc lập, hoặc chúng có thể hoàn toàn ẩn đi trước mắt người dùng. Hãy sử dụng bất kỳ phần mềm antivirus nào đã cài để quét toàn bộ hệ thống, và để cho chắc, hãy tiếp tục chạy thêm một phần mềm antivirus không cần cài đặt khác (như Microsoft Safety Scanner hoặc ClamWin Portable).

Vấn đề này còn có thể được giải quyết bằng cách xoá sạch cookies và dữ liệu cache, do đó hãy làm theo các hướng dẫn ở phần 1 của bài viết nếu bạn vẫn gặp vấn đề với các cửa sổ pop-up. Một ứng dụng chặn quảng cáo có thể giúp bạn kìm hãm một số pop-up phiền toái, và có thể cùng lúc xác định được gốc rễ vấn đề, nhưng hãy nhớ đưa các website yêu thích của bạn vào danh sách an toàn (whitelist) trước đã.

7. Các trang web không hoạt động như mong đợi

Sự khác biệt giữa trang web và ứng dụng web đang ngày một mờ nhạt hơn, và các ứng dụng chạy trên trình duyệt có thể bị hỏng vì nhiều lý do - một phần mở rộng kém, một plugin được thiết kế để chặn quảng cáo hay tracker trên web, mã trong bản thân ứng dụng bị lỗi…

Bên cạnh mọi thứ đã để cập ở trên (kiểm tra phần mở rộng và cài đặt, xoá cache…), hãy xem qua phần cấp quyền của một website hay một ứng dụng cụ thể. Nếu chúng chưa được thiết lập đúng cách vì lý do gì đi nữa, thì chúng cũng có thể khiến chức năng của trang web không hoạt động đúng như ý muốn.

Những tuỳ chọn này nằm trong mục Site settings trong Settings của Chrome; Privacy & Security > Permissions trong phần cài đặt của Firefox; Site Permissions trong phần cài đặt của Edge; và Safari > Preferences > Website trong Safari. Nếu bạn chỉ gặp vấn đề với một trang nhất định, hãy thử xem nó có hoạt động trên trình duyệt khác hay không.

8. Ảnh và video không hiển thị được

Nếu bạn chắc chắn không có vấn đề gì với kết nối internet, thì vấn đề với việc nạp các tập tin phương tiện có thể xuất phát từ các thiết lập trong trình duyệt. Những công nghệ nền như JavaScript có thể có tác động nhất định đến đến cách một số tập tin được xử lý.

Các tuỳ chọn liên quan ảnh và video hầu hết đều được mặc định kích hoạt trong trình duyệt, nhưng có khả năng bạn đã vô tình hoặc cố tình tắt chúng đi. Bạn có thể tìm hướng dẫn trên mạng để biết cách kích hoạt từng plugin phương tiện. Bấm vào đây nếu dùng Chrome và đây nếu dùng Mozilla. Các hướng dẫn này cũng có thể được áp dụng cho Edge và Safari.

Nếu vấn đề vẫn tồn tại, thì bạn cần quay lại quy trình tìm lỗi như trên: xoá cache, reset, gỡ cài đặt và cài đặt lại… Các phần mở rộng bên thứ ba cũng có thể xung đột với cách hiển thị phương tiện trên trang, đặc biệt nếu chúng đang làm công việc như chặn quảng cáo hoặc thay đổi nội dung, do đó hãy cân nhắc nguyên nhân này khi tìm hiểu.

9. Trang chủ liên tục thay đổi

Khi trang chủ của bạn liên tục thay đổi dù chưa được bạn cho phép, kể cả khi bạn đã thiết lập lại nhiều lần, thì đó là dấu hiệu chắc chắn có một phần mở rộng hoặc một malware đang khiến trình duyệt mất ổn định và dẫn bạn đến một trang khác - nhiều khả năng là một trang được xây dựng nên để kiếm tiền từ những cú click chuột, hoặc qua đó lây nhiễm virus hay malware vào máy tính.

Sử dụng những bước đã nêu ra trong mục 1 và 7 ở trên, tắt bất kỳ add-on trình duyệt nào mà bạn chưa chắc chắn và cho quét toàn diện máy tính (kết hợp thêm các ứng dụng quét virus khác như WIndows Safety Scanner và ClamWin Portable).

Nếu chừng đó là chưa đủ để trang chủ yêu thích của bạn luôn xuất hiện, thì có lẽ gỡ bỏ và cài lại trình duyệt (hoặc dùng chức năng reset trong phần cài đặt của trình duyệt nếu có) là đã đủ để xoá sạch bất kỳ thứ gì can thiệp vào các thiết lập của trình duyệt.

(Theo VnReview, Gizmodo)