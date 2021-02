'Bạch tuộc khổng lồ' và những thứ kỳ lạ trên Google Maps

Căn cứ Trementina tại New Mexico thuộc sở hữu của Scientology, một hội nhóm nổi tiếng tại Mỹ. Mục đích của căn cứ này được công khai là để bảo tồn sách, phim của tác giả Lafayette Ronald Hubbard. Chữ viết của ông thậm chí được khắc lên một tấm thép, chôn dưới đất để giữ an toàn. (Ảnh: The Travel)