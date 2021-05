Bản cập nhật Mozilla Firefox khiến nhiều người muốn từ bỏ Google Chrome

Mozilla đã không ngừng nỗ lực để đáp ứng thị trường ngách. Mới đây, công ty đã tung ra hàng loạt các bản cập nhật về quyền riêng tư hấp dẫn cho Firefox, phục vụ cho những người dùng muốn đảm bảo sự riêng tư.

Trong một thế giới độc quyền về trình duyệt, Mozilla Firefox hoàn toàn bất lợi để cạnh tranh. Trong khi Apple Safari, Microsoft Edge và Google Chrome đã phát triển mạnh nhờ dựa vào những nền tảng riêng, thì thị phần của Mozilla Firefox đã giảm từ mức hai con số trước đây xuống chỉ còn khoảng 2 – 3% ở hiện tại.

Nhưng khi các công ty như Google cố gắng kiểm soát nhiều hơn và thực hiện các quy tắc của riêng họ, nhu cầu về những trình duyệt độc lập và mã nguồn mở đã dần lớn hơn. Mozilla đã không ngừng nỗ lực để đáp ứng thị trường ngách này. Mới đây, công ty đã tung ra hàng loạt các bản cập nhật về quyền riêng tư hấp dẫn cho Firefox, phục vụ cho những người dùng muốn đảm bảo sự riêng tư.

Bớt lộn xộn và trầm lặng hơn

Bằng nỗ lực mới nhất của mình hòng thuyết phục người dùng, Mozilla Firefox đang đặt cược vào sự đơn giản. Bản cập nhật sắp tới cho trình duyệt sẽ hiện thực hóa bản tái thiết kế Proton được chờ đợi từ lâu nhằm xóa bỏ những chuyển đổi nặng nề, đồng thời tăng sự khắt khe đối với các trình theo dõi xâm lấn bên thứ ba cũng như cookie cho trình duyệt.

Mozilla cho hay, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giao diện Firefox mới đó chính là thúc đẩy trải nghiệm web lịch sự hơn.

Các thông báo nhắc không còn bất chợt xuất hiện để hỏi xem liệu bạn có muốn bật thông báo của trang web này không. Những cảnh báo đó đã được tinh chỉnh để chiếm ít không gian màn hình nhất có thể. Những menu và dòng bổ sung cũng bị lược bỏ đi. Nó gần như loại bỏ mọi khía cạnh khó chịu của web. Chẳng hạn, các trang phát tự động sẽ bị ngầm tắt tiếng, có một chỉ báo im lặng trên tab để cho bạn biết điều đó.

Ngôn ngữ thiết kế mới của Mozilla Firefox cũng lặp lại chủ đề này. Các thanh công cụ cũng như tab có hình dạng vuông vức đã được thay đổi thành các phần tử nổi với những cạnh cong. Nhờ đó, ứng dụng này mang đến cảm giác hấp dẫn hơn, loại bỏ cảm giác choáng ngợp mà người dùng phải đổi mặt khi chuyển sang Firefox từ một trình duyệt khác.

Chủ đề của trình duyệt hiện cũng đi sâu hơn vào nhiều góc và kẻ hở của giao diện, nhấn mạnh những cập nhật trực quan này. Ví dụ, trong các phiên bản trước đó, những tab được nhóm lại với nhau mà không có khoảng trống ở giữa và chỉ có cạnh trên của chúng mới được đánh dấu. Firefox 89 loại bỏ đi những không gian này. Nhờ thiết kế mới, các tab được làm nổi bật hơn rất nhiều và dễ điều hướng hơn, đặc biệt là khi bạn có hàng chục tab được xếp thẳng hàng.

Về lý thuyết, những bổ sung này có vẻ quá tầm thường, nhưng nhìn chung, chúng tạo thêm nét hiện đại tinh tế mà Mozilla Firefox đang rất cần. Ngoài ra, khoảng cách rộng hơn, kiểu chữ nhẹ nhàng hơn và thẩm mỹ đơn giản hơn mang lại sự thoải mái trong trải nghiệm web của chúng ta, vốn ngày càng lộn xộn hơn.

Trải nghiệm duyệt web ưu tiên quyền riêng tư

Thứ thuyết phục người dùng thiết lập Firefox trở thành duyệt mặc định chính là bộ công cụ bảo mật phong phú của nó. Trong hai năm qua, Firefox đã củng cố cam kết của mình đối với việc đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng, giải quyết các mối đe dọa mới xuất hiện, có thể vượt qua những biện pháp bảo vệ trình duyệt truyền thống.

Ví dụ như các trình theo dõi bên thứ ba. Những đoạn mã nhỏ này giữ các tab trên mọi hoạt động trực tuyến của bạn và cho phép các đơn vị quảng cáo có thể xây dựng hồ sơ về bạn. Mọi trình duyệt đều có các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn những hoạt động như vậy, nhưng một số trang web lại không thể hoạt động khi không có các tập lệnh (script) trình theo dõi, dẫn đến những vấn đề liên quan đến hiển thị và hiệu suất.

Với tính năng SmartBlock, Firefox tạo ra những "bù nhìn" cục bộ, hoạt động giống như một script trình theo dõi thông thường nhằm đánh lừa các trang web rằng trình theo dõi tích hợp của họ không bị chặn.

Tương tự, tính năng Total Cookie Protection của Firefox duy trì một không gian riêng biệt cho cookie của mỗi trang web để chúng không thể chia sẻ chéo dữ liệu mà chúng đã thu thập về bạn. Các nền tảng như Facebook tận dụng cookie trên nhiều trang web để theo dõi bạn ngay cả khi bạn không thực sự duyệt những trang web của Facebook.

Firefox cũng có nhiều công cụ bảo mật bổ sung hữu ích. Chế độ chỉ HTTPS đảm bảo các trang web được xây dựng bằng công nghệ lỗi thời và không an toàn sẽ chỉ giao tiếp với những máy chủ của họ thông qua một kênh được mã hóa.

Với "Container Tabs", bạn có thể chạy nhiều phiên riêng lẻ của 1 trang web trong cùng 1 cửa sổ. Điều này cho phép bạn thực hiện đa nhiệm giữa các tài khoản công việc và cá nhân mà không cần mở cửa sổ riêng tư mới. Do các tab Container hoàn toàn tách biệt với phần dữ liệu trình duyệt của bạn, chúng cũng rất hữu ích khi lướt các trang web mà bạn không tin tưởng trong trường hợp không muốn lộ bất kỳ thông tin nào.

Ngoài ra, Mozilla Firefox cũng hoạt động khá tốt trên chiếc máy tính có 8GB Ram, tiêu thụ ít hơn 1GB so với Google Chrome, bất kể tác vụ nào. Tuy nhiên, nhìn chung, có một chút khác biệt giữa hiệu suất Firefox và Chrome. So với một năm trước, Firefox đã bớt ngốn tài nguyên hơn khá nhiều so với đối thủ.

Tổng kết

Một yếu tố khác thúc đẩy nhiều người chuyển sang Firefox chính là các bản cập nhật Chrome gần đây của Google. Cuối tháng trước, gã khổng lồ tìm kiếm này đã bắt đầu thử nghiệm một sự thay thế độc quyền gây tranh cãi cho cookie bên thứ ba. Nó cho phép Google độc quyền phần lớn môi trường web cũng như ngành quảng cáo, vốn vẫn đang thống trị. Mozilla Firefox, cùng một số trình duyệt khác như Safari, cho biết họ không có kế hoạch sử dụng nó.

"Quảng cáo và quyền riêng tư có thể cùng tồn tại", người phát ngôn Mozilla cho hay. "Và ngành công nghiệp quảng cáo có thể hoạt động khác so với những năm qua. Chúng tôi mong muốn có thể trở thành một vai trò trong việc tìm kiếm các giải pháp xây dựng một môi trường web tốt hơn."

Mozilla Firefox có thể là trình duyệt mà nhiều người muốn chuyển sang nhưng không thể vì các lý do khác nhau, từ những hạn chế về hiệu năng cho đến hình ảnh tồi tệ. Tuy nhiên, với bản cập nhật Firefox Proton cùng những dịch vụ ưu tiên quyền riêng tư của Mozilla, chẳng hạn VPN hay trình tạo email dùng 1 lần, Firefox sẽ trở thành một lựa chọn trình duyệt tuyệt vời cho nhiều người. Nó an toàn hơn. Hơn nữa, engine "nhà trồng" của họ cũng đã bắt kịp Google Chrome và Apple Safari. Dự kiến, bản cập nhật mới đại tu thiết kế sẽ chính thức cập bến vào ngày 01/06.

