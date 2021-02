Đối tác báo chí lớn đầu tiên của Australia gia nhập hệ thống trả phí của Google

Việc Seven West Media gia nhập hệ thống trả phí báo chí Google News Showcase cho thấy tín hiệu tích cực ở Australia. Paul Budde, một chuyên gia ngành truyền thông nhận định: 'Chính phủ Australia và Google có vẻ như thỏa hiệp được với nhau'.

Seven West Media vừa trở thành đối tác truyền thông lớn đầu tiên ở Australia gia nhập hệ thống trả phí báo chí của Google, News Showcase, Thỏa thuận của Seven West Media sẽ được chốt lại trong khoảng 30 ngày nữa, dự kiến trị giá hơn 30 triệu USD một năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia, ông Josh Frydenberg chia sẻ về thỏa thuận của Seven West Media: “Đây là thành quả hơn 2 năm làm việc chăm chỉ của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng. Thời gian gần đây, Google cũng đã đàm phán mang tính xây dựng”.

News Showcase mới được ra mắt ở Australia khoảng 10 ngày trước. Google cho biết các đối tác đầu tiên của quốc gia này trên News Showcase, chủ yếu là các cơ quan báo chí quy mô nhỏ, đã đạt hơn 1 triệu lượt xem nội dung trong 8 ngày đầu hoạt động.

Google News Showcase mới được ra mắt ở Australia.

Những tờ báo Australia đầu tiên xuất hiện trên News Showcase bao gồm The Canberra Times, The Illawarra Mercury, The Saturday Paper, Crikey, The New Daily, InDaily và The Conversation.

News Showcase cũng chính là mô hình trả tiền mua tin mà Google đã triển khai ở Anh, Đức, Brazil, Argentina, Canada, Nhật Bản, và mới nhất là Pháp. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ dự kiến đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho mô hình này trên toàn cầu.

Mô hình này được Google mang tới Australia trong sức ép từ dự luật mới, trong đó quy định nếu các cơ quan báo chí và nền tảng công nghệ như Google không thể thống nhất mức giá cho nội dung tin tức, một cơ quan trọng tài độc lập sẽ đứng ra giải quyết tranh chấp.

Hiện tại dự luật của Australia dự kiến vẫn sẽ được thông qua, dù trước đó Google phản đối khá mạnh mẽ. Theo Bộ trưởng Josh Frydenberg, luật sẽ là tiền đề cho nhiều giao dịch thương mại hơn giữa Google và Facebook với các cơ quan báo chí.

Paul Budde, một chuyên gia ngành truyền thông nhận định: "Chính phủ Australia và Google có vẻ như thỏa hiệp được với nhau. Australia vẫn có thể tuyên bố thắng lợi, trong khi tổn hại đối với Google được giảm tối đa".

Hôm thứ Hai đầu tuần này, Google cũng cho biết đang đàm phán với các công ty truyền thông khác của Australia bao gồm Nine Entertainment, News Corp Australia, Australian Community Media và Guardian Australia.

Anh Hào(Theo Guardian, Reuters)