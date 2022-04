Google Search đang tụt hậu, và nhóm lập trình viên này có ba ví dụ chứng minh điều đó

'Có vẻ Google đang ngủ quên trên chiến thắng.'

Lược dịch từ bài viết của nhóm kỹ sư đứng sau dự án Surge AI, là những nhân tài từ Google, Facebook, Harvard và MIT, … chung tay phát triển trí tuệ nhân tạo, với mục tiêu nghiên cứu ngành Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP).



Hãy tưởng tượng bạn là một lập trình viên, và bạn quên mất cú pháp xóa tệp tin trong Python. Bạn mở Google, gõ vào dòng chữ “python delete file”, và có được kết quả sau:

Kết quả tìm kiếm trên Google.

Kết quả của Google không tệ, tuy nhiên:

- Phần mô tả của kết quả tìm kiếm đầu tiên đang chỉ bạn cách loại bỏ một thư mục, không phải một tệp tin.

- Bạn sẽ vẫn mất thời gian tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Liệu Google của 2010 có khá hơn thế này chăng? Giả sử kết quả tìm kiếm của bạn được hiển thị như những hình sau thì sao?

Kết quả tìm kiếm trên Neeva.

Kết quả tìm kiếm trên You.com.

Trong cả hai trường hợp trên, cú pháp đang được tìm kiếm đều hiển thị rõ ràng, bạn sẽ không cần phải truy cập vào bất cứ đường link nào để kiếm câu trả lời. Với tư cách là một người từng làm việc tại Google, tôi đã dành phần lớn sự nghiệp để nghi hoặc những công cụ tìm kiếm khác, nhưng bạn cứ tự thử xem sao! Đây là trải nghiệm dùng tươi mới, trực quan hơn nhiều.

Đã qua rồi thời Google còn tung ra cải tiến, đơn cử như hồi Google tích hợp cả Ảnh, Video, Bản đồ vào cùng một trang. Giờ đây, bạn phải may mắn mới tìm được công thức làm bánh, nằm lẫn giữa 7 trang quảng cáo và 3 trang truyện trò kể lể về việc làm bánh.

Thật đấy! Bạn nhìn kết quả đầu tiên khi tìm từ khóa “blueberry pancakes” mà xem:

Chưa gì đã có 3 khung quảng cáo ...

Một câu chuyện chẳng liên quan tới công thức làm bánh, và một loạt quảng cáo khác nữa.

Tất cả đống trên hiện ra trước khi tôi tìm được công thức làm bánh. Chuyện gì đã xảy ra với tiêu chí “chất lượng trang web” khi đánh giá ưu tiên thứ tự kết quả vậy?

Vậy Google còn tụt hậu ở đâu, và làm cách nào để các bên cạnh tranh bứt phá? Surge sử dụng công cụ đánh giá chất lượng “bằng cơm” để có được kết quả tự nhiên và đa dạng nhất, hãy thử tìm hiểu với ba chỉ mục tìm kiếm là lập trình, làm bếp và du lịch xem sao.

Lập trình

Surge AI là nền tảng vận hành bằng trí tuệ con người nhằm làm giàu bộ não nhân tạo; một phần trong đó là những “labeler” chất lượng cao, là những người có kinh nghiệm viết phần mềm đảm nhiệm việc đặt khái niệm cho vật thể, nhằm huấn luyện mô hình AI trả lời những câu hỏi về lập trình cũng như học cách lập trình.

Chúng tôi nhờ họ tổng hợp những truy vấn trong một ngày làm việc thông thường, và rồi đánh giá kết quả tìm kiếm trên các công cụ là Google, Bing, Neeva, You.com, Kagi và DuckDuckGo. Dưới đây là những ví dụ cho thấy thuật toán tìm kiếm của Google đang tụt hậu.

Tiểu sử người đánh giá Jason L.: “Tôi đã lấy được bằng Khoa học Máy tính, và cũng đã có văn bằng hai ngành Kinh doanh hồi năm ngoái, hiện tôi đang tự đầu tư cho một doanh nghiệp giúp các nghệ sĩ có thể bán trực tuyến sản phẩm của mình”.

Yêu cầu truy vấn: “python throw exception”, tức là cách ném ra (throw) một ngoại lệ (exception) trong ngôn ngữ lập trình Python.

Ý định: Tôi thường dùng Java và Go, nhưng lúc đó đang muốn dùng Python để thảo nhanh một đoạn script, nhưng lại quên mất cách ném ngoại lệ. Kết quả lý tưởng sẽ là ví dụ về cú pháp ném trong Python.

Jason L. sẽ dùng các trình duyệt khác nhau để thực hiện truy vấn, và đưa ra đánh giá của mình.

Đánh giá Google

Kết quả không như mong đợi của Jason L.

Trang hiển thị kết quả này chỉ tạm ổn thôi. Tôi không thích kết quả đầu tiên (tôi đã biết ngoại lệ trong Python là gì, vậy nên tài liệu dạy Python mang tới nhiều thông tin hơn mức cần thiết). Tôi đã phải kéo nửa trang mới thấy kết quả mong muốn.

Trong một thế giới ảo với rất nhiều thứ được cá nhân hóa, chẳng lẽ Google không biết tôi là một lập trình viên kinh nghiệm, không cần phải đọc một bài giới thiệu dài ngoằng dành cho người mới nhập môn?

Kết quả tìm kiếm thứ hai cũng không thực sự tốt (Tôi không muốn đọc một bài blog dài ngoằng). May mắn thay, kết quả tìm kiếm dẫn nguồn StackOverflow đã cho tôi đúng thứ mình cần, nhưng gần như mọi công cụ tìm kiếm khác đều cho ra kết quả tốt hơn.

Đánh giá Neeva

Giao diện của Neeva dễ nhìn, tôi phát hiện ra ví dụ cú pháp nằm ngay bên tay phải. Giao diện trông cũng rất tươi mới, gọn ghẽ so với Google! Vẫn có thể cải thiện giao diện bằng cho kết quả tìm được đầu tiên có liên quan hơn (kết quả “x = -1” không hữu hiệu cho lắm).

Đánh giá You.com

Tôi thích cách You cho phép mở trang StackOverflow ở ngay bên cạnh, không cần phải rời trang tìm kiếm.

Đánh giá Bing

Bing cũng làm tốt hơn Google. Có vẻ như nó hiểu yêu cầu truy vấn của tôi hơn, và ô thông tin đầu tiên đã nhắc tôi nhớ từ khóa cú pháp trong Python là “raise”, không phải “throw” như với Java.

Nó cũng trích xuất ví dụ từ StackOverlow rất gọn gàng. Tuy nhiên kết quả tìm kiếm hữu hiệu này chỉ đứng thứ 5, đáng lẽ nó phải được xếp cao hơn.

Đánh giá Kagi

Kagi cũng làm tốt hơn Google. Cũng giống Neeva và You.com, những đoạn code được làm nổi bật và câu trả lời từ StackOverflow nằm ngay bên phải giao diện tìm kiếm, giúp tôi tìm câu trả lời nhanh hơn.

Làm bếp

Còn với truy vấn các thông tin liên quan tới bếp núc thì sao? Với trường hợp này, chúng tôi hỏi tới người đánh giá có kiến thức chung.

Tiểu sử người đánh giá Daniela M.: “Tôi là giáo viên dạy Lịch sử tại trường trung học. Ngoài môn Sử, tôi còn đam mê viết lách và chơi piano. Dù thích dạy học sinh lắm, nhưng giờ giấc công việc dông dài và lương lậu thì ít, nên tôi đang tìm những lĩnh vực khác và có lẽ sẽ sớm chuyển ngành”.

Truy vấn: “biryani recipe”, công thức làm món cơm rang truyền thống biryani của vùng Trung Á.

Ý định: Tôi cùng bạn tới ăn tại nhà hàng Ấn Độ và thực sự đam mê món biryani, nên tôi muốn học cách tự nấu.

Đánh giá Google

Kết quả Google đem lại không mấy đặc biệt. Thực tế, mấy tấm hình trên cùng trông hơi kinh, chất lượng ảnh lại còn thấp. Chắc chắn không phải những gì tôi muốn thấy khi đi tìm công thức nấu ăn.

Đánh giá Bing

Kết quả tìm kiếm trên Bing tốt nhất trong tất cả. Ảnh cơm trông đã ngon hơn nhiều!

Tôi từng thấy giao diện của Bing gây mất tập trung, nhưng lần này nó đã thực sự tỏa sáng. Tôi không biết nhiều về món biryani, nên đã dành thêm chút thời gian tại trang tìm kiếm để hiểu thêm về món ăn, tôi rất thích cách Bing dàn các video ra.

Tôi cũng thích cách công cụ tìm kiếm trích xuất công thức và video sang bên phải. Tôi hơi ngại bấm vào các trang web công thức, vì chẳng biết trong trang có thể có nội dung gì - đa số, nhất là các trang blog cá nhân, chúng thường mang lại cảm giác phiền hà, đầy quảng cáo và viết dài dòng.

Điểm trừ duy nhất là Bing chỉ trích xuất thành phần món ăn và thông tin về dinh dưỡng, nhưng không có chỉ dẫn phải làm gì. Mong họ sẽ sớm chỉnh lại.

Cơ chế lọc kết quả là một điểm nhấn hay. Cụ thể, khả năng lọc “Nhanh” rất hữu dụng khi chỉ ra thời gian cần để nấu từng món, vì tôi không muốn tốn cả tiếng cho một bữa ăn. Nhìn chung, Bing đạt điểm 5/5 và bỏ lại Google hít khói đằng sau!

Đánh giá Neeva

Thứ duy nhất mà Bing thiếu là trích xuất toàn bộ cách làm món ăn (chứ không chỉ thành phần). Vậy nên, tôi rất thích cơ chế này của Neeva.

Thanh cuộn bên dưới cũng giúp tôi tìm công thức rất nhanh, hữu dụng lắm bởi một số công thức yêu cầu nhiều thành phần hơn những gì tôi đang có.

Du lịch

Cuối cùng, hãy đánh giá khả năng truy vấn thông tin liên quan tới Du lịch.

Tiểu sử người đánh giá Alex S.: “Tôi là nhạc công bán thời gian và cũng là giáo viên âm nhạc, đang giảng dạy tại nhà để tiện thể trông con. Gần đây, tôi đang học thêm tiếng Pháp và tìm hiểu thêm về AI”.

Truy vấn:“what to do in los angeles”, có gì để làm tại Los Angeles.

Ý định:Tôi sẽ đi Los Angeles lần đầu tiên vào tuần tới. Tôi không có kế hoạch gì cả, và đang tìm thứ thú vị để làm.

Đánh giá Google

Kết quả tìm kiếm của Google rất tốt. Hai danh sách đầu tiên đều tuyệt vời, và tôi thích ảnh chụp quang cảnh nơi đây.

Đánh giá Bing

Nhưng tôi thích Bing hơn nhiều. Những tấm ảnh, bộ lọc ở trên đầu giúp tôi dễ tìm kiếm những điểm vui chơi thú vị. Dường như trang tìm kiếm này “thông minh” hơn Google, và trông tiên tiến hơn.

Đánh giá You.com và Kagi

Tôi đam mê nghe gợi ý từ người khác, nên tôi rất thích phần hiển thị “forum” mà cả You.com và Kagi đều có, tuy nhiên số forum kia vẫn khá ít câu trả lời.

Đánh giá DuckDuckGo

Người ta vẫn thường xuyên bàn tán ca ngợi DuckDuckGo, dù thế phần Bản đồ được đặt trên cùng trông vẫn hơi lạ. Ngoài ra, phần còn lại của kết quả tìm kiếm đều ổn.

Tóm lại, Google vẫn khá tốt, nhưng Bing còn ổn hơn nhờ giao diện tốt, có bộ lọc và có bản đồ dễ tiếp cận. Tôi cũng thích cách You.com và Kagi trích xuất các yếu tố liên quan tới “xã hội” và “forum”, và tôi nóng lòng chờ xem họ có thể thêm được những tính năng cộng đồng thông minh gì nữa.

Lời kết

Phải đính chính, chúng tôi đều yêu mến Google và tính năng Search của họ - đội ngũ chúng tôi đều từng đối mặt với những vấn đề nổi cộm từ hồi làm việc tại Google, Facebook và Bing.

Internet đã thay đổi nhiều so với phiên bản của năm 1997, và dù sự khác biệt có tới từ những cộng đồng mạng xã hội khép kín, sự bùng nổ của hình ảnh vào video, hay sự trỗi dậy của việc spam từ khóa tối ưu thuật toán SEO và nội dung do máy tính tạo ra, mục đích của chúng tôi vẫn là giúp nền tảng công cụ tìm kiếm tiếp tục phát triển cùng Internet.

