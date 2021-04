Kênh YouTube Thơ Nguyễn bất ngờ 'hồi sinh'

Người đại diện kênh YouTube Thơ Nguyễn cho biết kênh sẽ tiếp tục hoạt động. Dù vậy, Thơ Nguyễn sẽ không xuất hiện trong các video sắp tới.

Sau gần một tháng im hơi lặng tiếng, tối 12/4, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã đăng tải một video với tựa đề "Hello các em". Trong video, người đại diện quản lý kênh YouTube Thơ Nguyễn thông báo rằng kênh sẽ chính thức hoạt động trở lại.

Trước đó, vào tối 15/3, người này cũng từng xuất hiện trong video với tựa đề "Tạm biệt" để thay mặt Thơ Nguyễn gửi lời xin lỗi đến tất cả người xem về sự việc liên quan đến clip "xin vía học giỏi" trên TikTok.

Kênh YouTube Thơ Nguyễn bất ngờ thông báo hoạt động trở lại sau gần một tháng im hơi lặng tiếng.

Trong video mới nhất, người đại diện kênh YouTube Thơ Nguyễn nói rằng kênh sẽ tiếp tục hoạt động mà không có sự tham gia của Thơ Nguyễn.

"Vì hiện giờ chỉ có một mình tôi làm clip nên không thể sản xuất video đều đặn như trước. Đồng thời, tôi cũng sẽ không bật kiếm tiền trên YouTube, sau này cũng vậy", người này cho biết.

Hiện tại, kênh YouTube Thơ Nguyễn đang có hơn 8,8 triệu người dùng theo dõi, xếp hạng 6 trong những kênh YouTube lớn nhất tại Việt Nam. Theo thống kê từ Social Blade, kể từ ngày thành lập 6/3/2016, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã đạt gần 6,3 tỷ lượt xem.

Sau những lùm xùm liên quan đến clip "xin vía học giỏi", Thơ Nguyễn đã gần như biến mất trên Internet. Tài khoản TikTok với hơn 950.000 lượt theo dõi của Thơ Nguyễn hiện cũng không có bất cứ hoạt động nào.

Trước đó, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết đối với riêng trường hợp của Thơ Nguyễn, Cục đã yêu cầu TikTok đưa tài khoản này vào diện kiểm duyệt chặt chẽ hơn.

"Tài khoản này hiện sở hữu một lượng lớn người trẻ theo dõi. Vì thế, những nội dung đăng tải cần phải đảm bảo phù hợp với trẻ em về cả văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và đạo đức. Cục cũng yêu cầu TikTok phải làm việc trực tiếp với chủ tài khoản Thơ Nguyễn để trao đổi lại những nội dung này", ông Tiến trao đổi với Dân trí.

Chiều 16/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương (Sở TT-TT) phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương có buổi làm việc bà Nguyễn Thị Hồng Thơ (YouTuber Thơ Nguyễn, thường trú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) liên quan đến việc đăng tải video clip "xin vía học giỏi" trên kênh TikTok.

Sau những lùm xùm trong thời gian qua, Thơ Nguyễn sẽ không còn xuất hiện trong những video sắp tới của kênh này.

Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bình Dương xác định việc đăng tải clip "xin vía học giỏi" của YouTuber Thơ Nguyễn lên mạng xã hội là hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan nên đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên YouTuber này phải hứng chịu "gạch đá" từ phía dư luận về việc đăng tải các nội dung không phù hợp với trẻ em.

Kênh YouTube này từng đăng tải nhiều video với nội dung vô bổ như "24h sống lênh đênh trên hồ nước", "24h sống trên gác mái", "24h sống ở bãi rác",... Những video này bị dư luận chỉ trích vì không mang lại giá trị giáo dục cho trẻ em.

(Theo Dân Trí)