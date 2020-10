Không phải Bà Tân Vlog, đây mới là kênh ẩm thực Việt Nam được YouTube chọn tham gia sự kiện tầm cỡ thế giới

'Ẩm thực mẹ làm' đã trở thành một trong số ít những nhà sáng tạo Việt Nam được YouTube lựa chọn góp mặt tại sự kiện YouTube FanFest 2020.

Từ năm 2019, làng YouTube Việt Nam đón nhận sự xuất hiện hàng loạt của các kênh YouTube ẩm thực và thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng. Có thể kể đến như Bà Tân Vlog, Quỳnh Trần JP, Hương vị quê hương... đều có hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu người theo dõi.

Ẩm thực mẹ làm' là một trong những kênh YouTube ẩm thực nhận được được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng. (Ảnh: Ẩm thực mẹ làm / Facebook)

(Ảnh: Ẩm thực mẹ làm / Facebook)

Bên cạnh những kênh YouTube 'nổi đình nổi đám' kể trên, 'Ẩm thực mẹ làm' cũng là kênh YouTube nhận được được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

Mặc dù có số lượng người theo dõi hoặc số lượng lượt xem không thể so sánh được với kênh YouTube Bà Tân Vlog, song 'Ẩm Thực Mẹ Làm' vẫn có những nét độc đáo riêng, thu hút người xem với những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương.

Sau thời gian nhận được nhiều sự yêu thích của người xem, kênh 'Ẩm thực mẹ làm' mới đây đã trở thành một trong số ít những nhà sáng tạo Việt Nam được YouTube lựa chọn góp mặt tại sự kiện tầm cỡ thế giới - YouTube FanFest 2020.

"Vui sướng và tự hào quá cả nhà ơi! Sau bao nhiêu những nỗ lực và cố gắng của hai mẹ con thì kênh Ẩm thực mẹ làm đã được YouTube chọn là một trong những kênh đại diện cho Việt Nam tham dự chương trình YouTube Fanfest 2020 của thế giới", anh Đồng Văn Hùng - chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' chia sẻ trên Facebook.

Còn nhớ, hồi cuối tháng 5/2020, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi kênh 'Ẩm thực mẹ làm' được YouTube chọn để giới thiệu đến người dùng thế giới, thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình. Đây là lần hiếm hoi một kênh của nhà sáng tạo nội dung Việt Nam lọt vào mắt xanh của mạng xã hội video đình đám thế giới này.

Kênh 'Ẩm thực mẹ làm' từng được YouTube chọn để giới thiệu đến người dùng thế giới. (Ảnh chụp màn hình)

“Transport yourself into the idyllic Vietnamese countryside and discover some local recipes on the channel Ẩm Thực Mẹ Làm'. (Tạm dịch: Cùng hòa mình vào vùng làng quê bình dị của Việt Nam và khám phá các món ăn bản địa qua kênh YouTube Ẩm Thực Mẹ Làm), lời giới thiệu ngắn gọn đến từ YouTube từng khiến không ít người Việt Nam thích thú.

Theo nhiều người, đây không chỉ là tin vui với chủ nhân kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” mà còn là niềm tự hào của rất nhiều người Việt Nam, bởi những hình ảnh của đất nước hình chữ S sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn đến bạn bè quốc tế.

(Ảnh: Ẩm thực mẹ làm / Facebook)

(Ảnh: Ẩm thực mẹ làm / Facebook)

Được biết, một số kênh sáng tạo khác của Việt Nam cũng xuất hiện tại đây là: Giang Ơi, Hậu Hoàng, FAP TV, Chau Bui, Cris Devil Gamer, C.A.C Official, B-Wild Official...

Về YouTube FanFest 2020, đây là sự kiện nhằm tôn vinh năng lực của cộng đồng các nhà sáng tạo và nghệ sĩ khắp châu Á - Thái Bình Dương, và được diễn ra vào ngày 11/10 tới đây.

YouTube FanFest sẽ được tổ chức trực tuyến được, với sự tham dự của hơn 150 nhà sáng tạo và nghệ sĩ từ khắp khu vực. Sự kiện cũng có sự xuất hiện của các ngôi sao YouTube quốc tế như Alex Wassabi, Matt Steffanina, Merrell Twins và Mike Chen.

(Theo Saostar)