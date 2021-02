Mô hình mua tin tức Google mang sang Australia hoạt động như thế nào?

Với việc Google mở News Showcase phiên bản Australia, các tờ báo đối tác ở quốc gia này sẽ được trả phí hàng tháng để cung cấp nội dung tin bài. Vậy News Showcase hoạt động như thế nào, và được đón nhận ra sao?

Google News Showcase hoạt động như thế nào?

Google vừa thông báo ra mắt hệ thống tổng hợp tin tức News Showcase ở Australia. Đây cũng chính là mô hình trả tiền mua tin mà Google đã triển khai ở Anh, Đức, Brazil, Argentina, Canada, Nhật Bản, và mới nhất là Pháp. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ dự kiến đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho mô hình này trên toàn cầu.

Với việc Google mở News Showcase phiên bản Australia, các tờ báo đối tác ở quốc gia này sẽ được trả phí hàng tháng để cung cấp nội dung. Những tờ báo Australia đầu tiên xuất hiện trên News Showcase bao gồm The Canberra Times, The Illawarra Mercury, The Saturday Paper, Crikey, The New Daily, InDaily và The Conversation.

Bảng tin trên News Showcase có thể được xếp theo đầu báo, đồng thời được đưa lên Google News trên các nền tảng web, Android, và iOS. Điều này sẽ giúp tăng lượng truy cập cho website các báo đối tác.

Bảng tin trên Google News Showcase có thể được xếp theo đầu báo.

Các tòa soạn cũng có thể "đóng gói" một câu chuyện đưa lên nền tảng của Google, cung cấp cái nhìn toàn cảnh hơn dưới hình thức như dòng thời gian, điểm ý chính, hoặc điểm tin bài liên quan cùng chủ đề. Sau này nền tảng của Google sẽ có thêm video, audio, và các hình thức khác, theo CEO Sundar Pichai tiết lộ trên blog năm ngoái.

Việc mỗi bài viết trong bảng tin News Showcase đều đưa người đọc về trang báo gốc cũng tạo điều kiện cho các tòa soạn phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh, bằng cách đặt quảng cáo, hoặc thu hút đăng ký thành viên trả phí. Nhìn chung, Google hứa hẹn News Showcase sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các báo với độc giả.

News Showcase cũng hỗ trợ các tòa soạn báo dễ dàng tìm hiểu thêm mối quan tâm của độc giả. Nhờ nhận được số liệu báo cáo về tin bài trên các nền tảng khác nhau của Google, nhất là trong vài tháng tới chỉ số trên News Showcase sẽ được tích hợp trên công cụ quản trị web Search Console, tòa soạn sẽ có nhiều dữ liệu hơn để hiểu rõ độc giả ưa thích dạng đề tài nào.

Australia đón nhận Google News Showcase ra sao?

Thời gian qua, Google đấu tranh quyết liệt ở Australia trước viễn cảnh chính phủ nước này phê duyệt luật buộc các công ty công nghệ phải trả tiền mua tin tức báo chí, thay vì dẫn lại miễn phí trên nền tảng. Google khẳng định sẵn sàng vô hiệu hoá công cụ tìm kiếm của họ ở Australia nếu luật được thông qua.

Theo dự luật ở Australia, nếu các cơ quan báo chí và nền tảng công nghệ như Google không thể thống nhất mức giá cho nội dung tin tức, một cơ quan trọng tài độc lập sẽ đứng ra giải quyết tranh chấp, đồng nghĩa nguy cơ áp giá. Google phản đối và đưa ra phương án của riêng mình, đó là mang News Showcase đến Australia.

Thực tế News Showcase nhận được khá nhiều sự ủng hộ ở Australia. Zoe Dattner, Trưởng bộ phận xuất bản của công ty truyền thông tư nhân Private Media, bày tỏ: "Private Media luôn chào đón cơ hội khám phá những nền tảng mới và thử nghiệm các cách thức giới thiệu sản phẩm báo chí của mình ra ngoài. Chúng tôi mong đợi những điều học hỏi được khi đưa ấn phẩm điện tử của mình lên News Showcase".

Tony Kendall, CEO công ty truyền thông Australian Community Media (ACM), nơi sở hữu mạng lưới báo địa phương rộng khắp, khẳng định: "ACM luôn tìm các cách thức mới để tiếp cận độc giả với những đầu báo uy tín của mình. Chúng tôi đang làm việc tích cực với Google để khám phá tiềm năng thú vị của News Showcase, hướng tới thu hút khán giả trên thiết bị di động".

Trong khi đó, Rebecca Costello, CEO Schwartz Media, công ty truyền thông chuyên xuất bản các báo cáo chuyên sâu về mối quan tâm của công chúng, chia sẻ: “Đây là cơ hội để dẫn đầu trong việc đưa sản phẩm báo chí chất lượng đến với mọi người, và là một cách để giải quyết vấn đề thời đại thông tin sai lệch mà chúng ta đang sống".

Lisa Watts, CEO của The Conversation, cơ quan báo chí định hướng hàn lâm nhận xét: “Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy Google đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ những sản phẩm báo chí đã trải qua một quá trình kiểm định nghiêm ngặt. Chúng tôi có thể hợp tác với Google nhằm cố gắng cung cấp luồng thông tin đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu của khán giả”.

Ngay cả Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison cũng nói chuyện với CEO Sundar Pichai của Google, sau đó khẳng định rằng ông khuyến khích gã khổng lỗ công nghệ này dốc sức vào quá trình đàm phán, nhằm "đạt được những thỏa thuận mà mọi người trông đợi với các cơ quan báo chí khác nhau".

"Tôi nghĩ chúng ta bắt đầu có những tín hiệu lạc quan hơn trước về việc họ (Google) tiếp tục cung cấp dịch vụ ở Australia", ông Morrison bình luận có phần hài hước một chút.

Anh Hào(Theo Canberra Times, blog.google)