News Corp ký thỏa thuận sử dụng tin tức với Google, Facebook

Đầu năm nay, các hãng truyền thông lớn của Australia, bao gồm News Corp, Nine Entertainment Co và Seven West Media đã đạt thỏa thuận không ràng buộc về việc sử dụng tin tức với Google và Facebook.

Ông Michael Miller, Chủ tịch điều hành của News Corp Australia chỉ xác nhận rằng các thỏa thuận đã hoàn tất. (Nguồn: voz.vn)

Tập đoàn truyền thông News Corp vừa xác nhận đã chính thức hóa các thỏa thuận với hai “gã khổng lồ” công nghệ Google và Facebook về việc trả tiền cho việc sử dụng nội dung tin tức của tập đoàn.



Đầu năm nay, các hãng truyền thông lớn của Australia, bao gồm News Corp, Nine Entertainment Co và Seven West Media đã đạt được các thỏa thuận không ràng buộc về việc sử dụng nội dung tin tức với Google và Facebook, sau khi Quốc hội Australia thông qua đạo luật mới nhằm buộc các công ty công nghệ lớn phải tham gia đàm phán với các công ty truyền thông về vấn đề trên.

Số tiền mà News Corp nhận được từ Google và Facebook không được công khai. Ông Michael Miller, Chủ tịch điều hành của News Corp Australia chỉ xác nhận rằng các thỏa thuận đã hoàn tất.

Ông Miller cho biết việc chuyển nội dung tin tức sang các dịch vụ của Google đã bắt đầu từ tuần trước với ứng dụng News Showcase và sẽ tiếp tục được thực hiện trong ba tháng tới. Việc chuyển đổi sang xuất bản tin tức trên ứng dụng News của Facebook sẽ được tiến hành trong tháng Sáu tới.



Trước đó vào ngày 7/5, ông Miller đã công bố kế hoạch tuyển thêm 100 biên tập viên cho các trang tin tức địa phương và khu vực, chủ yếu tập trung cho loại hình tin tức âm thanh và video về thể thao và tin tức địa phương.



Kế hoạch tuyển dụng trên phản ảnh sự phục hồi mạnh mẽ của News Corps Australia so với gần một năm trước, khi tập đoàn này phải đóng cửa hơn 100 ấn phẩm in do những khó khăn về tài chính gây ra bởi đại dịch COVID-19.



Trong tuần trước vào ngày 4/5, Tập đoàn Truyền thông Cộng đồng Australia xác nhận vừa ký một ý định thư hợp tác với Facebook. Tập đoàn này vốn đã ký một thỏa thuận với Google về việc cung cấp nội dung của hơn 40 đầu báo của tập đoàn cho dịch vụ News Showcase trước đó.



Ngày 3/5, tập đoàn truyền thông Seven West Media cũng công bố một thỏa thuận 5 năm với Google và một thỏa thuận 3 năm với Facebook.

Hồi tháng Hai vừa qua, tập đoàn truyền thông lớn thứ hai ở Australia Nine Entertainment đã ký một thỏa thuận với Google. Theo thông tin rò rỉ trên truyền thông địa phương, gã khổng lồ công nghệ Mỹ sẽ trả hơn 30 triệu AUD (24 triệu USD)/năm trong vòng 5 năm tới để được sử dụng nội dung tin tức đăng trên các đầu báo của Nine Entertainment.



Báo The Guardian xuất bản ở Australia cũng đã đạt được thỏa thuận tương tự với Google.

(Theo Vietnam+)