Ngập tràn ảnh chế siêu tàu Ever Given mắc kẹt trên kênh đào Suez

Gần một tuần mắc kẹt ở kênh đào Suez, siêu tàu chở hàng Ever Given đang trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Bởi lẽ lối đi mà con tàu này chắn ngang chính là hải trình huyết mạch của thế giới, con đường thủy ngắn nhất nối châu Á với châu Âu. Việc một con tàu nặng 200.000 tấn, dài 400 mét mắc kẹt ở lòng kênh chỉ rộng có 200 mét đã khiến không chỉ chính chủ con tàu này lao đao, mà còn khiến các doanh nghiệp Việt với những đơn hàng xuất khẩu sang châu Âu cũng phải nín thở.

So sánh kích thước của con tàu Ever Given, chỉ kém tòa tháp truyền hình CN Tower của Canada.

Công tác cứu hộ lúc này ở Ai Cập đang được các nhà chức trách thực hiện hết sức khẩn trương, với giải pháp chính là nạo vét cát ở lòng kênh để các tàu cứu hộ có thể kéo siêu tàu chở hàng này khỏi trạng thái mắc kẹt. Tuy vậy, gió to cộng thêm khối container khổng lồ mà Ever Given đang mang trên mình khiến nó tự biến mình thành một con thuyền căng buồm đón gió lớn, qua đó khiến công tác cứu hộ càng trở nên khó khăn hơn.

Giải pháp cuối cùng được đưa ra là dỡ toàn bộ hàng hóa, giảm trọng lượng nước và nhiên liệu trên tàu để giảm trọng lượng, nhưng đó là biện pháp có thể tiêu tốn tới hàng tỷ USD cộng với thời gian bốc dỡ xếp lại hàng hóa lên tới nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Trong lúc chờ đợi một giải pháp hữu hiệu nhất, dân mạng đã mau chóng vào cuộc và cung cấp nhiều giải pháp khá hài hước.

Khối lượng hàng hóa của tàu Ever Given có thể chất thành một Kim tự tháp Ai Cập thời hiện đại.

Để giải cứu siêu tàu này, người ta đang dùng đến những chiếc máy xúc cát làm việc ngày đêm nhưng đây là công việc không hề có hứa hẹn khi nào sẽ hoàn thành.

Kích thước đối lập giữa cả hai giống như việc cả nhà đang dùng WiFi, còn bạn ngốn đường truyền bằng cách tải game nặng hơn 100GB.

Giải pháp đơn giản nhất là triệu hồi Kong và Godzilla, ăn theo bộ phim khoa học viễn tưởng gây sốt vừa ra rạp cuối tuần qua.

Các nhân vật trong anime Nhật Bản cũng được triệu hồi để giải cứu con tàu, trong ảnh là siêu robot Evangelion Unit-02.

Với dân văn phòng, cách giải quyết rất đơn giản là tắt kiểu chữ in nghiêng đi.

Những người mơ mộng có thể nghĩ đến giải pháp buộc bóng bay vào tàu.

Với những chuyên gia chế ảnh, việc tạo thêm một dòng kênh mới để đi là rất đơn giản...

... với nhiều cách khác nhau, sử dụng photoshop.

Thay vì chọn lối đi thẳng qua kênh đào Suez, con tàu Ever Given của hãng vận tải Đài Loan Evergreen lại chọn lối rẽ để trở thành ảnh chế (meme) của toàn thế giới.

Trước đó, dân mạng đã tìm thấy con tàu của hãng này mắc kẹt trong bộ phim Pacific Rim và được giải cứu bởi siêu robot khổng lồ trong phim.

