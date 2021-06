Những ứng dụng xem trực tiếp Euro 2020 trên điện thoại

Những ứng dụng xem trực tiếp Euro 2020 trên điện thoại

Nếu không có điều kiện ngồi trước màn hình tivi, người hâm mộ vẫn hoàn toàn có thể xem Euro 2020 trên điện thoại thông qua các ứng dụng như VTV Go, VTVcab ON, Onme, On+ hay cả FPT Play.