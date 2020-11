Những cách cập nhật kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ trên mạng

Năm nay, Google tiếp tục tham gia cập nhật kết quả chính thống của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Khi người dùng tìm kiếm trên Google hoặc hỏi trợ lý ảo Assistant, họ sẽ được cập nhật với dữ liệu do AP cung cấp.

Tuần này sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11. Năm nay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhiều khả năng sẽ không có kết quả ngay trong ngày, thậm chí phải mất cả tuần để kiểm phiếu vì số lượng lớn lá phiếu gửi đường bưu điện.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều kênh truyền hình lớn ở Mỹ làm chương trình trực tiếp cập nhật kết quả bầu cử như ABC, CBS, Fox, NBC, CNN, Fox News, MSNBC và C-SPAN. Các kênh cũng phát trên YouTube, vì thế mọi người đều có thể tìm kiếm và theo dõi trực tiếp.

Một số kênh đã có địa chỉ chờ sẵn trên YouTube cho chương trình ngày bầu cử, ví dụ như kênh CBS ở địa chỉ youtube.com/watch?v=dlqwXQeD6rY, hay kênh ABC ở địa chỉ youtube.com/watch?v=bwjhikkGjPU.

Ngoài ra năm nay, Google tiếp tục tham gia cập nhật kết quả chính thống của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. "Tương tự như các cuộc bầu cử trước, khi người dùng tìm kiếm trên Google hoặc hỏi trợ lý ảo Assistant, họ sẽ được cập nhật kết quả với dữ liệu do AP cung cấp", Amanda Storey, đại diện của Google chia sẻ.

Cụ thể hơn, trong ngày bầu cử, khi nhập từ khóa như “election results”, người dùng sẽ thấy dữ liệu thời gian thực cho các cuộc đua cấp liên bang và cấp bang, khả năng hiển thị bằng hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Với trợ lý ảo Assistant, người dùng có thể hỏi kiểu như: "Hey Google, what are the current election results?"

Anh Hào(Tổng hợp)