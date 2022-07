Những mẹo làm đẹp kỳ lạ, nguy hiểm trên TikTok

Nhiều trào lưu làm đẹp lan truyền trên TikTok như làm mặt nạ thủ công, chế kem chống nắng hay tự lăn kim đều ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Mạng xã hội có thể tạo nên bất cứ trào lưu nào. Đặc biệt, các thủ thuật và mẹo làm đẹp kỳ lạ là chủ đề được theo dõi và sao chép nhiều nhất trên các nền tảng, bao gồm Instagram, TikTok và Reddit.

Nhiều người say mê thử những mẹo này vì cho rằng chúng vô hại, dễ dàng thực hiện chỉ với các loại thực phẩm hay đồ gia dụng thông thường.

Tuy nhiên, việc áp dụng các mẹo làm đẹp bừa bãi mà không cân nhắc đến tình trạng da của mình có thể gây nguy hại. Nhiều người lầm tưởng rằng bất kỳ mẹo nào sử dụng các "sản phẩm tự nhiên" chắc chắn an toàn, song thực tế chúng có thể vô hại khi ăn nhưng chưa chắc phù hợp để thoa trực tiếp lên da.

CNA Lifestyle đã tổng hợp những mẹo làm đẹp đang là trào lưu trên TikTok, và nhờ bác sĩ da liễu Eileen Tan phân tích xem liệu các phương pháp này có thật sự an toàn.

Mặt nạ tự chế

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da handmade như mặt nạ, tẩy tế bào chết, toner hay kem dưỡng ẩm trở nên phổ biến hơn khi nhiều người chia sẻ chúng trong thời gian giãn cách xã hội.

Hầu hết công thức sử dụng các thực phẩm phổ biến trong nhà bếp như trái cây, rau, trứng, sữa chua, mật ong và dầu dừa nên mọi người cho rằng chúng hiển nhiên an toàn.

Nhiều loại mặt nạ tự chế ít hiệu quả, có thể gây kích ứng trên da.

Nhiều loại tinh dầu dưỡng da cũng được chiết xuất từ các loại thực phẩm này. Tuy nhiên, việc sử dụng trực tiếp các loại tinh dầu có trong thực phẩm mà chưa qua xử lý có thể gây dị ứng.

"Tác dụng của các loại sản phẩm chăm sóc da DIY (thủ công) rất khó đánh giá, và hiệu quả của chúng có lẽ không nhất quán. Ví dụ, dầu dừa có công dụng dưỡng ẩm nhưng không phù hợp với tất cả loại da. Với da dầu, nó có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông dẫn đến mụn trứng cá", Tan chia sẻ.

Vị bác sĩ cũng chỉ ra rằng sử dụng trực tiếp lên da một số thực phẩm như rượu táo hay nước trái cây có tính axit như họ cam, quýt có thể gây kích ứng, hoặc tệ hơn là bỏng da.

Tẩy tế bào chết bằng baking soda

Baking soda là chất được dùng rộng rãi trong ngành thực phẩm, có nhiều công dụng trong đời sống thường ngày như làm sạch, làm trắng răng, là nguyên liệu làm bánh.

Nhiều người đã chia sẻ mẹo dùng baking soda như một loại mặt nạ để tẩy tế bào chết, làm sáng da hay thậm chí loại bỏ mụn đầu đen và hàng loạt công dụng thần kỳ khác.

Đặp mặt nạ bằng baking soda thường xuyên khiến sự cân bằng pH trên da bị phá vỡ.

Theo bác sĩ Tan, sự thật là baking soda có đặc tính tẩy tế bào chết trên da. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nên sử dụng nó thường xuyên lên da với số lượng lớn.

"Sử dụng baking soda nhiều lần có thể khiến sự cân bằng độ pH trên da bị phá vỡ. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn như kích ứng, bong tróc và mẩn đỏ. Đừng thử dùng nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc dễ nổi mụn trứng cá".

Chà mặt bằng nước đá

Trên TikTok, nhiều người chia sẻ loạt công dụng khi rửa mặt với nước đá như thu nhỏ lỗ chân lông, giảm mụn trứng cá, giảm dầu và tan bọng mắt, hạn chế các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim.

Công dụng của đá lạnh được "thổi phồng" qua trào lưu làm đẹp trên TikTok.

Đây là xu hướng làm đẹp có vẻ an toàn và khả thi. Nhiều phụ nữ, bao gồm cả những người đẹp nổi tiếng như Bella Hadid, cũng rửa mặt bằng nước đá để thu nhỏ lỗ chân lông.

Tan đồng ý rằng chườm đá trên mặt có thể giảm sưng, tấy đỏ và giảm đau tạm thời với những nốt mụn viêm vì nó làm co mạch máu. Song nữ bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên quá tin tưởng vào những hiệu quả được đồn thổi.

Chườm đá không thể khiến mụn trứng cá biến mất, và chắc chắn không giúp giảm nếp nhăn trên da mặt. Với những người có làn da quá nhạy cảm, chườm đá lên mặt có thể gây kích ứng, mẩn đỏ.

Tự chế kem chống nắng

Dù có rất nhiều loại kem chống nắng với mức giá khác nhau, có những người vẫn háo hức khi thử trend tự làm kem chống nắng. Một số lo ngại về yếu tố hóa học trong kem chống nắng mua ở cửa hàng, họ nghĩ loại tự làm thủ công sẽ an toàn và lành mạnh hơn.

Có thể tìm thấy nhiều công thức kem chống nắng khác nhau được chia sẻ trên mạng, đa số bao gồm dầu dừa và oxit kẽm dạng bột. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng có hiệu quả hay không.

Bác sĩ Tan nhấn mạnh rằng các công thức kem chống nắng thủ công không ổn định. Nói cách khác, chúng không thể bảo vệ tốt cho làn da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Tự lăn kim

Lăn kim tái tạo da là phương pháp làm đẹp không mới. Quy trình của phương pháp thẩm mỹ này bao gồm chích vào da bằng thiết bị lăn chứa hàng nghìn mũi kim, tạo ra những vết thương cực nhỏ để kích thích sản sinh collagen và elastin giúp da lành lại.

Tuy nhiên, thay vì tới các bệnh viện thẩm mỹ để được bác sĩ thực hiện lăn kim như trước đây, ngày càng nhiều người tìm cách tự làm nó tại nhà bằng các dụng cụ microneedling.

Tự lăn kim tại nhà có thể gây nhiễm trùng da.

Tự thực hiện lăn kim tại nhà có thể giúp tiết kiệm và tiện lợi hơn, song nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho da.

"Bạn có thể chịu nhiều rủi ro đáng kể, chẳng hạn nhiễm trùng da do không vệ sinh thiết bị microneedling đúng cách. Nếu tự lăn kim, có nguy cơ xảy ra kích ứng và tổn thương da do vết lăn không đều hoặc quá sâu. Tôi khuyên mọi người không nên tự làm, nhất là với vùng da mặt. Tôi đã gặp những người bị viêm da cấp tính do tự lăn kim không đúng cách".

