Ông Trump ra mắt nền tảng truyền thông riêng, người xem được chia sẻ nhưng không thể bình luận.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra mắt một cổng thông tin liên lạc riêng, nơi ông có thể viết và đăng bài như các nền tảng mạng xã hội.

Giao diện cổng thông tin liên lạc mới của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Donaldjtrump.com

Theo Reuters, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên website riêng đã mở một cổng thông tin mới, nơi ông có thể viết và đăng bài như các nền tảng mạng xã hội khác, đồng thời cho phép người xem có thể chia sẻ sang Facebook, Twitter.

Tuy nhiên, cổng thông tin này không có chức năng cho phép người sử dụng được “trả lời” hoặc tham gia vào các bài viết của ông Trump.

Cổng thông tin mới này được gọi là From the Desk of Donald J. Trump (tạm dịch: Từ bàn làm việc của Donald J. Trump). Cựu Tổng thống Mỹ cũng đã đăng tải bài viết đầu tiên là một đoạn video, mô tả đây là "một nơi để nói chuyện tự do và an toàn".

Nền tảng truyền thông của ông Trump xuất hiện ngày 4/5 sau khi các cố vấn của ông trước đó cho biết cựu Tổng thống Mỹ có kế hoạch tạo ra một nền tảng mạng xã hội riêng sau khi bị Facebook, Instagram, YouTube và Snapchat cấm. Trong khi đó, Twitter vẫn sẽ cấm tài khoản của ông Trump vĩnh viễn

Jason Miller, cố vấn thân cận của ông Trump, cho biết đây không phải nền tảng mạng xã hội mà cựu tổng thống Mỹ dự kiến triển khai. "Chúng tôi sẽ có thêm thông tin về nó trong tương lai rất gần", ông cho hay.

Nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết From the Desk of Donald J. Trump được phát triển bởi Campaign Nucleus, công ty dịch vụ kỹ thuật số được thành lập bởi Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump.

(Theo Người đưa tin)