Lượng truy cập các sàn thương mại điện tử Việt lớn thứ 2 khu vực ASEAN

Theo so sánh lưu lượng truy cập bản đồ thương mại điện tử của Việt Nam với các nước ASEAN do iPrice thực hiện cùng SimilarWeb, AppsFlyer, Việt Nam là thị trường lớn thứ hai trong khu vực chỉ sau Indonesia.

Doanh nghiệp Việt chiếm 1/2 danh sách Top 10 sàn thương mại điện tử ASEAN 2020

Trong thông tin vừa chia sẻ về nghiên cứu mới với thị trường thương mại điện tử của các nước trong khu vực ASEAN năm 2020, iPrice Group và SimilarWeb cho hay, xét tổng lượng truy cập website trung bình của các sàn thương mại điện tử ASEAN năm 2020, có tới 5 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng top 10 khu vực.

Top 10 sàn thương mại điện tử có lượng truy cập website trung bình lớn nhất khu vực ASEAN trong năm 2020 (Ảnh: iPrice Group)

Cụ thể, 5 doanh nghiệp Việt có tên trong top 10 sàn thương mại điện tử ASEAN có lượng truy cập website trung bình cao nhất năm ngoái lần lượt gồm Thế Giới Di Động, Tiki, Sendo, Bách Hoá Xanh, FPT Shop, với các vị trí thứ 5, 6, 8, 9 và 10.

Trong đó, Thế Giới Di Động giữ thứ hạng 5 trong các website thương mại điện tử ASEAN 2020 với lượt truy cập trung bình năm là 28,6 triệu, chỉ cách Bukalapak của Indonesia 7 triệu lượt truy cập. Tính riêng thị trường trong nước, Thế Giới Di Động là doanh nghiệp nội địa nằm ở vị trí thứ hai trong suốt cả năm 2020.

Nằm ở vị trí thứ 6, sàn thương mại điện tử đa ngành Tiki vượt qua Blibli cũng của Indonesia để trở thành điểm sáng của doanh nghiệp Việt với 22,5 triệu lượt truy cập trong bảng xếp hạng lượt truy cập trung bình trong khu vực. Theo sau là Sendo với 14,3 triệu lượt truy cập và xếp hạng thứ 8.

“Ở báo cáo quý 2/2019, tất cả các doanh nghiệp Việt đều nằm ở top dưới của các website thương mại điện tử Đông Nam Á, tuy vậy cán cân này đã thay đổi rõ rệt hơn trong báo cáo năm 2020”, đại diện iPrice Group nhận xét.

Làm gì để tạo sức bật cho doanh nghiệp thương mại điện tử?

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, so sánh lưu lượng truy cập bản đồ thương mại điện tử của Việt Nam với các nước ASEAN, thị trường lớn thứ hai trong khu vực chỉ sau Indonesia. Theo đó, tổng lượt truy cập website trung bình năm 2020 của Việt Nam gấp 4 lần so với Malaysia, 3 lần so với Philippines và 2 lần với Thái Lan.

Đại diện iPrice Group cho rằng, điều này càng khẳng định mạnh mẽ tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp nội địa trong khu vực và kích cỡ của thị trường thương mại điện tử nước nhà. Theo như dự đoán của Google, thương mại điện tử Việt Nam đến năm 2025 sẽ có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực là 34%.

Nghiên cứu mới do iPrice phối hợp cùng SimilarWeb, AppsFlyer thực hiện còn đưa ra nhận định, dưới tác động của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp thương mại điện tử đã nhanh chóng đổi mới để đón đầu xu hướng.

Hầu hết các sàn thương mại điện tử Việt Nam như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo đều tập trung tạo ra những giá trị bổ sung hướng đến khách hàng để thu hút và giữ chân họ trên nền tảng, ứng dụng.

Cùng với đó, iPrice Group và AppsFlyer đã phân tích trên hơn 12,4 triệu lượt cài đặt ứng dụng mua sắm trên các thiết bị Android cho thấy rằng tỷ lệ gỡ ứng dụng tại Việt Nam cao nhất ASEAN, lên đến 49% giai đoạn quý 2/2020.

“Điều này chứng tỏ người tiêu dùng trung thành hơn với lựa chọn của mình, họ có xu hướng xoá các ứng dụng không phù hợp sau khi thử dùng. Vì thế, bên cạnh việc tập trung vào chiến dịch thu hút khách hàng, các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam cũng cần cân nhắc đến việc cải thiện trải nghiệm của khách hàng mới hơn nữa”, nhóm nghiên cứu đề xuất.

Bên cạnh việc tập trung vào các chiến dịch thu hút khách hàng, các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam cần cân nhắc đến việc cải thiện trải nghiệm của khách hàng. (Ảnh minh họa: Internet)

Các chuyên gia iPrice Group lưu ý thêm, báo cáo của Google, Temasek và Bain & Company đã chỉ ra rằng nhân tài là yếu tố các doanh nghiệp cần tiếp tục nỗ lực cải thiện để đảm bảo đà duy trì tăng trưởng. Vì thế, tập trung vào nguồn nhân lực, tìm kiếm và trọng dụng nhân tài có thể là một trong những yếu tố tạo “sức bật” cho các doanh nghiệp thương mại điện tử trong thời gian tới.

