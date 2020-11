Tin giả tràn ngập, Facebook phải xóa nhóm ủng hộ ông Trump

Facebook đang tìm cách ngăn chặn thông tin sai lệch về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp ngã ngũ, Facebook mới tìm cách bổ sung tính năng giúp người dùng cẩn trọng hơn khi chia sẻ nội dung về sự kiện này. Nền tảng đồng thời cho biết sẽ hạn chế những thông tin sai lệch trên bảng tin News Feed.

Trước đó, một video quay cảnh đám đông hô vang khẩu hiệu “stop the count” (dừng kiểm phiếu) tại Detroit đã biến Stop the Steal, một nhóm trên Facebook, trở thành hội nhóm phát triển nhanh nhất lịch sử mạng xã hội. Chỉ chưa đầy 22 giờ, Stop the Steal đã thu hút hơn 320.000 người tham gia.

Được thành lập vào ngày 4/11, nhóm Stop the Steal đã có hơn 333.000 người tham gia. Ảnh: Facebook.

Mặc dù đã bị Facebook gỡ xuống hôm 5/11, hội nhóm này đã nhanh chóng trở thành trung tâm của thông tin sai lệch. Phần lớn người dùng trong Stop the Steal đưa ra các tuyên bố không dẫn chứng về quá trình bỏ phiếu. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cuộc bầu cử đang bị thao túng để chống lại các nỗ lực của ông Trump. Các bức ảnh, video sai sự thật được đăng lên nhóm này vài phút một lần.

Ngay cả khi CEO Mark Zuckerberg từng tuyên bố không muốn trở thành người phân xử vấn đề này, Facebook đã chủ động kiểm soát thông tin sai lệch trong vài tháng trở lại đây. Theo New York Times, Facebook chuẩn bị và sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể xảy ra vào ngày 3/11. Các biện pháp mới nhất sẽ giúp người dân Mỹ hạn chế sự giận giữ hay xung đột trên nền tảng.

Nhiều người ủng hộ ông Trump tập trung bên ngoài điểm bỏ phiếu. Ảnh: New York Times.

“Khi việc kiểm phiếu tiếp tục diễn ra, chúng tôi nhận được nhiều báo cáo về các tuyên bố không chính xác liên quan đến cuộc bầu cử. Facebook sẽ có biện pháp tạm thời để ngăn chặn vấn đề này”, Facebook cho biết.

Ngoài Facebook, các mạng xã hội khác cũng đang cố gắng làm chậm lại dòng thông tin sai lệch trên nền tảng.Từ hôm 3/11, ông Trump đã đăng 29 bài tweet và retweet có nội dung sai lệch về quá trình bầu cử. Twitter sau đó đã gắn nhãn cảnh báo 38% số bài đăng này.

(Theo Zing)