Tính năng ‘gợi ý bài đăng' trên Instagram là gì? Có thể tắt được hay không?

Instagram cung cấp tính năng giúp bạn tìm kiếm những nội dung mới, thú vị để xem, có tên “Suggested Posts” (Gợi ý bài đăng). Nó sẽ tự động hiển thị hình ảnh, bài viết của những tài khoản tương đồng với các tài khoản trước đó bạn đã theo dõi.

Instagram cung cấp tính năng giúp bạn tìm kiếm những nội dung mới, thú vị để xem, có tên gọi "Suggested Posts" (Gợi ý bài đăng). Tính năng này sẽ tự động hiển thị cho bạn những hình ảnh, bài viết của những tài khoản tương đồng với các tài khoản trước đó bạn đã từng theo dõi - qua đó, bạn có thể chọn xem có muốn theo dõi thêm tài khoản đó hay không.

Mặc dù có khá nhiều người dùng cho rằng tính năng này rất hữu ích giúp họ mở rộng những sở thích của mình, một số người khác lại cảm thấy rằng tính năng này hơi… vô dụng, thậm chí còn gây xao nhãng, mất tập trung cho người đó. Nếu bạn không muốn các bài đăng gợi ý này xuất hiện trên bảng tin của mình mỗi khi đăng nhập vào ứng dụng Instagram, chúng tôi mang đến cho bạn cả… tin tốt lẫn tin xấu đây! Hãy cùng đọc tiếp nhé.

Bài đăng gợi ý trên Instagram là gì?

Bài đăng gợi ý (Suggested Posts) sẽ xuất hiện trên bảng tin của bạn sau những bài viết mới nhất từ các tài khoản bạn theo dõi. Những bài viết gợi ý này được hiển thị cho bạn dựa trên những bài đăng của những tài khoản mà trước đó bạn đã theo dõi cũng như những bài đăng tương tự với các bài bạn đã nhấn thích hoặc lưu lại trước đó.

Điều không may là, bạn hiện không thể vô hiệu hoá hoặc thậm chí là chỉ ẩn những Bài viết Gợi ý này khỏi Instagram của mình. Instagram viết như sau trên trang web trợ giúp người dùng của họ:

"Bạn có thể nhấn View Older Posts (Xem những bài viết cũ hơn) để xem các bài viết trước đó từ những tài khoản bạn theo dõi. Lưu ý rằng bạn không thể ẩn Bài viết Gợi ý (Suggested Posts)."

Đánh dấu các bài viết gợi ý

Hiện tại, chỉ có một thao tác mà bạn có thể làm với những bài đăng dạng này. Đó là, đánh dấu các bài viết gợi ý với nhãn "không quan tâm" và cầu mong mình sẽ không phải trông thấy những bài viết tương tự nữa. Để làm điều này, bạn hãy mở ứng dụng Instagram trên iPhone của mình và mở bảng tin ra.

Sau đó, bạn chỉ đơn giản chạm vào nút hình ba dấu chấm ở góc trên bên phải bài viết gợi ý mà mình không thích và chọn "Not Interested" (Không quan tâm).

Sau đó, bạn có thể lựa chọn một lý do vì sao mình đánh dấu bài viết gợi ý đó như vậy. Một số tuỳ chọn có sẵn bao gồm "Tôi đã thấy quá nhiều bài viết như thế này" (I see to many posts like this) hoặc "Tôi không muốn xem các bài viết từ tài khoản này nữa" (I don't want to see posts from this account). Bạn cũng có thể nhấn Undo nếu muốn thay đổi quyết định của mình.

Instagram cho biết phản hồi của bạn sẽ được ghi nhận và thể hiện trong các bài viết gợi ý mà bạn nhìn thấy trên bảng tin của mình trong tương lai.

Kết luận

Cho đến khi (và trừ khi) Instagram cung cấp một phương thức hữu hiệu hơn cho phép người dùng vô hiệu hoá (hoặc ít nhất là ẩn) các bài viết gợi ý, hy vọng đây sẽ là phương pháp giúp giảm thiểu số lần bạn phải xem những bài viết mà mình không thích trên bảng tin Instagram của bạn.

(Theo VnReview)