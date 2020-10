Triệt phá nhóm dụ người dùng Facebook nhấn link giả lừa đảo 46 tỷ đồng

Khi đã đăng nhập thành công vào tài khoản Facebook của người bị hại, đối tượng thay đổi mật khẩu, xóa thông tin xác thực của bị hại, khai thác mối quan hệ của bị hại với các tài khoản Facebook khác.

Lấy lời khai của nhóm đối tượng lừa đảo. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt 46 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm Lê Minh Hướng (sinh năm 2000), Hoàng Như Linh (sinh năm 1988), Đoàn Quang Đăng (sinh năm 1993) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị. Hành vi của các đối tượng này có dấu hiệu của tội "Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản."

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10/2019, đối tượng Lê Minh Hướng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người sử dụng Facebook.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hướng đã mua một đường dẫn có tên http://biettaitihon1202.wixsite.com và thiết kế giao diện website tương tự chương trình truyền hình VTV3 có tên "Biệt tài tí hon" và một số chương trình đã phát sóng đồng thời thiết kế phần đăng nhập thông tin tài khoản Facebook gồm ô đăng nhập và mật khẩu.

Đối tượng Hướng chọn các chương trình có lượng người xem lớn và có tiếng trong truyền thông để người dùng mạng xã hội dễ dàng tin tưởng, nhập thông tin tài khoản của mình.

Khi đã đăng nhập thành công vào tài khoản Facebook của người bị hại, đối tượng thay đổi mật khẩu, xóa các thông tin xác thực của bị hại, khai thác mối quan hệ của bị hại với các tài khoản Facebook khác.

Sau đó, đối tượng dùng các tài khoản Facebook chiếm đoạt được để nhắn tin mượn nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Lê Minh Hướng khai nhận liên hệ một tài khoản Facebook tên "B.T.N" rồi đề nghị cung cấp các tài khoản ngân hàng ảo với mục đích dùng để nhận tiền lừa được. Hai bên thỏa thuận ăn chia với tỷ lệ 7:3; tức đối tượng nhận 70% tiền lừa đảo, chủ tài khoản kia nhận 30% còn lại.

Hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng này hết sức tinh vi. Để "hợp thức hóa" số tiền chiếm đoạt được, hòng che mắt sự phát hiện của lực lượng Công an, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên "Bùi Văn Trọng" (tài khoản ngân hàng mà chủ Facebook "B.T.N" đã đưa cho đối tượng Hướng) sẽ được các đối tượng Hoàng Như Linh, Đoàn Quang Đăng tiếp tục chuyển qua các sàn giao dịch điện tử rồi chuyển ngược lại vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng này và rút ra tiền mặt.

Từ tháng 10/2019 đến nay, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn nêu trên, lừa đảo chiếm đoạt 46 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở nhiều địa phương trong cả nước.

Theo Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã xác minh thông tin, xác lập chuyên án đấu tranh và triệt phá trong thời gian ngắn.

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng gây án rất tinh vi, bắt chước các website có lượng xem đông, có uy tín; nạn nhân mà chúng hướng đến phần lớn là người lớn tuổi từ khoảng 45-50 tuổi trở lên, ít am hiểu công nghệ; các giao dịch không sử dụng máy tính cá nhân mà thực hiện tại các quán net.

Đặc biệt, chúng lợi dụng các sàn giao dịch diện tử để hợp pháp hóa số tiền chiếm đoạt.

(Theo Vietnam+)