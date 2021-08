Từ nghi vấn Google Dịch bị hacker Việt tấn công đến hành động đáng lên án của nhiều người dùng Internet

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội với thông tin Google đã bị hacker Việt Nam tấn công khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày gần đây, mạng xã hột Việt Nam lan truyền thông tin về việc Google Dịch tại Việt Nam đang bị hacker tấn công. Theo đó, các fanpage, hội nhóm lớn, chia sẻ lại hình ảnh, một câu tiếng Anh có ngữ nghĩa đơn giản nhưng sai ngữ pháp khi được dùng để chuyển đổi từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì lại chứa nội dung gây nhiều tranh cãi.

Nhiều người dùng Facebook hoàn toàn tin vào việc Google bị hack

Bên dưới phần bình luận, nhiều người dùng Facebook đã tin sái cổ việc Google Dịch đã bị hacker đánh chiếm, dẫn ra lỗi như trên.

Thực chất, Google Dịch không hề bị hacker nào nhòm ngó, mà sự cố trên xảy ra do chính một bộ phần người thiếu ý thức. Có lẽ vì muốn tạo ra một sự "hài hước" nên những cá nhân này đã cố ý sử dụng tính năng đóng góp bản dịch của Google để truyền tải những thông điệp cá nhân, gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Ngoài những câu "What doing you now", hàng loạt các câu tiếng Anh dễ bị nhiều người sai vẫn bị mang ra để làm trò đùa trên nền tảng này như "Go o morning", "I'm tr"...

Nhiều người lợi dụng tính năng đóng góp bản dịch trên Google để tạo ra những bản dịch theo ý mình.

Theo tìm hiểu, tính năng đóng góp bản dịch của Google sẽ giúp cho bản dịch cải thiện chính xác ngôn ngữ, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều người lại lợi dụng chính vào yếu tố đóng góp cộng động để làm những trò tiêu khiển không mấy vui như trên.

Tính năng này giúp bạn đóng góp cho bản dịch được hoàn thiện hơn, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn

Tính năng đóng góp thông tin không chỉ có trên các công cụ cộng đồng của Google, mà còn dễ thấy nhất trên Wikipedia. Wikipedia như một quyển bách khoa toàn thư với sự đóng góp thông tin từ rất nhiều nguồn, rất nhiều cá nhân để đem lại những thông tin chính xác hữu ích cho người dùng Internet. Thế nhưng, chính Wikipedia cũng là nạn nhân của những trò quậy phá làm sai lệch thông tin cần tìm kiếm. Gần đây nhất, nam ca sĩ Jack cũng đã nhanh chóng bị netizen đổi thông tin thành Ngô Diệc Phàm Việt Nam sau khi dính đến bê bối tình ái.

Jack cũng bị đổi thông tin trên Wikipedia.

Cần nhắc lại, các công cụ hỗ trợ cộng đồng như Google Dịch hay Wikipedia đều có ích rất nhiều đối với phần lớn những người dùng đang học tập và làm việc trên Internet, những hành vi chỉnh sửa thông tin, ghi chú mang quan điểm sai lệch cá nhân đều đáng bị lên án vì ảnh hưởng rất lớn đến nhiều cá nhân khác.

(Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị)